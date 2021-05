Überblick: Sonderaktionen mit Allnetflat und 10 Gigabyte (10GB) oder mehr Datenvolumen

Überblick: Sonderaktionen mit Allnetflat und 10 Gigabyte oder mehr Datenvolumen – In diesem Artikel fassen wir regelmäßig die Sonderaktionen rund um Tarife und Allnet Flat mit mehr 10 Gigabyte Datenvolumen (oder mehr) zusammen. Wer richtig viel Volumen braucht, sollte hier ab und an vorbei schauen. Den kompletten Überblick über die Tarife auf dem Markt im 10 Gigabyte Bereich gibt es hier: Handytarife und Flat mit 10 Gigabyte im Monat.

28.04.2021 – WinSIM LTE All 16 GB

Preismarke: 14,99 € monatlich (dauerhaft auch nach der Vertragslaufzeit)

Anschlusspreis: 3 Monate: 19,99 € 24 Monate: 0 €

16 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s, Datenautomatik abwählbar

Aktionsstart : 04.05.2021 um 11 Uhr

: 04.05.2021 um 11 Uhr Aktionsende : 11.05.2021 um 11 Uhr

Weitere Sonderaktionen im Bereich der 10GB Flat gibt es derzeit bei Congstar (10GB D1 Allnet Flat für 20 Euro*) und bei 1&1 (12GB O2 Allnet Flat mit 5G für knapp 19 Euro*).

TIPP: Die Alternative dazu mit richtig viel Datenvolumen sind Angebote mit unbegrenztem Datenvolumen, mit denen man Surfen kann so viel man will. Diese sind aber nach wie vor etwas teurer, bei O2 findet man diese Angebote ab etwa 30 Euro monatlich: O2 Free unlimited Tarife anschauen. Aktionen zu unbegrenztem Datenvolumen haben wir hier zusammengestellt: unbegrenztes Datenvolumen.

Bei vielen Anbietern kann man die Allnet Flat auch direkt mit einem neuen Handy werben. Das kann vor allem dann sinnvoll sein, wenn man auf 5G wechselt und daher ohnehin ein neues Gerät mit passender Technik und einem 5G Modem benötigt. Die Preise für Flatrate mit Hardware liegen dann aber etwas höher als die reinen Sim-Only Flatrates und man sollte sowohl einen etwas höheren Kaufpreis als auch höhere monatliche Gebühren einkalkulieren.

Die Deals sind dabei in der Regel nur wenige Tage verfügbar. Soweit möglich, schreiben wie die jeweiligen Aktionszeiträume mit dazu, oft veröffentlichen die Anbieter diese aber erst mit etwas Verzögerung. Daher sollte man in jedem Fall nicht zu lange warten, denn sonst ist der Tarif mit 10 Gigabyte Datenvolumen möglicherweise bereits wieder etwas teurer.

5G bei den 10 Gigabyte Flatrates und Tarifen

Die 5G Tarife bei den jeweiligen Anbietern sind derzeit vor allem bei den Netzbetreibern wie Telekom, Vodafone oder O2 zu finden und nicht bei den Discountern. Daher gibt es bei diesen Angeboten auch eher selten Sonderaktionen – die bekannten Deals von Drillisch beispielsweise bieten bisher generell kein 5G. Daher haben wir bisher auch eher selten 5G Flatrates mit 10 GB oder mehr bei den Sonderaktionen aufgeführt, einfach weil es diese nicht so häufig gibt.

Man kann aber davon ausgehen, dass früher oder später die 5G Abdeckung auch im Discount-Bereich Einzug halten wird und dann wird es wohl auch mehr Deals dafür geben. Bisher ist aber noch unklar, wie lange man noch darauf waren muss.

Bereits abgelaufene Anktionen und Deals mit 10 Gigabyte Datenvolumen

20.04.2021 – Mehr Power zum Highspeed-Surfen? Die 10 GB Allnet Flat für 9,99 EUR/Monat* macht es möglich. In diesem Aktionstarif kannst du dich auf jede Menge monatliches Datenvolumen, Telefon Flat und SMS Flat freuen.

