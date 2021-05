Mediatek und Qualcomm dominieren der Markt der mobilen SoC -Die Analysten von Counterpoint haben sich die Prozessoren der Smartphone im mobilen Bereich angeschaut und dabei bleibt Mediatek weiter der Marktführer. Das Unternehmen konnte den Anteil auf dem internationalen Markt sogar noch aufbauen und kommt nun auf einen Marktanteil von 37 Prozent: fast 2 von 5 Snartphones nutzen also einen Mediatek Prozessor.

Bei Counterpoint schreibt man dazu:

Der Forschungsdirektor Dale Gai kommentierte die Studie wie folgt: „Wenn wir unsere Prognose in Bezug auf die aktuelle Nachfrage-Angebot-Dynamik aufschlüsseln, wird MediaTek voraussichtlich seine Dynamik im vierten Quartal 2020 bis 2021 fortsetzen und voraussichtlich einen Anteil von 37% an allen Einheiten erreichen Smartphone AP / SoC wird das ganze Jahr über ausgeliefert. Dieser potenzielle jährliche Anstieg der Nachfrage um 20% ist eine Funktion des wettbewerbsfähigen 5G-Portfolios, das bei TSMC hergestellte 5G-Smartphones unter 150 USD ohne Angebotsbeschränkung und mit wachsendem Anteil am 4G-Segment versorgt. Darüber hinaus wird MediaTek im ersten Halbjahr 2021 von den aktuellen Versorgungsengpässen von Qualcomm in Bezug auf RFICs (integrierte Hochfrequenzschaltungen) aus der Samsung-Fabrik in Austin, Power Management ICs (PMIC) und relativ niedrigeren Produktionsausbeuten von 5 nm profitieren. “