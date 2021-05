Samsung Galaxy S21 mit Vertrag – die aktuellen Deals und Aktionen im Überblick – Die Smartphones der Samsung Galaxy S21 Serie sind mittlerweile bei fast allen Mobilfunk-Anbietern auf dem deutschen Markt zu haben und der Wettbewerb um den besten Preis und das günstigste Angebot ist gestartet. Dabei ist es für Verbraucher aufgrund der viele unterschiedlichen Deals oft gar nicht so einfach, zu bestimmen, welches Galaxy S21 mit Vertrag die beste und günstigste Variante ist. Daher haben wir hier in diesem Artikel die aktuellen Deals und Bestpreise aufgelistet. Der Beitrag wird auch ständig aktualisiert um immer auf den neusten Stand zu bleiben.

06.05.2021 – Samsung Galaxy S21 für 4,95 € Zuzahlung + Google Nest Hub + bis zu 615 € für dein Altgerät + o2 Free M Boost (20 GB mit 225 Mbit/s) für 34,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 879,75 € (inkl. 39,99 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 4,95 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 884,70 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 36,86 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 709 € idealo-Preis für’s Smartphone und 99 € für die Zugabe) => 7,36 € monatlich

28.04.2021 – Samsung Galaxy S21 für 99 € Zuzahlung + 100 € Samsung Pay Guthaben + o2 Free M (20 GB mit 225 Mbit/s) für 29,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 759,75 € (inkl. 39,99 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 99 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 858,75 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 35,78 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 729 € idealo-Preis für’s Smartphone und 100 € für die Zugabe) => 1,24 € monatlich

21.04.2021 – Samsung Galaxy S21 5G (128 GB) für 275 € Zuzahlung + 100 € Samsung Pay Guthaben + JBL Tune 115TWS + Congstar Allnet Flat M (13 GB mit 50 Mbit/s) für 26,79 € monatlich [= 22 € im ersten Monat, danach 27 €]

Tarifkosten über 24 Monate: 657,96 € (inkl. 15 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 279,99 € (inkl. 4,99 € Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 937,95 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 39,08 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet die idealo-Preise: 685,99 € für’s Smartphone und 59,99 € für die Zugabe, sowie 100 € Cashback) => 3,83 € monatlich

17.04.2021 – Samsung Galaxy S21 Ultra 5G für 99 € Zuzahlung + Samsung Galaxy Watch Active2 + 100 € Samsung Pay Guthaben für’s Smartphone + 50 € Samsung Pay Guthaben für die Uhr + 120 € Telekom Cashback + 4 Monate YouTube Premium + Telekom Magenta Mobil S (6 GB mit 300 Mbit/s) für 49,95 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 1198,80 € (kein Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 103,99 € (inkl. 4,99 € Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 1302,79 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 54,28 € monatlich

echnerischer Preis pro Monat: 54,28 € monatlich Effektivpreis (eingerechnet 679 € idealo-Preis für’s Smartphone und 469 € für die Zugaben) => 6,45 € monatlich

13.04.2021 – Samsung Galaxy S21 5G (128 GB) für 99 € Zuzahlung + Galaxy Watch Active 2 SM-R820 + bis zu 200 € Samsung Pay Guthaben + 4 Monate YouTube Premium + 120 € Telekom-Cashback + Telekom MagentaMobil S (6 GB mit 300 Mbit/s) für 49,95 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 1.198,80 € (kein Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 103,99 € (inkl. 4,99 € Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 1.302,79 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 54,28 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet die idealo-Preise: 689,90 € für’s Smartphone und 159 € für die Uhr) => 18,91 € monatlich

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (128 GB) für 99 € Zuzahlung + bis zu 200 € Samsung Pay Guthaben + 4 Monate YouTube Premium + 120 € Telekom-Cashback + Telekom MagentaMobil M (12 GB mit 300 Mbit/s) für 59,95 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 1.438,80 € (kein Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 533,99 € (inkl. 4,99 € Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 1.692,79 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 70,53 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 967,90 € idealo-Preise für’s Smartphone) => 30,20 € monatlich

02.04.2021 – Samsung Galaxy S21 5G für 4,95 € Zuzahlung + bis zu 100 € Tausch-Bonus + Vodafone Smart L+ (15 GB mit 500 Mbit/s) oder o2 Free M Boost (40 GB mit 225 Mbit/s) für 34,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 879,75 € (inkl. 39,99 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 4,95 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 884,70 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 36,86 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 703,90 € idealo-Preis für‘s Smartphone) => 6,41 € monatlich

