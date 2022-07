Samsung Galaxy A Fold – günstiges faltbares Smartphones soll kommen – Samsung ist bisher der absolute Vorreiter im Bereich der faltbaren Smartphones und mit Galaxy Z Fold 4 und Z Flip 4 wird es in diesem Jahr bereits die 4. Generation der Foldables des Unternehmens geben. Allerdings sind die Modelle nach wie vor vergleichsweise teuer und kommen daher nur langsam im Massenmarkt an.

Nun gibt es aber Hinweise auf ein Smartphone in der preisgünstigen Galaxy A Serie von Samsung. Offiziell bestätigt sind diese Geräte bisher noch nicht, aber wenn die Daten stimmen, könnten die Galaxy A Fold (Name ist bisher noch unsicher) im Preisbereich von um die 800 Euro starten. Das wäre das teuerste Modell der A-Serie und auch nicht wirklich günstig, aber wohl mehrere hundert Euro billiger als das normale Galaxy Z Flip 3 oder 4.

Für den Preis bekommt man dann die Foldables-Technologie, allerdings müssen Nutzer dann wohl deutliche Abstriche machen. Das Ultra-Thin Glas soll bei den Budget Modellen nicht verbaut sein und das bedeutet wohl, dass die Galaxy A Fold deutlich dicker werden als die aktuellen Modelle der Z Fold Serie. Sie ähneln dann wohl eher der ersten Generation der Fold- und Flip Smartphones. Dazu muss man auch auf weitere Premium-Features verzichten. Leider gibt es noch keinen genauen Blick auf die Technik, so dass offen bleibt, an welcher Stelle genau Samsung einsparen wird.

Wahrscheinlich müssen die Verbraucher wohl auch noch etwas länger warten, bis die Geräte bestellt werden können. Der neue Report geht von 2024 oder 2025 aus, bis das Budget Smartphones mit Flat-Technik auf den Markt kommt. Bis dahin hat eventuell auch bereits die Konkurrenz solche Modelle gestartet. In diesem Jahr und wohl auch in 2023 wird es daher weiter nur die beiden Topmodelle geben – aktuell müssen Verbraucher, die faltbare Smartphones haben wollen, also noch richtig tief in die Taschen greifen.

BILD: Samsung Galaxy Z Fold 3

Weitere Artikel rund um Galaxy Z Flip 3 und Z Fold 3

Neuste Artikel rund um Samsung