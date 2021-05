Ay Yildiz mit neuem 3 Monats-Paket auf Prepaid Basis – Es gibt im Prepaid Bereich mittlerweile eine große Auswahl: neben den normalen Prepaid Flat und Optionen mit 28 Tagen Laufzeit bieten die Discounter mittlerweile auch Pakete, die man für ein komplettes Jahr oder ein halbes Jahr bucht und ebenfalls im Voraus bezahlt. O2 geht bei Ay Yildiz nun noch einen Schritt und bieten einen Tarif an, der komplett für 3 Monate gebucht wird. Das 3-Monats-Paket des Unternehmens koste 24.99 Euro und bietet 10 Gigabyte Datenvolumen und 600 Freiminuten. SMS sind nicht enthalten, dafür aber 60 Freiminuten extra für Gespräche in die Türkei.

AY YILDIZ schreibt selbst dazu:

AY YILDIZ erweitert sein Portfolio daher für diese Zielgruppe um eine ganz besondere Option: das 3-Monats-Paket. Es ist 90 Tage lang gültig und überzeugt mit einem Preis von einmalig 24,99 € für diesen Zeitraum. Mit dem beinhalteten Datenvolumen von 10 GB stehen dem sorgenfreien Surfen im Internet, Musikstreaming oder der Verbindung via Social Media nichts im Wege. Genutzt wird das 4G-Mobilfunknetz von Telefónica Deutschland mit bis zu 25 Mbit/s im Download und 10 Mbit/s im Upload. Zudem beinhaltet das 3-Monats-Paket 600 Freiminuten für Telefonie innerhalb Deutschlands sowie in das türkische Festnetz. 60 zusätzliche Inklusivminuten gelten für Telefonate in die türkischen Mobilfunknetze und für Gespräche aus Deutschland in alle Netze der EU, nach Großbritannien, Island, Liechtenstein, Norwegen und in die Schweiz. Sie sorgen dafür, dass Kunden auch grenzübergreifend mit der türkischen Community, Freunden, Familie und Geschäftspartnern im Austausch bleiben können.