Überraschung: Lenovo Legion Halo – neues Smartphone unter dem Lenovo Brand – Lenovo hat nach dem Kauf von Motorola die Herstellung neuer Smartphones fast komplett unter dem Moto-Brand durchgeführt. Nun scheint man aber auch die Hauptmarke wieder ins Spiel bringen zu wollen, denn es sind die technischen Daten und auch Bilder einen neuen Smartphones von Lenovo aufgetaucht. In der Teena Zertifizierung gibt es dazu auch die technischen Details und auch den neuen Namen: Lenovo Legion Halo (L71091).

Die Bilder zeigen dabei eine Front mit Punch-Hole Display und mittig angebrachter Öffnung für die Frontkamera. Dazu gibt es auf der Rückseite ein recht großes Kamera-Modul mit drei Objektiven, die recht gleich aussehen. Dazu gibt es den Schriftzug Legion auf der Rückseite. Das spricht dafür, dass Lenvo unter diese Bezeichnung möglicherweise auch noch weitere Modelle vorstellen will.

Die Technik aus den Zertifizierungen könnte zu einem Topmodell oder einem Smartphone der oberen Mittelklasse passen. Features und vor allem die Daten zum genauen Kamera-Setup fehlen leider bisher noch, so dass man nicht ganz genau sagen kann, wo sich das neuen Lenovo Legion Halo einordnen wird. Es scheint aber auf jeden Fall kein günstiges Smartphone zu werden.

Interessanter als das Modell selbst ist der Umstand, dass Lenovo damit wieder eigene Smartphones unter der eigene Marken anbieten will. Das könnte auch für die bisherigen Moto-Modelle eine Umstellung bedeuten, wenn beispielsweise die Topmodelle des Unternehmens als Lenovo auf den Markt kommen und die günstigeren Modelle als Moto-Smartphones verkauft werden. Bisher hat sich Lenovo aber noch nicht konkret zu den Plänen geäußert, die man mit dem neuen Smartphone hat, bleibt also abzuwarten, was genau hinter dem Lenovo Legion Halo steckt.

Die Technik der Lenovo Legion Halo