Die Deals gibt es direkt bei Simdiscount*

PremiumSIM LTE XL 8 GB + 2 GB extra

Dienstag, 20.04. 11h – Dienstag, 27.04. 11h

Allnet-Flat

10 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s

mit bis zu 50 MBit/s Ohne Vertragslaufzeit, 24 Monate & Bundle

Nur 9,99 € monatlich statt 14,99 €

sim.de LTE All 6 + 4 GB

Dienstag, 06.04. 11:00 h – Freitag, 09.04. 11:00 h

Allnet-Flat

10 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s

mit bis zu 50 MBit/s ohne Vertragslaufzeit , 24 Monate, Bundle

Nur 9,99 € monatlich statt 12,99 €

Bereitstellungspreis: 0€ bei 24 Monaten, 19,99€ ohne Vertragslaufzeit, 29,99€ Bundle

handyvertrag.de LTE All 10 +1 GB

Dienstag, 06.04. 11:00 h – Dienstag, 13.04. 11:00 h

Allnet-Flat

11 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s

mit bis zu 50 MBit/s monatlich kündbar, 24 Monate, Bundle

Nur 11,11 € monatlich statt 22,99 €

Bereitstellungspreis: 0€ bei 24 Monaten, 19,99€ monatlich kündbar, 29,99€ Bundle

Green LTE Allnet Flat 10GB (heute letzter Tag)

10 GB LTE (50 Mbit/s) Internet-Flat

FLAT – Telefonie

Vodafone Netz

Flat EU Roaming

Anschlusspreis einmalig nur 9,99 EUR

monatlich nur 9,99 EUR anstatt 31,99€

anstatt 31,99€ Tarif ist je nach Gerät esim fähig

VoLTE

LTE All 10 + 2 GB

Preismarke: 14,99 € monatlich

Anschlusspreis: 3 Monate: 19,99 € 24 Monate: 0 €

12 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s, Datenautomatik abwählbar

Aktionsstart : 02.02.2021 um 11 Uhr

: 02.02.2021 um 11 Uhr Aktionsende : 09.02.2021 um 11 Uhr

Simplytel LTE XL 8 + 2 GB

Preismarke: 12,99 € monatlich

Anschlusspreis: 3 Monate: 19,99 € 24 Monate: 0 €

10 GB LTE mit 50 Mbit/s (danach abwählbare Datenautomatik)

PremiumSIM LTE XL 8.2GB

Preismarke: 12,99 € monatlich

Anschlusspreis: 3 Monate: 19,99 € 24 Monate: 0 €

10 GB LTE mit 50 Mbit/s (danach abwählbare Datenautomatik)

Telekom Green LTE: 15GB nur 9.99 Euro im Monat

Es gibt über das Wochenende eine neue Sonderaktion, bei der man den Green LTE Tarif im Telekom* Netz mit satten 15 Gigabyte für unter 10 Euro bekommt. Die Aktion läuft allerdings nur bis 22.09.

mobilcom-debitel Telekom* green Data XL Aktion

Preismarke: 16,99 € 9,99 € monatlich

9,99 € monatlich Anschlusspreis: 0 €*

Laufzeit: 24 Monate

15 GB LTE mit 150 MBit/s

10 € Amazon-Gutschein

Keine Telefonie, SMS für 0,19 €

inklusive Kaspersky- und YouTV-Testoptionen

Drillisch Sonderaktion: 10GB Allnet Flat aktuell nur 9.99 Euro pro Monat – Bei der Drillisch Marke Sim.de hat man eine neue Sonderaktion gestartet und bietet die 10 Gigabyte Allnet Flatrate mit kostenlosen Gesprächen und SMS für unter 10 Euro an. Der Preis liegt bei dauerhaft 9.99 Euro wenn man sie dieses Angebot im Aktionszeitraum bis zum 13. September holt.

Die komplette Aktion sieht wie folgt aus:

sim.de LTE All 8+2 GB

Preismarke: 9,99 € monatlich

Anschlusspreis: 3 Monate: 19,99 € 24 Monate: 0 €

10 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s, Datenautomatik abwählbar

Insgesamt sind die 9.99 Euro selbst für die Drillisch Anbieter ein echter Kampfpreis. In der Regel gibt es auch dort diese Flatrates mit bis zu 10 Gigabyte für mindestens 12.99 Euro.

