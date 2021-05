Xiaomi Mi 11 ultra – Start in Deutschland am 11. Mai – Xiaomi hat offiziell für den 11. Mai zu einem Event eingeladen und auch wenn das Unternehmen noch nicht direkt gesagt hat, welches smartphone dann vorgestellt werden wird, kann man recht sicher davon ausgehen, dass es wohl um das Xiaomi Mi 11 ultra und dessen Marktstart in Deutschland gehen wird. Am 11. Mai wird es also wohl den Preis für den deutschen Markt geben.

Der Termin im Detail:

11. Mai 2021

19:00 Uhr

Local Launch

Bisher hat Xiaomi noch keinen Link für den Livestream geteilt, aber man kann davon ausgehen, dass dies in den kommenden Tagen noch nachgeholt werden wird.

Das Mi 11 ultra ist das Premium-Modell von Xiaomi und bringt die beste Technik, die man derzeit in der Mi 11 Serie bekommen kann. Auffällig ist vor allem die neuen Kamera mit dem 1,1 Zoll extra Display auf der Rückseite. Das ist auf jeden Fall ein Hingucker, denn das gibt es bisher bei keinem anderem Modell. Darüber hinaus bekommt man beim Ultra ebenfalls den Snapdragon 888 Prozessor und dazu die beste Kamera auf dem Markt. Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Ein Kraftpaket für Foto-Fans mit Xiaomis bisher leistungsstärkstem Triple-Kamera-Setup in Profiqualität, einem leistungsstarken Qualcomm Snapdragon 888 Chipsatz, einem Quad-Curved 120Hz-AMOLED-Display, kabelgebundenem und kabellosem 67W-Turbo-Laden (100% Aufladung in 36 Minuten2) – das Mi 11 Ultra ist nicht nur ein echtes Filmstudio im Taschenformat, sondern ein Premium-Flaggschiff in jeder Hinsicht, die selbst den anspruchsvollsten Power-User zufriedenstellen. Alle drei Objektive des Smartphones unterstützen 8K-Videos mit 24 Bildern pro Sekunde und sorgen so für eine exzellente Bildqualität und eine präzise, dynamische Darstellung von Licht und Schatten. Das Display bietet ein naturgetreues Betrachtungserlebnis mit Unterstützung von Dolby Vision®, HDR10+ und 1,07 Milliarden Farben. Das Mi 11 Ultra verfügt zudem über ein einzigartiges 1,1-Zoll-AMOLED Display auf der Rückseite, das als Always-on-Display, Benachrichtigungsfenster oder als Vorschaubildschirm für Selfies dient.

Das Mi 11 ultra ist damit vor allem für Technik-Fans und für Kamera-Nutzer interessant, denn bessere Aufnahmen macht derzeit kein anderes Modell auf dem Markt. Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1199 Euro ust das MI 11 ultra aber auch das teuerste Modell der Serie (wenn auch billiger als die Premium-Modelle der Konkurrenz).

