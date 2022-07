Mitwachsendes Datenvolumen: Congstar kopiert die O2 Grow Tarife – O2 hat in diesem Sommer mit dem O2 Grow Tarif ein interessantes neues Konzept gestartet. Pro Nutzungsjahr gibt es 10 GB monatlich extra zu den 40 GB Datenvolumen pro Monat. Je mehr Jahre man den Tarif nutzt, desto mehr Datenvolumen bekommt man also.

Congstar bietet ab sofort und bis Ende August ein ähnliches Konzept an. Unter dem Namen GB+ bietet das Unternehmen in den beiden größeren Postpaid Allnet Flat 5GB extra pro Nutzungsjahr beim monatlichen Datenvolumen an. Bei der Flat S gibt es dieses Konzept auch, aber dann gibt es nur 1GB pro Jahr extra. Die 10 GB Flat Allnet M wird dadurch bereits im 2. Jahr zu einer 20 GB Flatrate und das beim gleichen Preis.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Ganz neu: Mit dem Feature „GB+“ erhöht sich das zur Verfügung stehende monatliche Datenvolumen bei den congstar Tarifen Allnet Flat L und Allnet Flat M pro Jahr Vertragslaufzeit um jeweils 5 GB – bei gleichbleibendem Preis. Bei der Allnet Flat S (3 GB monatliches Datenvolumen für 12 Euro) erhöht sich das monatliche Datenvolumen pro Jahr Laufzeit um 1 GB. Das neue Feature „GB+“ muss nicht zusätzlich gebucht werden und ist für Neukunden bei Buchung der congstar Allnet Flat Tarife automatisch integriert. Auch Bestandskunden, die online einen congstar Tarif gebucht haben, können jederzeit (am besten über die congstar App) in die Allnet Flat Tarife mit „GB+“ wechseln und so von jährlich mehr Datenvolumen profitieren. Als Treuebonus erhalten congstar Kunden bei ihrem Wechsel in die Allnet Flat Tarife mit „GB+“ das erste Datenupgrade in Höhe von 5 GB (bei der Allnet Flat L oder Allnet Flat M) bzw. 1 GB (bei der Allnet Flat S) nicht erst in einem Jahr, sondern schon zum Zeitpunkt des Tarifwechsels.

Für die Nutzung muss man sich nicht lange binden. Die Sonderaktion gilt auch für die Congstar Flat ohne Laufzeit. Dann ist nur die Aktivierungsgebühr etwas höher und liegt bei einmalige 30 Euro.

congstar Allnet Flat L mit GB+

25 GB Datenvolumen (statt 15 GB)

Surfen mit LTE 50 (max. 50 Mbit/s) inklusive

Telefonie- und SMS Flat in alle dt. Netze

Neu: pro Jahr Vertragsdauer Erhöhung des monatlichen Datenvolumens um 5 GB

pro Jahr Vertragsdauer Erhöhung des monatlichen Datenvolumens um 5 GB Preis: 25 Euro pro Monat (statt 30 Euro)

congstar Allnet Flat M mit GB+

15 GB Datenvolumen (statt 10 GB)

Surfen mit LTE 50 (max. 50 Mbit/s) inklusive

Telefonie- und SMS Flat in alle dt. Netze

Neu: pro Jahr Vertragsdauer Erhöhung des monatlichen Datenvolumens um 5 GB

pro Jahr Vertragsdauer Erhöhung des monatlichen Datenvolumens um 5 GB Preis: 22 Euro pro Monat

congstar Allnet Flat S mit GB +

3 GB Datenvolumen

Surfen mit LTE 50 (max. 50 Mbit/s) inklusive

Telefonie- und SMS Flat in alle dt. Netze

Neu: pro Jahr Vertragsdauer Erhöhung des monatlichen Datenvolumens um 1 GB

pro Jahr Vertragsdauer Erhöhung des monatlichen Datenvolumens um 1 GB Preis: 12 Euro pro Monat

Die Neuerung GB+ gibt es allerdings nur bei den Laufzeittarife auf Rechnung. Die Congstar Prepaid Sim haben diese Feature nicht, auch wenn man die Congstar Prepaid Allnet Flat wählt. Auch die andere D1 Prepaid Anbieter haben bisher noch keine solche Funktion.

