Xiaomi TaleUI – neuen Android Benutzeroberfläche soll die Geräte besser machen – Xiaomi hat mit den Mi 11 Modellen die neuen Flaggschiffe für dieses Jahr (oder zumindest für die kommenden Monate) gelauncht und vor allem bei der Technik kräftig verbessert. Nun will man wohl auch in Sachen Bedienung einen Schritt weiter gehen und das bekannte MIUI durch eine neue Benutzeroberfläche ersetzen. Die neue UI hört auf den Namen TaleUI und bisher gibt es bisher auf diesen Namen noch recht wenige Details zu diesem neuen System. Möglicherweise wird es daher kein MIUI 13 mehr geben, sondern direkt den Übergang zur ersten Version von TaleUI.

Im Internet wurde ein Teaser-Bild veröffentlicht, aber das enthält leider nur einen verschwommen Blick auf das System. Wirkliche Details kann man damit nicht erkennen. Es bleibt daher offen, was genau die Vorteile der neuen UI sein werden – man kann aber wohl mit Sicherheit auf Verbesserungen beim Speed und beim Akkuverbrauch tippen.

Dazu arbeitet wohl auch Xiaomi daran, sich mehr oder wenige unabhängig von Google zu machen. Auch für dieses Unternehmen droht unter Umständen ein Bann durch die USA und dann wäre man von Google Dienste und den Playstore abgeschnitten. TaleUI ist möglicherweise ein Schritt hin zu mehr Selbstständigkeit und der einfacheren Einbindung von externen Stores und Diensten. Das wäre dann ein Misstrauensvotum gegenüber Google und den USA – in der aktuellen Situation von Xiaomi mehr als verständlich.

Die ersten Modelle, die TaleUI bekommen werden, sollen dabei die Smartphone der Mi 11 Serie werden. Es ist dabei bisher noch nicht ganz klar, ob TaleUI komplett auch für alle Xiaomi Modelle zur Verfügung stehen wird oder ob das Unternehmen die Benutzeroberfläche vor allem für die Topmodelle zum Einsatz bringt, so dass sich die teureren Xiaomi Geräte auch von der Bedienung her unterscheiden. Auch einen Termin für ein die Einführung gibt es bisher noch nicht und es bleibt offen, ob das System vielleicht nur in China kommen wird. Bisher hat das Unternehmen TaleUI auch noch nicht offiziell angekündigt – aktuell sind das also alles nur Leaks rund um die neue UI.