UPDATE – Drillisch: 10GB Allnet Flat aktuell nur 12.99 Euro pro Monat – Auch im diesem Monat gibt es vergleichbare Aktionen bei Drillisch, die Preise sind aber im Vergleich etwas höher. Dabei gibt es die aktuelle Aktion diesmal bei der Drillisch Marke Handyvertrag.de und es gibt bis zu 10 Gigabyte Datenvolumen. So steht der Tarif LTE All mit 10 GB inkl. einer Doppel-Flatrate für Telefonie und SMS für 12,99 EUR monatlich bereit.Dazu gibt es auch nochmal 2GB extra, so dass man effektiv auf 12 Gigabyte monatliches Datenvolumen kommt. Der Tarif ist mit einer Laufzeit von 24 Monaten sowie einer flexiblen Variante von einem Monat Mindestvertragslaufzeit verfügbar. Die Aktion startet ab heute – es gibt noch kein Enddatum. Allerdings arbeiten die Drillisch Marken immer mit sehr kurzen Aktionszeiträumen, man sollte sich daher für eine Entscheidung nicht zu viel Zeit lassen.

Drillisch: 10GB Allnet Flat aktuell nur 9.99 Euro pro Monat – Drillisch startet in die Black Friday Woche gleich mit einem echten Knaller und hat eine 10GB Flatrate für unter 10 Euro monatlich aufgelegt. Die Aktion läuft dabei nur wenige Tage und wer sich für 24 Monaten laufzeit entscheidet, zahlt auch keine Anschlussgebühr (ansonsten beträgt diese Gebühr 9.99 Euro):

Aktionsstart: Montag, 25.11., 11 Uhr

Aktionsende: Freitag, 29.11., 11 Uhr

UPDATE: mittlerweile findet man diese Flat auch bei WinSIM. Wer also den Deal nicht bei Handyvertrag haben möchte, kann ihn ohne Probleme und zu den gleichen Konditionen bei WinSIM holen:

Noch mehr Datenvolumen bietet aktuell Mobilcom-Debitel. Das Unternehmen bietet 20GB monatliches Volumen samt Allnet Flat für nur 14.99 Euro im Monat.

Die Sonderaktion wird dabei unter der Drillisch Marke Handyvertrag.de realisiert. Wie der Name schon sagt, kann man auch einen Handyvertrag mit dazu bekommen, aber man kann die Flat auch einfach als Vertrag ohne Hardware buchen und zahlt dann nur die 9.99 Euro monatlich. Normalerweise findet man Handyverträge und Flat mit 10GB Datenvolumen im Preisbereich von um die 20 Euro monatlich. Die Sonderaktion von Drillisch ist daher wirklich ein echter Preisbrecher, denn man bekommt hier das Datenvolumen faktisch zum halben Preis. Bei den meisten Anbietern sind selbst Flat mit nur 5 Gigabyte monatlichem Volumen teuer als der aktuelle Deal bei Drillisch. Selbst die eigenen Sonderaktionen toppt Drillisch damit.

Die Allnet Flat nutzt das Mobilfunk-Netz von O2*/Telefonica und bietet LTE Zugang an. Der Speed* ist aber auf maximal 50MBit/s begrenzt. Man bekommt also kein LTE max bei diesem Angebot und 5G ist natürlich auch noch nicht enthalten.

Dazu gibt es noch einen Kritikpunkt: Die Datenautomatik ist dabei immer aktiv und müsste selbst abgeschaltet werden. Beim Unternehmen schreibt man dazu:

Sie haben, je nach Tarif, ein bestimmtes Inklusiv-Datenvolumen. Nach Verbrauch des monatlichen Inklusiv-Volumens wird automatisch bis zu 3 x pro Monat 300 MB zusätzliches Datenvolumen für jeweils nur 2 € aufgebucht. Die Datenautomatik ist deaktivierbar. Sie werden mit Erreichen von 80 % und 100 % Ihres Inklusiv-Volumens automatisch per SMS benachrichtigt, sowie nach jeder automatischen Erweiterung.

Ansonsten kann man aber bei dieser Flat wenig verkehrt machen und mit 10GB Volumen monatlich dürfte auch die Datenautomatik nur selten gebraucht werden.