25.03.2021 – Samsung Galaxy S21 5G (128 GB) für 4,95 € Zuzahlung + Vodafone Smart L+ (15 GB mit 500 Mbits/) oder o2 Free M Boost (40 GB mit 225 Mbit/s) für 34,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 879,75 € (inkl. 39,99 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 4,95 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 884,70 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 36,86 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet: 739 € idealo-Preis für’s Smartphone) => 6,07 € monatlich

09.03.2021 – Xiaomi M11 für 49,95 € Zuzahlung + Xiaomi Mi Watch + Xiaomi Mi Box S + Vodafone Smart L+ Aktion (15 GB mit 500 Mbit/s) für 34,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 839,76 € (inkl. 0 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 49,95 € (inkl. 0 € Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 889,71 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 37,07 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 899 € idealo-Preis für‘s Smartphone und 188,99 € für die Zugaben) => -8,26 € monatlich

04.03.2021 – Samsung Galaxy S21 5G für 99 € Zuzahlung + Galaxy Buds Live + Vodafone Smart L+ (15 GB mit 500 Mbit/s) für 34,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 879,75 € (inkl. 39,99 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 99 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 978,75 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 40,78 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet: 799 € idealo-Preis für’s Smartphone und 89,99 € für die Zugabe) => 3,74 € monatlich

Samsung Galaxy S21 5G für 4,95 € Zuzahlung + Galaxy Buds Live + o2 Free L (60 GB mit 225 Mbit/s) für 39,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 999,75 € (inkl. 39,99 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 4,95 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 1.004,70 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 41,86 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet: 799 € idealo-Preis für’s Smartphone und 89,99 € für die Zugabe) => 4,82 € monatlich

27.02.2021 – Samsung Galaxy S21 5G (128 GB) für 49 € Zuzahlung + Vodafone Smart L+ (15 GB mit 500 Mbit/s) für 34,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 839,76 € (kein Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 53,99 € (inkl. 4,99 € Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 893,75 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 37,24 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 799 € idealo-Preis für’s Smartphone) => 3,95 € monatlich

Samsung Galaxy S21 – Samsung rechnet mit guten Verkaufszahlen

Samsung hat die neuen Geschäftszahlen für das letzte Quartal veröffentlicht und gibt darin auch einen Ausblick auf das Jahr 2021. Dabei wird auch die Galaxy S21 Serie mehrfach erwähnt und das Unternehmen setzt große Hoffnungen in die Verkäufe der neuen Modelle. Man erwartet, dass die Galaxy S21 die Marktführerschaft von Samsung im Bereich der Premium-Modelle stärken wird und geht daher von guten Verkaufszahlen aus. Genau Zahlen oder Erwartungen hat das Unternehmen aber bisher nicht kommuniziert.

Das Unternehmen schreibt dazu im Original:

Mit Blick auf das erste Quartal wird erwartet, dass die Marktnachfrage nach Smartphones und Tablets angesichts der schwachen Saisonalität im QoQ sinken wird. Es wird jedoch erwartet, dass sowohl Umsatz als auch Gewinn für das Mobilkommunikationsgeschäft steigen werden, was auf die Verkäufe von Flaggschiffmodellen bei der Einführung der Galaxy S21-Serie und die Verbesserung des Produktmix zurückzuführen ist. … Das Mobilkommunikationsgeschäft möchte seine Führungsposition im Premium-Segment durch die Galaxy S21-Serie und die Erweiterung der faltbaren Kategorie einschließlich Galaxy Z Fold und Galaxy Z Flip stärken.

Spannend ist in diesem Zusammenhang auch der Hinweis auf die Erweiterung bei den Foldables. Das bedeutet wohl, dass es in diesem Bereich neue Modelle geben wird, die reine Produktupdates wie das Galaxy Z Fold 3 unterstützen sollen.

Samsung Galaxy S21 – erste Deals mit negativem Effektivpreis

Die Galaxy S21 Serie ist noch nicht auf dem Markt, aber der Preis für die Modelle mit Vertrag ist bereits im sinken. Die ersten Anbieter haben Deals mit negativem Effektivpreis gestartet – man zahlt also für den Deal mit Vertrag weniger als für die Hardware alleine (ist dafür aber auch mindestens 24 Monate an den Vertrag gebunden).

