Sony Xperia 1 III – Preise weiter über 1.000 Euro – Sony hat das bisherige Topmodelle Xperia 1 II bereits vor mehr als einem Jahr vorgestellt und mittlerweile wurde endlich auch der Nachfolger vorgestellt. Damit gibt es bereits einen Blick auf das Design, aber die Preise fehlen bisher noch.

In China gab es nun neue Leaks rund um die Modelle und wenn die Daten stimmen, wird sich zumindest preislich beim Sony Xperia 1 III wenig ändern. Die Preise liegen umgerechnet bei 1084 Euro – rechnet man die deutschen und europäischen Pauschalabgaben mit dazu, dürften die Modelle wieder wie die Vorgänger bei 1199 Euro Kaufpreis liegen.

Bei GSMarena schreibt man zu den geleakten Preisen:

Der 256-GB-Speicher kostet 8.499 CNY (1.313 USD / 1.084 EUR), während die 512-GB-Version 9.499 CNY (1.468 USD / 1.212 EUR) kostet. Diese Preise entsprechen mehr oder weniger den Vorbestellungen im offiziellen Sony-Webshop in Russland. Das Xperia 1 III wird am 20. Mai in China angekündigt.