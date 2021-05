Huawei P50 (pro) – Case-Maker zeigen bereits das Design der neuen Smartphones – Nach wie vor gibt es noch keine offizielle Bilder oder Teaser zur kommenden Huawei P50 Serie, aber bei Gizmochina hat man bereits die ersten Case-Maker Render zusammengestellt und zeigt die Rückseite der neuen Modelle. Die Hersteller von Hüllen haben meistens sehr früh bereits die korrekten Abmessungen und wichtige Details der Geräte – ob das Finish aber auch so aussehen wird, ist noch offen.

Dort schreibt man selbst zum neuen Design:

These renders show us that the Huawei P50 will be going for a new look entirely different from that of its predecessor, the Huawei P40, and even the Mate 40 that launched last year. The design matches what we have seen from earlier leaks such as the CAD renders that were released by OnLeaks back in March.

As shown in the images, the Huawei P50 will have four rear cameras. Three of the sensors along with the laser focus module are housed inside the top circle while a single periscope zoom lens sits inside the second circle. There is a LEICA logo and an LED flash inside the oversized pill-shaped camera housing.