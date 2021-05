HarmonyOS – Huawei Chef bestätigt Update ab Juni – Es gab bereits viele Spekulationen über die Einführung von HarmonyOS und bisher fehlt ein Update auf diese Version noch. Nun wurde aber von Huawei selbst bestätigt, dass man wohl ab Juni 2021 mit der Einführung des neuen Systems rechnet und ab dann auch die Update für die verschiedenen Modelle ausgerollt werden. Der Start soll dabei weiterhin bei der Mate-Reihe erfolgen, bisher ist allerdings nicht sicher, ob man vorerst nur in China das Update anbieten wird oder ob es dann auch direkt international zur Verfügung steht.

Bei GizmoChina schreibt man dazu im Original:

Bleibt natürlich abzuwarten, ob diesmal der Zeitplan eingehalten wird, bisher hatte Huawei da kein glückliches Händchen.

Es gibt weitere Details rund um den Rollout des HarmonyOS Betriebssystem von Huawei. Die ersten Geräte mit dem neuen System sollen die Huawei Mate 40 werden und das Rollout soll am 16. Dezember kommen. Bei gizmochina schreibt man im Original dazu:

The news arrived after Mai Yumin, Vice President of Huawei’s software department, made the announcement that the beta for HarmonyOS (or HongMeng OS in China) will be arriving on smartphones on December 16, as per a MyDrivers report. The executive also added that the flagship Mate 40 series will be the first priority for the update. For those unaware, the company is also planning on gradually replacing the Android platform with HarmonyOS.