Xiaomi Mi 11 Kameratest – besser als das Galaxy S21 – Das Xiaomi Mi 11 ultra hat es aus dem Stand geschafft, den ersten Platz im DXOmark Ranking zu belegen und bietet damit die beste Kamera auf dem Markt bei einem Smartphone. Nun hat man dort auch die normalen Modelle getestet und leider fallen die Geräte dann im Vergleich doch etwas ab. Das Xiaomi Mi 11 kommt im Test auf 120 Punkte und liegt damit 23 Punkte hinter dem Mi 11 ultra. Es reicht daher auch nicht für einen Platz unter den Top20, stattdessen findet man die Smartphones bei der Kamera im besseren Mittelfeld. Kritikpunkt war vor allem der fehlende Zoom über ein Teleobjektiv, der Punkte gekostet hat.

Bei DXOmarkt heißt es dazu:

Das Mi 11 von Xiaomi bietet in vielerlei Hinsicht eine gute Bildgebungsleistung. Die Fotoqualität ist sehr gut, da der hochauflösende Sensor und die sorgfältige Verarbeitung detaillierter sind als jedes bisher getestete Telefon. Die Leistung der allgemeinen Standbilder ist insgesamt gut ausgewogen. Die einzige Schwäche bei Standbildern zeigt sich beim Vergrößern, wenn das Fehlen einer speziellen Tele-Kamera die Mi 11 hinter der mit Tele ausgestatteten Konkurrenz zurücklässt. Die Videoqualität profitiert auch von der Detailfinesse des Mi 11, und obwohl Artefakte besser kontrolliert und die Belichtung bei schlechten Lichtverhältnissen heller sein könnte, sind die meisten Benutzer mit der Videoausgabe des Telefons mehr als zufrieden. Kurz gesagt, das Mi 11 ist eine Überlegung wert für jeden mobilen Fotografen, der keine lange Zoomleistung priorisiert.

Wer auf den Zoom verzichten kann, findet aber auch beim Mi 11 eine gute Kamera und vor allem liegen die Modelle etwa 4 Punkte vor den vergleichbaren Galaxy S21 Modellen von Samsung. Das dürfte Samsung wurmen, denn die Kameratechnik ist derzeit durchaus im Fokus der Kunden.

Generell gibt es damit aber auch offiziell einen weiteren Punkte bei der Frage nach dem richtigen Mi 11 Modell: wer die beste Kamera will, sollte also zum Mi 11 ultra greifen, bei den normalen Mi 11 Modellen muss man an diesem Punkt doch einige Abstriche machen.

