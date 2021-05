Samsung Galaxy Tab S7 Lite – Presse-Render bereits geleakt – Das neuen Galaxy Tab S7 lite von Samsung soll offiziell erst im Juni auf den Markt kommen, aber Evan Blass hat dennoch bereits die offiziellen Render-Grafiken der neuen Modelle veröffentlicht. Die anderen Tab S7 Modelle sind bereits zu haben, das Tab S7 lite wird die Palette wohl preislich nach unten abrunden.

Allerdings ist unklar, auch was man dafür dann an Technik verzichten muss, denn Samsung wird den geringeren Preis wohl mit etwas weniger Leistung oder Speicher rechtfertigen. Auf den Bildern lässt sich aber sehen, dass zumindest das Design vergleichbar sein wird – an diesem Punkt müssen Kunden also wohl keine Abstriche machen.

Die Geräte werden dabei wohl auch mit S-Pen Unterstützung kommen und der Stift wird wohl auch direkt mit enthalten sein – man kann die Geräte also direkt nach Kauf mit dem Stift oder den Fingern bedienen.

Es wird bei den neuen Tablets wohl 5 Farbvarianten geben – der Unterschied dürfte sich aber in erster Linie auf die Rückseite beziehen.

Leider fehlen bisher noch Angaben zu den weiteren technischen Daten und vor allem auch zum Preis. Es sind ja aber noch einige Wochen bis zum Start, daher wird es wohl noch eine weitere Leaks geben, bis Samsung die neuen Modelle dann endgültig offiziell vorstellt.