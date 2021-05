Pennymobil Geburtstagsaktion: 15GB gratis Datenvolumen und Gewinnspiel auch für Bestandskunden – Pennymobil ist seit 15 Jahren als Prepaid Discounter auf dem deutschen Markt aktiv und hat deshalb gleich mehrere Sonderaktion gestartet. So gibt es beispielsweise ein Gewinnspiel, an dem auch Bestandskunden teilnehmen können, die Geburtstagsaktion richtet sich also nicht nur an Neukunden.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Penny Mobil, ein Mobilfunkangebot der REWE Group, feiert im Mai sein 15-jähriges Jubiläum mit zahlreichen Aktionen. So können Neu- und Bestandskunden sowohl an einem Gewinnspiel teilnehmen und hochwertige Preise gewinnen als auch 15 GB Extra-Daten kostenfrei buchen. Neukunden profitieren zudem von einem reduzierten Starterpreis.

Für Neukunden gibt es aber dennoch einen besonderen Anreiz, denn zu jeder neuen Pennymobil Prepaid Sim gibt es extra 15 Gigabyte kostenloses Datenvolumen im ersten Monat.

Die Deals bei PennyMobil im Überblick

Reduzierte Starterpakete und 15 GB Datenpass – Neukunden, die im gleichen Zeitraum (3. Mai bis 6. Juni) einen Penny Mobil Tarif buchen, erhalten außerdem 15 GB Extra-Daten kostenfrei. Nach der Aktivierung sind die Extra-Daten für 31 Tage gültig und stehen in der jeweiligen Übertragungsgeschwindigkeit des gebuchten Tarifs zur Verfügung. Auch Bestandskunden profitieren von den Extra-Daten, wenn sie im genannten Zeitraum ihren Tarif aufladen. Die dritte Aktion des Penny Mobil Jubiläums ist ein Rabatt auf das Starterpaket. Dabei können Neukunden im Zeitraum vom 3. Mai bis zum 9. Mai sowie vom 24. Mai bis zum 6. Juni die Penny Mobil Tarife mit einem um 50 Prozent reduzierten Starterpreis buchen. Statt 9,95 Euro kostet das Starterpaket in den Aktionswochen nur 4,98 Euro.

Die Aktionen gelten dabei unabhängig vom gewählten Tarif. Man kann also sowohl mit dem Pennymobil Grundtarif als auch mit den Prepaid Allnet Flat des Unternehmens teilnehmen. Die kompletten Tarifdetails zu den Pennymobil Prepaid Angebote gibt es hier.