Samsung S21 5G (128 GB) für 149 € Zuzahlung + Samsung Galaxy Buds Live + Samsung Galaxy SmartTag + Vodafone Smart L+ (15 GB mit 500 Mbit/s) für 34,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 839,76 € (kein Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 153,99 € (inkl. 4,99 € Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 993,75 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 41,41 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet: 849 € idealo-Preise für’s Smartphone, 119 € für die Kopfhörer und 34,95 € für die Zugabe) => -0,38 € monatlich

Samsung Galaxy S21 – Erste Angebote ab 1 Euro verfügbar

In Deutschland hat mittlerweile der Preiskampf rund um die Galaxy S21 Serie begonnen und Verbraucher können daher die ersten S21 ab 1 Euro Kaufpreis holen. Das betrifft auch das teure Galaxy S21 ultra. Solche Angebote findet man mittlerweile bei O2, allerdings natürlich immer in Verbindung mit einem Handyvertrag und Laufzeiten von 24 Monaten:

Samsung S21 5G (128 GB) für 1 € Zuzahlung + Samsung Galaxy Buds Live + Samsung Galaxy SmartTag mit o2 Free M (20 GB mit 300 Mbit/s) für 49,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 1199,76 € (kein Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 1 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 1200,76 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 50,03 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 849 € idealo-Preis für’s Smartphone, 119 € für die Kopfhörer und 34,95 € für die Zugabe) => 8,24 € monatlich

Samsung S21+ 5G (128 GB) für 1 € Zuzahlung + Samsung Galaxy Buds Live + Samsung Galaxy SmartTag mit o2 Free M (20 GB mit 300 Mbit/s) für 59,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 1439,76 € (kein Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 1 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 1440,76 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 60,03 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 1049 € idealo-Preis für’s Smartphone, 119 € für die Kopfhörer und 34,95 € für die Zugabe) => 9,91 € monatlich

Samsung S21 Ultra 5G (128 GB) für 1 € Zuzahlung + Samsung Galaxy Buds Live + Samsung Galaxy SmartTag mit o2 Free M (20 GB mit 300 Mbit/s) für 64,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 1559,76 € (kein Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 1 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 1560,76 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 65,03 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 1249 € idealo-Preis für’s Smartphone, 229 € für die Kopfhörer und 34,95 € für die Zugabe) => 1,99 € monatlich

Samsung Galaxy S21 – Verkauf der Serie läuft gut an

Die Vorbestellungen zur neuen Galaxy S21 Serie sind gestartet und sie scheinen besser zu laufen als die Verkäufe im Vorjahr beim Galaxy S20. In China zumindest übersteigen die Bestellungen angeblich bereits die Zahlen des Vorgängers. Leaker IceUniverse schreibt auf Twitter dazu:

The Samsung Galaxy S21 is only sold in China for 4999 yuan (approximately US$770) . It is very popular. The 5-minute reservation exceeds the S20 all-day reservation.

Ob es in anderen Ländern ebenso gut läuft, ist bisher noch nicht bekannt, aber an sich sind wenig Gründe dersichtlich, warum die Geräte nur in China Erfolg haben sollten.

Samsung Galaxy S21 – eSIM mit Einschränkungen?

Samsung hat die neue Galaxy S21 Serie mittlerweile offiziell vorgestellt und erfreulicherweise unterstützen auch in diesem Jahr wieder sowohl Galaxy S21, S21+ als auch das Galaxy S21 ultra eSIM. Man kann also die Handytarife direkt auf die Geräte laden und braucht keine Plastik-Simkarte mehr einzulegen. Allerdings gibt es im Kleingedruckten einen Hinweis, der irritiert, denn Samsung spricht bei der eSIM Nutzung nur von den Netzbetreibern Telekom, Vodafone und O2. Die Nutzung wäre dann wohl nur mit Einschränkungen auf die drei großen Betreiber möglich. Konkret heißt es auf der Produktpage von Samsung:

