OnePlus Watch bereits wieder ausverkauft – Das ging schnell: die OnePlus Watch ist erst am Freitag in den Handel gegangen, mittlerweile sind die Geräte bei OnePlus bereits wieder nicht verfügbar und ausverkauft, Nutzer berichten dazu davon, dass auch kurz nach dem Start keine Modelle verfügbar waren. Möglicherweise wurden so viele Geräte vorbestellt, dass OnePlus nachproduzieren muss, bevor wieder neue Geräte verkauft werden können.

OnePlus Watch: alle Farbvarianten sind nicht verfügbar

Auf der Webseite hat man dazu offensichtlich noch nicht den Teaser aktualisiert. Dieser spricht nach wie vor von „Coming Soon“ – stammt also noch aus der Zeit vor dem Marktstart.

Oneplus 9 ab sofort im Handel – OnePlus Watch dauert noch etwas

27. April 2021 – Wie angekündigt hat OnePlus die neuen OnePlus Modelle ab sofort in den Handel gegeben und man kann die Geräte damit ohne Vorbestellung nun kaufen. Der Preis startet dabei für die kleinste Version des normalen OnePlus 9 ab 699 Euro . im Vergleich zu den Vorbestellung hat sich daher nichts geändert.

Das Unternehmen schreibt zu den neuen Modellen:

Das OnePlus 9 verfügt über ein Dreifach-Kamerasystem, das gemeinsam mit dem legendären Kamerahersteller Hasselblad entwickelt wurde. Die branchenführende 50-MP-Ultraweitwinkel-Kamera mit einem 1/1,56-Zoll-Sony-IMX766-Sensor und einer einzigartig gekrümmten Freiform-Linse zur Minimierung von Kantenverzerrungen sowie die 48-MP-Hauptkamera bieten außergewöhnliche Bildgebungsfähigkeiten und setzen einen neuen Standard für die Smartphone-Farbleistung – Natural Colour Calibration mit Hasselblad. Es ist zudem mit einem 6,55 Zoll 120 Hz Fluid Display mit HDR10+ Zertifizierung, Warp Charge 65T Ladetechnologie (von 1-100 Prozent in nur 29 Minuten) und der neuesten Version von OxygenOS 11 ausgestattet.

Die neue OnePlus Watch ist nach wie vor nicht erhältlich, aber man muss zumindest nicht mehr lange auf die neuen Modelle warten. Sie werden ab dem 30. April verfügbar sein und können daher bereits in wenigen Tagen erworben werden. Der Preis für die erste Smartwatch von OnePlus liegt dabei bei 159 Euro.

Neben den freien Händlern sind die Geräte auch bei einigen Anbietern mit Vertrag zu bekommen. Das OnePlus 9 ist ab sofort bei Telekom, Congstar, DeinHandy, Sparhandy, Logitel, Preisbörse24, Otto, NBB, Cyberport, Amazon und Media Markt für 699 Euro verfügbar und die OnePlus Watch wird ab Freitag, 30. April 2021 bei Mobilcom, Conrad, Otto, Amazon und Expert zum Preis von 159 Euro erhältlich sein.

