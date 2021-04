Xiaomi: kommt der 200MP Kamerasensor im nächsten Topmodell? – Derzeit sind Bildsensoren mit 108 Megapixeln das Maximum, dass es auf dem Smartphone Markt gibt. Größere Auflösungen stehen aktuell nicht zur Verfügung, aber die Hersteller arbeiten natürlich daran, noch mehr Auflösung zu erreichen. Samsung soll beispielsweise bereits an einem ISOCELL Sensor arbeiten, der 200 Megapixel Auflösung schafft und diese Technik soll auch recht zeitnah zur Verfügung stehen.

Bisher war allerdings unklar, in welchen Geräten diese neue Technik wohl zum Einsatz kommen könnte. Nun gubt es Hinweise, dass Xiaomi an einem Topmodell arbeitet, in dem zukünftig dieser Sensor zum Einsatz kommen könnte. Das Unternehmen war auch der erste Hersteller mit einer 108MP Kamera gewesen, nun könnte Xiaomi auch beim 200MP Sensor die ersten Geräte liefern. Leider ist das aber noch keine offizielle Information, sondern bisher nur Leaks.

Bei Gizmo China schreibt man dazu im Original:

Laut dem Bericht von Digital Chat Room (über ITHome) arbeitet der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi an einem Smartphone mit einem 200-Megapixel-Kamerasensor, dem größten Kamerasensor für ein Telefon. Derzeit ist 108 Megapixel der größte Kamerasensor, den ein Smartphone bietet. Es wird angenommen, dass der Sensor von Samsung stammt und voraussichtlich 0,64 um Pixeleinheit haben wird, aber weit weniger als die 1,4 μm Einheitspixelfläche von ISOCELL GN2. Derzeit liegen uns nicht viele Informationen zum Sensor vor.

Gegen Ende des Jahres wird wieder ein Mi 11T erwartet und im nächsten Jahr auch die kommende Version der Mi 12 Modelle. Das wären wohl alles Kandidaten für eine solche Kamera – zumindest in den Ultra-Modellen der jeweiligen Serie.

Mittlerweile hat sich aber immer wieder gezeigt, dass ein größerer Sensor nicht immer auch direkt zu besseren Aufnahmen führen muss. Es bleibt also abzuwarten, welche Leistungen die neue Technik in der Praxis bringen wird und wie Xiaomi es schafft, diese auch in Sachen Software einzubinden. Aktuell ist das Xiaomi Mi 11 ultra das beste Kamerahandy auf dem Markt (mit einem 50MP Sensor) – die Messlatte für kommende Geräte liegt also hoch.