Bei Verwendung von zwei SIM-Karten kann nur eine SIM-Karte für die Datennutzung verwendet werden. Dieses Smartphone ist mit einer eSIM ausgestattet, die fest im Gerät integriert ist. Die Mobilfunknutzung dieser eSIM erfordert den Abschluss eines entsprechenden Mobilfunkvertrages (eSIM) bei der Deutschen Telekom, Vodafone oder Telefonica. Nähere Informationen erhalten Sie bei dem jeweiligen Mobilfunkanbieter. [Hervorhebung von uns]

Das erinnert etwas an die Formulierungen von Apple. Dort hatte man auch bestimmte Anbieter beispielsweise bei der Apple Watch ausgeschlossen. Apple hat das mittlerweile korrigiert, aber bei Samsung könnte dieser Passus bedeuten, dass tatsächlich nur Netzbetreiber-Tarife mit der eSIM der Geräte genutzt werden können. Dann müssten Kunden mit Drittanbieter-Flatrates immer eine Plastik-Sim verwenden. Ob dies wirklich so gemeint ist, bleibt aber noch offen, eine Anfrage von uns an Samsung in diese Richtung wurde bisher noch nicht beantwortet.

Samsung Galaxy S21 – die neuen Farben im Überblick

Samsung wird für die neuen Modellreihen unterschiedliche Farben anbieten. Die günstigeren Modelle kommen mit den etwas grelleren Farben, das Galaxy S21 ultra wird dagegen eher auf eine gesetztere Farbpalette (wohl auch für den Business Einsatz) setzen. Roland QUandt hat bereits die Farbvarianten zusammengestellt, nach seinen Angaben wird es die spezielleren Farben aber möglicherweise zuerst nur über die Shops von Samsung geben

Galaxy S21+ 5G Farbvarianten

Galaxy S21 ultra 5G Farbvarianten

Samsung Galaxy S21 – neue Farbe für die Ultra-Version: Phantom Titanium

Das Samsung Galaxy S21 ultra wird sich wohl nicht nur durch die Technik von den anderen Modellen unterscheiden (beispielsweise durch die deutlich bessere Kamera), sondern Samsung spendiert den Geräten auch eine neue Farbe. Es sind die erste Bilder in Phantom Titanium Grey aufgetaucht, so dass man davon ausgehen kann, dass Samsung die Modelle auch in diesem Farbschema anbieten wird.

Samsung Galaxy S21 Ultra in Phantom Titanium

Samsung Galaxy S21 – neuen Trailer mit Details zur Kamera

Der Marktstart der neuen Galaxy S21 Reihe wird in wenigen Tagen erfolgen und Samsung fährt daher langsam die Marketing-Maschine hoch. Der neuste Output ist dabei ein neues Video, dass die Kamera nochmal in den Fokus rückt. Die Hauptkamera wird dabei wohl wieder auf einen 108MP Sensor setzen (zumindest bei den Ultra-Modellen) und daher werden die ersten Qualitätstests der Kamera bereits mit großem Interesse erwartet. Auch der Slogan „Welcom to Everyday Epic“ scheint mittlerweile festzustehen.

Samsung Galaxy S21 – Hochglanz-Bilder für die neuen Modelle geleakt

Es gibt rund um die Galaxy S21 Serie bereits eine ganze Reihe von Bildern und Material. OnLeaks hat dazu jetzt das Marketing-Material veröffentlicht, also die Hochglanz-Bilder, mit denen Samsung die neue Serie bewerben will. Inhaltlich gibt es dabei wenig Neues, aber man kann sich zumindest die Geräte in richtig schick anschauen. Es ist wohl auch kein Zufall, dass sich Samsung dabei vor allem auf die Rückseite konzentrier – die Front bietet wenig Neues im Vergleich zum Vorjahr.

Samsung Galaxy S21 – 108 MP Hauptsensor nur für die Ultra-Modelle

Evan Blass hat die offiziellen Infografiken zum Kamerasetup der neuen Galaxy S21 Serie veröffentlicht und wie erwartet gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Modellen.

Den 108MP Hauptsensor gibt es nur beim Galaxy S21 ultra, auch das Galaxy S21+ setzt lediglich auf einem Hauptkamera-Sensor mir 64MP. Den Laser Autofokus findet man ebenfalls nur in der Ultra-Version und die Frontkamera bietet in den normalen Modellen nur 10MP statt 40MP im Galaxy S212 ultra.

