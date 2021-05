Apple Card Family – Apple erklärt die Details zum neuen Angebot – Apple hatte Ende April die neuen Apple Card Family vorgestellt und nun gibt es auch ein offizielles Support-Dokument (in Englisch), dass die weiteren technischen Details zu diesem neuen System erklärt. Die Card Family ist allerdings weiter noch nicht verfügbar, man kann sich aber zumindest bereits informieren, was Apple zukünftig plant. Das Dokument ist bisher nicht in Deutsch verfügbar, das könnte darauf hindeuten, dass Apple bei diesem System wohl in Deutschland noch etwas warten wird. Man testet es wahrscheinlich zuerst in den USA aus.

Die Apple Card Family ist dabei eine Erweiterung der Apple Kreditkarte und für Familien gedacht. Man kann dabei für die einzelnen Karten Ausgabelimits festlegen und Eltern haben auf diese Weise die Kontrolle über die Ausgaben der Kinder. Insgesamt sollen so Familien besseren Überblick über die gesamten Ausgaben bekommen – zumindest wenn diese über die Apple Card abgerechnet werden.

Das Unternehmen schreibt selbst zu den Details des neuen Systems:

Apple Card-Kunden können ihrem Apple Card-Konto bis zu fünf Personen hinzufügen, indem sie Apple Card in Wallet für sie freigeben. Alle Benutzer müssen Teil derselben Family Sharing-Gruppe sein, um zur Apple Card Family eingeladen zu werden, und mindestens 13 Jahre alt sein.

Die Apple Card kann mit jedem berechtigten Kunden geteilt werden, der 18 Jahre oder älter als Miteigentümer ist. Dies bietet beiden die Möglichkeit, gemeinsam eine Bonitätshistorie aufzubauen, die Flexibilität eines kombinierten Limits zu erhalten, Transparenz über die Ausgaben des anderen zu schaffen und die Verantwortung zu teilen Zahlungen zu leisten und die Bequemlichkeit einer einzigen monatlichen Rechnung zu zahlen.3

Die Apple Card kann mit allen Personen geteilt werden, die 13 Jahre oder älter als Teilnehmer sind. So können sie lernen, wie sie unabhängig und verantwortungsbewusst ausgeben können, und gleichzeitig den Miteigentümern Transparenz und Funktionen bieten, die Einblicke in Einkäufe und die Kontrolle über ihr Kauflimit bieten. Teilnehmer über 18 Jahre können sich auch für die Kreditauskunft anmelden.

Alle Kontoaktivitäten, einschließlich der positiven oder negativen Zahlungshistorie, werden den Kreditauskunfteien für Teilnehmer, die sich für die Kreditauskunft entscheiden, sowie allen Mitinhabern der Apple Card gemeldet.

Bestehende Apple Card-Kunden können auch ihre Apple Card-Konten zusammenführen, was die Flexibilität eines höheren gemeinsamen Kreditlimits bietet und gleichzeitig den niedrigeren APR der beiden Konten beibehält.3

Miteigentümer und Teilnehmer erhalten jeweils tägliches Geld für ihre Apple Card-Einkäufe.

Apple arbeitet mit Goldman Sachs als ausstellende Bank für Apple Card zusammen, die alle Zulassungs- und Kreditentscheidungen als Teil der Apple Card Family trifft.