ASUS ROG Phone 6: Bilder komplett geleakt – Evan Blass hat die kompletten Presse-Render der neuen ROG 6 in die Finger bekommen und sie direkt veröffentlicht. Nach dem eher schlechten Bildern aus der Zertifizierung bekommt man nun also einen hochauflösenden Blick auf die neuen AUS Rog 6 Modelle.

ASUS ROG Phone 6: Deutliche Verbesserungen bei der Kühlung

ASUS hat ein paar weitere Details rund um das ROG Phone 6 bekanntgegeben und nimmt sich bei den neuen Modellen auch der Kühlung an. Die bisherigen Prozessoren hatten oft ein Hitzeproblem und um die Abwärme schneller abführen zu können, setzt ASUS auf eine Vapor-Chamber, die fast ein Drittel größer ist und die Anzahl der thermischen Graphit-Platten wurden sogar um 85 Prozent erhöht. Zusammen mit dem neuen Snapdragon 8+ Gen 1 Prozessor, der weniger Abwärme hat, könnte das zu einer richtig guten Performance auch bei höherer Belastung führen.

ASUS ROG Phone 6: Aufladung mit 65 Watt

Es gibt erste Zertifizierungen zum ROG Phone 6 von Asus und dabei wurde auch die Ladeleistung kommuniziert. Die Geräte werden damit offiziell schnelles Aufladen mit 65 Watt unterstützen. Das ist solide, aber kein Bestwert, es gibt auf dem Markt mittlerweile auch Modelle, die noch schneller den Akku fülle können.

Bei passionategeekz hat man dazu auch die Modellnummern ermitteln können und geht davon aus, dass es wohl auch ein Ultima-Modell geben wird, dass zusätzlich zum ASUS ROG Phone 6 pro angeboten werden soll oder aber diese Modelle ersetzt:

ASUS AI2201_A – ASUS ROG PHONE 6 / India

ASUS AI2201_B – ASUS ROG PHONE 6 Pro / ASUS ROG PHONE 6 ULTIMATE

ASUS AI2201_C – ASUS ROG PHONE 6

ASUS AI2201_D – ASUS ROG PHONE 6 Pro / ASUS ROG PHONE 6 ULTIMATE / India

ASUS AI2201_F – ASUS ROG PHONE 6

ASUS ROG Phone 6 soll am 5. Juli vorgestellt werden

ASUS macht es offiziell und hat die Einladungen für die Vorstellungen der neuen ROG Phone 6 verschickt. Die neuen Modelle sollen bereits am am 5. Juli der Öffentlichkeit präsentiert werden. Die Vorstellung erfolgt dabei allerdings wieder virtuell, es gibt also wieder einen Stream in dem man von zu Hause die Präsentation der neuen Smartphones verfolgen kann.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

hiermit möchten wir Sie herzlich zum virtuellen ROG Phone 6 Launch Event am 05. Juli um 14 Uhr einladen. Im Anschluss der Vorstellung des neuen Gaming-Smartphones findet ein exklusives Gaming-Showmatch statt. Unter dem folgenden Link können Sie den Live-Stream aufrufen und sich einen Kalendereintrag erstellen: https://rog.asus.com/de/event/ROG-Phone-6/

ASUS hat in der Einladung selbst keine Details zu den Modellen genannt, aber im Vorfeld wurde bereits geleakte, dass das ROG 6 wohl ein 165 Hz Display bekommen soll. Das wäre eine Neuerung in diesem Bereich.

UPDATE: Mittlerweile hat ASUS das 165Hz Display auch offiziell bestätigt:

Darüber hinaus wird es wohl den neuen Snapdragon 8+ Gen 1 Prozessor geben (auch das hatte ASUS bereits angeteasert) und die Smartphones sind vor allem wieder für Gamer gedacht, die richtig viel Power brauchen und dazu ist neben dem Prozessor natürlich auch das Display wichtig.

Darüber hinaus hat ASUS aber leider noch nicht sehr viele Daten veröffentlicht. Es kann aber natürlich sein, dass in den kommenden Tagen bis zum Launch noch einige weitere technische Details veröffentlicht werden, um die Aufmerksamkeit für die Modelle hoch zu halten. Das Display und der Prozessor machen aber bereits deutlich, dass ASUS das ROG Phone 6 wieder im Premium-Bereich ansiedeln wird und wohl auch der Preis in diesem Segment zu erwarten ist.