Das Kamera-Setup im Detail:

Galaxy S21 / S21 Plus: 12MP main (f/1.8) + 64MP telephoto (f/2.0) + 12MP ultra-wide (f/2.2) rear shooter, 10MP (f/2.2) selfie camera.

12MP main (f/1.8) + 64MP telephoto (f/2.0) + 12MP ultra-wide (f/2.2) rear shooter, 10MP (f/2.2) selfie camera. Galaxy S21 Ultra: 108MP main (f/1.8) + 10MP telephoto (f/2.4) + 10MP telephoto (f/4.9) + 12MP ultra-wide (f/2.2) rear shooter, 40MP (f/2.2) selfie camera.

Samsung Galaxy S21 – es gibt weitere schlechte Nachrichten

Die neue Galaxy S21 Serie wird bereits in einigen Tagen offiziell vorgestellt und Roland Quandt hat nun noch ein paar Details enthüllt, die wohl bei den meistens Fans nicht ganz so gut ankommen werden. Samsung setzt den Sparkurs bei den günstigeren Modellen der S21 Serie fort und das bedeutet den Verzicht auf einige Features, die viele Nutzer wohl gerne behalten hätten:

Beim Samsung Galaxy S21 soll es keinen erweiterbaren Speicher geben. Die Modelle unterstützen also keine microSD Karten mehr und Nutzer müssen mit dem Speicher auskommen, der verbaut ist. So möchte Samsung wohl die Attraktivität der teureren Modellereihen mit mehr internem Speicher erhöhen. Ob auch das Galaxy S21 ultra davon betroffen ist, bleibt aber noch offen.

Quandt bestätigt dazu, dass es auf einigen Märkten kein Ladegerät in der Box geben wird. Samsung geht also auch den Apple Weg und reduziert auf diese Weise Kosten. Ob Deutschland einen Charger bekommen wird oder nicht, ist aktuell noch unbekannt.

Samsung wertet vor allem die günstigeren Modelle der Galaxy S21 Serie deutlich ab. Bleibt abzuwarten, wie sich dies in den Verkaufszahlen niederschlagen wird – die Preise zumindest sollen trotz der Reduktion der Funktionen und des Zubehörs wohl nicht deutlich niedrigeren werden.

Samsung Galaxy S21 – minimale Änderungen beim Design der Front

Leaker Ice Universe hat die letzten Bilder der Galaxy S21 Serie mit dem S20 FE verglichen und dort erkennt man vor allem beim Rahmen wesentlich geringere Abstände. Das Design ist zwar weiterhin recht ähnlich und vor allem bei der Front gibt es nur marginale Abweichungen zum Design aus diesem Jahr, aber beim Rahmen erkennt man doch die Unterschiede. Die neue Serie wirkt damit etwas eleganter als das Galaxy S20 FE. Bleibt abzuwarten, ob dieser Unterschied auch in der Praxis erkennbar ist und in der Wahrnehmung der Kunden wirklich auffällt.

Samsung Galaxy S21 – Preise starten ab 849 Euro

Die offiziellen Preise für die neue Galaxy S21 Serie fehlen leider immer noch, aber Ishan Argawal hat nun die Preise für Europa veröffentlicht und diese liegen im Rahmen der Preise, die auch schon andere Leaker angedeutet haben. Das Galaxy S21 wird dabei wohl etwa gleich viel kosten, das Galaxy S21 leicht teurer und die Ultra-Version liegt etwas über dem Preisniveau des Vorjahres. Insgesamt bleiben die Rahmenbedingungen für die S21 damit in etwa gleich. Größere Überraschungen beim Preis gibt nicht.

Die Preise der Galaxy S21 Serie

Samsung Galaxy S21 128GB: EUR 849

Samsung Galaxy S21+ 128GB: EUR 1,049

Samsung Galaxy S21+ 256GB: EUR 1,099

Samsung Galaxy S21 Ultra 128GB: EUR 1,399

Ja nach Land könnten die Preise noch etwas abweichen, weil Steuern und Pauschalabgaben unterschiedlich sind. Grundlegend sollten sich die Preise für die S21 Serie in Deutschland aber um diese Werte bewegen. Die Modelle werden dabei alle 5G unterstützen. Separate 5G Versionen mit eigenen Preisen gibt es damit nicht mehr. Ob ein Galaxy S21 FE kommen wird ist leider noch nicht bekannt, ebensowenig wie die Preise für dieses Gerät aussehen könnten.

