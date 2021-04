Xiaomi will zukünftig auch Fahrzeuge bauen – Xiaomi hat zu den letzten Mega-Events nicht nur das Mi Mix Fold angekündigt und die Mi 11 Reihe weiter vorgestellt, sondern auch einen Ausblick auf die Zukunft gegeben. Das Unternehmen will auch in den Bereich der Fahrzeug-Entwicklung einsteigen und zukünftig auch Elektro-Fahrzeuge unter der eigenen Markte produzieren.

„Die Entscheidung wurde nach zahlreichen Beratungsrunden mit allen Partnern getroffen, und dies wird das finale große unternehmerische Projekt meines Lebens sein. Ich bin bereit, meinen gesamten persönlichen Ruf aufs Spiel zu setzen und für die Zukunft von smarten Elektrofahrzeugen ins Risiko zu gehen. Ich bin entschlossen, gemeinsam mit meinem Team den Erfolg des Xiaomi-Elektrofahrzeugs herbeizuführen“, erklärt Lei Jun. Er erklärte zudem, dass er Zeuge der gründlichen Entscheidungsfindung des Xiaomi-Managementteams war, einschließlich einer rigorosen und umfassenden Recherche der Elektrofahrzeugindustrie in den vergangenen 75 Tagen – dies beinhaltete 85 Treffen mit mehr als 200 Branchenexperten, vier interne Management-Debatten und zwei Vorstandssitzungen. Auch die kontinuierliche Unterstützung der Mi Fans und das Vertrauen in die Werte von Xiaomi haben das Unternehmen zu der endgültigen Entscheidung bewogen.

Allerdings ist dies bisher nur eine Ankündigung und es gibt noch keine fertigen Prototypen oder Modelle zum Vorstellen. Es bleibt daher spannend, wie schnell das Unternehmen wirklich in diesem Segment Fuß fassen kann und wie gut die neuen Xiaomi Cars dann sind. Apple geht ja mittlerweile auch diesen Weg – es scheint also ein Zukunftsbereich zu bleiben, wenn man in Mobilität investiert.

Die Vorteile, die Xiaomi für sich in diesem Bereich sieht, sehen wie folgt aus:

Smarte Elektrofahrzeuge haben das Geschäftsmodell der traditionellen Automobilindustrie grundlegend verändert und Xiaomi verfügt über ein tiefes Verständnis für hardwarebasierte Internet-Service-Geschäftsmodelle. Xiaomi hat die umfangreichste Erfahrung in der Software- und Hardware-Integration und ein profundes Fertigungs-Know-how innerhalb der Internet-Branche. Xiaomi verfügt über ein smartes Ökosystem, das eines der größten und in Bezug auf die Produktkategorie das am stärksten diversifizierteste sowie das in Bezug auf die Benutzerverbindungen aktivste ist. Xiaomi verfügt über zahlreiche Kerntechnologien, die auf das Geschäft mit intelligenten Elektrofahrzeugen übertragen werden können. Xiaomi hat eine starke Marke und Benutzerbasis, mit Vertrauen und Unterstützung von Mi Fans auf der ganzen Welt. Xiaomi verfügt über reichlich Barmittel, die es erlauben, langfristig zu investieren.