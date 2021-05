Apple Unternehmenszahlen: wieder ein weiteres Rekordquartal – Apple hat die Geschäftszahlen für das 1 Quartal 2021 bekannt gegeben und das Unternehmen kann wieder auf einen neuen Rekord zurückblicken. Insgesamt hat Apple in den ersten 3 Monaten 2021 fast 90 Millirden Euro umgesetzt – ein Wachstum um immerhin 54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt verdiente das Unternehmen damit mehr als 23 Milliarden Dollar – im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Gewinn damit mehr als verdoppelt.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

„Dieses Quartal spiegelt sowohl die nachhaltige Art und Weise wider, wie unsere Produkte unseren Anwender:innen geholfen haben, diese Zeit in ihrem eigenen Leben zu bewältigen, als auch den Optimismus, den die Verbraucher:innen hinsichtlich besserer, vor uns liegender Tage, zu verspüren scheinen“, sagt Tim Cook, CEO von Apple. „Apple befindet sich in einer Phase umfassender Innovationen über unser gesamtes Produktportfolio hinweg, und wir konzentrieren uns darauf, wie wir unseren Teams und den Communitys, in denen wir arbeiten, helfen können, aus dieser Pandemie in eine bessere Welt zu gelangen. Das fängt natürlich bei Produkten wie dem neuen iMac und iPad Pro an, erstreckt sich aber auch auf Bemühungen wie die 8 Gigawatt Leistung an neuer sauberer Energie, die wir ins Netz einspeisen werden und unsere 430 Milliarden US-Dollar Investitionen in den USA in den nächsten 5 Jahren.“