Samsung Galaxy S21 – so sollen die Modelle aussehen

Evan Blass hat eine ersten Presse-Rendergrafik der neuen Galaxy S21 Serie veröffentlicht und dort kann man bereits die Vorderseite der nächsten Generation sehen. Viel Bemerkenswertes gibt es allerdings nicht – die Unterschiede zu den Modellen aus diesem Jahr fallen sehr gering aus. Es gibt ein Punch-Hole Design mit Öffnung für die Frontkamera oben in der Mitte. Wie erwartet konnte also auch bei dieser Modell-Generation die Kamera noch nicht unter das Display verbaut werden.

UPDATE: Evan Blass hat nochmal nachgelegt und die Grafiken von allen Seiten veröffentlicht. Dabei ist das Topmodell Samsung Galaxy S21 ultra 5G zu sehen. Daher auch das größere Kameramodul.

Samsung Galaxy S21 – Exynos-Prozessor mit verbesserte Werten, aber möglicherweise nicht gut genug

Samsung hat den neuen Exynos 2100 Chipsatz für das nächste Jahr bereits vorgestellt und es gibt inzwischen auch die ersten Leistungsdaten beim Galaxy S21 mit diesem Prozessor. Die Geräte kommen bei Geekbench auf über 1.000 Punkte beim Single Core Leistungstest und auf mehr als 3.300 Punkte bei Multi-Core Test.

Im Vergleich zu den bisherigen Galaxy S20 Modellen mit dem Exynos 990 Prozessor sind das gute Werte. Weniger gut sieht es allerdings im Vergleich mit den S20 Serie mit Snapdragon Prozessor aus. Diese Geräte erreichten in diesem Jahr beispielsweise einen Multi-Score Wert von über 3.000 Punkten – wenn Snapdragon in der neusten Generation noch etwas mehr Power hinzugepackt hat, könnte es wieder einen deutlichen Leistungsunterschied zu den Galaxy S21 Modelle mit Exynos SoC geben.

Es bleibt daher spannend, bis auch für die Snapdragon Modelle echte Leistungsdaten zu sehen sind. Dann wird der Vergleich zeigen, wie gut die Leistung der Exynos 2100 Modell wirklich ist.

Samsung Galaxy S21 – erstes Hands-On Video und Vergleich mit der iPhone 12 Serie

Die neuen Galaxy S21 Modelle sollen erst im Januar offiziell vorgestellt werden, aber es wurden jetzt bereits die ersten Videos mit den neuen Geräte geleakt und daher kann man sich bereits ein richtig gutes Bild der neuen Modelle machen. Der Geekbench Score ist auch recht interessant, einige Nutzer hätten sich an der Stelle aber sicher noch mehr Power gewünscht. Eventuell gibt es an der Stelle aber auch noch Optimierungen bis zum Marktstart.

Spannend sie die abgeklebten Bereiche am unteren Rand. Bisher lässt sich nicht sagen, warum dies getapt ist und was sich eventuell dahinter verbirgt.

https://www.youtube.com/watch?v=_Lf3p_1m4NE

Ein weiteres Video mit einem Vergleich der iPhone 12 Serie mit dem neuen Galaxy S21+ wurde bereits wieder gelöscht. Es gibt aber zumindest noch Bilder davon. Bisher hatte die iPhone 12 Serie mit die schmalsten Ränder unter allen Geräten auf dem Markt. Das Galaxy S21 scheint da zumindest mithalten zu können, eventuell sogar noch etwas darunter zu liegen.

UPDATE: Das Vergleichsvideo Galaxy S21 und iPhone 12 ist mittlerweile auch wieder online:

Samsung Galaxy S21 – Zertifizierung bestätigt 25 Watt Schnellladen und 9 Watt drahtloses Laden

Die Galaxy S21 Serie hat eine weitere Zertifizierung bekommen und damit bestätigt sich, dass die Aufladung schnelles Laden mit 25 Watt unterstützen wird. Auch die drahtlose Aufladung ist wieder mit an Bord, allerdings mit etwas geringeren Geschwindigkeiten.

Bei Mysmartprice schreibt man dazu:

As seen in the FCC certification screenshots, the Samsung Galaxy S21 (with the model number SM-G991U) has recently been certified. Until now, the FCC certification does not contain much information about the device, save for the fact that it will feature 25W wired fast charging and 9W wireless charging.

Mittlerweile verdichten sich allerdings die Hinweise, dass Samsung auf das meiste Zubehör verzichten wird. Man muss also wohl selbst ein passendes Ladegerät dazu kaufen.

Samsung Galaxy S21 – erste Real-Life Fotos zeigen deutliche Unterschiede bei der Kamera

Auf Twitter sind erste Fotos der Galaxy S21 Serie aufgetaucht und im Vergleich sieht man dabei sowohl das Galaxy S20 ultra als auch das Galaxy S20+. Dabei wird sofort erkennbar, dass sich die Kamera-Module sehr unterscheiden. Die Ultra-Version hat mehr Objektive und insgesamt ein größeres Kamera-Modul. Das spricht dafür, dass Samsung hier wesentlich mehr Technik verbaut hat und wohl auch das eine oder andere neue Feature für Ultra-Nutzer zur Verfügung stehen wird. Im Gespräch ist unter anderem eine deutlich verbesserte Zoom Funktion.

Galaxy S21 – so schnell sind die neuen Modelle mit dem Snapdragon 888 SoC

Qualcomm hat vor wenigen Tagen erst den neuen Premium-Prozessor Snadragon 888 vorgestellt und nun gibt es bei Geekbench bereits die ersten Hinweise auf die Leistung der Geräte – dabei kam eines der neuen Galaxy S21 zum Einsatz. Einen extrem Leistungssteigerung ist nicht zu erkennen, aber das ist auch noch nicht zu erwarten, die Optimierung der Geräte auf den neuen Prozessor läuft aktuell wohl noch. Dennoch sieht man bereits das Potential des neuen Chipsatzes. Besonders der neue Performance-Kern liegt mit 1075 Punkten im Single Core Test um die 20 Prozent über den Leistungen der aktuell schnellsten Smartphones.

Galaxy S21 – erste Hinweise auf neuen Top-Feature

Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Informationen zur neuen Galaxy S21 Serie von Samsung. Vom Design über die Kamera bis hin zum Prozessor weiß am bereits eine Menge über die neuen Modelle. Wirklich neue Features waren bisher aber noch nicht darunter und daher ist es spannend, dass es nun erster Details zu einer wirklich neuen Funktion gibt. Samsung soll beim Galaxy S21 den Bixby Sprachassistenten aufgewertet haben. Das System ist nun in der Lage, anhand von biometrischen Daten die Stimme des Besitzers sehr sicher zu identifizieren. Das Verfahren ist soweit fortgeschritten, dass Samsung darüber auch die Entsperrung der Geräte möglich macht. Es ist nun also nicht mehr notwendig, das Gesicht zu scannen oder Fingerabdrücke zu hinterlegen, sondern man kann wohl direkt über die Sprache das Galaxy S21 entsperren.

Bei Sammobile schreibt man dazu im Original:

Bixby itself has had the ability to unlock the device to follow your commands when you wake it up by saying ‘Hi Bixby’, and initially, it also offered the option to set a voice password for hands-free device unlocking. Neither of those features can be found in Bixby anymore, but we’re told One UI 3.1 will let you select Bixby voice unlock from the phone’s lock screen security settings, though the exact details of how it will work are unclear at this time.

Dieses Verfahren scheint mit OneUI 3.1 eingeführt zu werden und könnte dann auch für andere Modelle zur Verfügung stehen. Das könnte die Geräte etwas entlasten, denn man braucht dafür an sich nur die richtige Software und ein Mikrofon – das System könnte also den separaten Scanner für Fingerabdrücke beispielsweise überflüssig machen. Das ist aber wohl für die Galaxy S21 Serie noch nicht zu erwarten, hier wird es die Entsperrung per Sprache wohl zusätzlich zu den bekannten Sperr- und Passwortverfahren geben. Daneben gibt es natürlich immer noch die Entsperrung mit dem Passwort, falls man beispielsweise erkältet ist und eine heisere Stimme hat, die dann eventuell nicht mehr erkannt wird.

Die technischen Daten der Galaxy S21 Serie (aktueller Stand)

Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy S21+ Samsung Galaxy S21 Ultra Display 6,2 Zoll, Infinity-O,



Dynamic AMOLED 2x,



bis zu 120 Hz, max. 1300 Nits 6,7 Zoll, Infinity-O,



Dynamic AMOLED 2x,



bis zu 120 Hz, max. 1300 Nits 6,8 Zoll, Infinity-O,



Dynamic AMOLED 2x,



bis zu 120 Hz, max. 1500 Nits Auflösung FHD+ (2400 x 1080 Pixel), 421 ppi FHD+ (2400 x 1080 Pixel), 394 ppi WQHD+ (3200 x 1440 Pixel), 515 ppi Prozessor Samsung Exynos 2100,



5 nm, Octa-Core (1x 2,9 + 3x 2,8 + 4x 2,2 GHz) Samsung Exynos 2100,



5 nm, Octa-Core (1x 2,9 + 3x 2,8 + 4x 2,2 GHz) Samsung Exynos 2100,



5 nm, Octa-Core (1x 2,9 + 3x 2,8 + 4x 2,2 GHz) Speicher 8 GB + 128 GB



8 GB + 256 GB 8 GB + 128 GB



8 GB + 256 GB 12 GB + 128 GB



12 GB + 256 GB



16 GB + 512 GB Hauptkamera Triple-Kamera:



12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel), 1/2.55“, f/2.2



12 Megapixel (Weitwinkel), 1/1.76“, f/1.8



64 Megapixel (Tele), 1/1.72“, f/2.0





30-facher Space Zoom



8K-Video (16:9 Format, 24 fps) Triple-Kamera:



12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel), 1/2.55“, f/2.2



12 Megapixel (Weitwinkel), 1/1.76“, f/1.8



64 Megapixel (Tele), 1/1.72“, f/2.0





30-facher Space Zoom



8K-Video (16:9 Format, 24 fps) Quad-Kamera:



108 Megapixel (Weitwinkel), 1/1.33“, f/1.8



12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel), 1/2.55“, f/2.2



10 Megapixel (Tele1), 1/3.24“, f/2.4



10 Megapixel (Tele2), 1/3.24“, f/2.9





Hybrid Optical Zoom, 100-fach Space Zoom



8K-Video (16:9 Format, 24 fps) Frontkamera 10 Megapixel (Weitwinkel), 1/3.24“, f/2.2 10 Megapixel (Weitwinkel), 1/3.24“, f/2.2 40 Megapixel (Weitwinkel), 1/2.8“ f/2.2 Akku 4000 mAh,



Quick Charge 3.0 mit 25 Watt, kabelloses Laden, Wireless Power Share 4800 mAh,



Quick Charge 3.0 mit 25 Watt, kabelloses Laden, Wireless Power Share 5000 mAh,



Quick Charge 3.0 mit 25 Watt, kabelloses Laden (15 Watt), Wireless Power Share Software Android 11,



Samsung One UI 3.1 Android 11,



Samsung One UI 3.1 Android 11,



Samsung One UI 3.1 Sicherheit Gesichtserkennung, Ultraschall-Fingerabdrucksensor Gesichtserkennung, Ultraschall-Fingerabdrucksensor Gesichtserkennung, Ultraschall-Fingerabdrucksensor Verbindungen Bluetooth 5.0, NFC Bluetooth 5.0, NFC Bluetooth 5.2, NFC Internet WLAN a/b/g/n/ac/ax, HE80, LTE, 5G WLAN a/b/g/n/ac/ax, HE80, LTE, 5G WLAN a/b/g/n/ac/ax, Wifi 6E, HE160, LTE, 5G Sonstiges IP68, Stereo-Lautsprecher: Sound by AKG, Dual-SIM IP68, UWB, Stereo-Lautsprecher: Sound by AKG, Dual-SIM IP68, UWB, Stereo-Lautsprecher: Sound by AKG, Dual-SIM, Stift-Bedienung Maße und Gewicht 151,7 x 71,2 x 7,9 mm,



ca. 169 g 161,5 x 75,6 x 7,8 mm,



ca. 200 g 165,1 x 75,6 x 8,9 mm,



ca. 227 g Farben Phantom Gray, Phantom White, Phantom Pink, Phantom Violet Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Violet Phantom Silver, Phantom Black UVP 128 GB: 849 Euro



256 GB: 899 Euro 128 GB: 1049 Euro



256 GB: 1099 Euro 128 GB: 1249 Euro



256 GB: 1299 Euro



512 GB: 1429 Euro

