Samsung Galaxy S22 mit Vertrag – die besten Deals rund um S22, S22+ und S22 ultra – Die Galaxy S22 sind die Samsung Topmodelle für 2022 und das Unternehmen hat die Technik der Geräte und vor allem die Kamera wieder auf den neusten Stand gebracht. Die Smartphones sind daher sowohl bei der Technik als auch bei der Verarbeitungsqualität mit die besten Geräte, die man derzeit auf dem Markt bekommen kann.

Samsung schreibt zu Kamera der neuen Modelle:

Galaxy S22 und S22+ stehen für ein Kameraerlebnis, das zu beeindrucken weiß. Mit ihnen können Menschen auf ungeahnte Weise Erlebnisse teilen: Mit den neuen Nightography-Features der Galaxy S22-Serie – wie dem größeren Sensor mit seinen 23 Prozent größeren Pixeln1 im Vergleich zu den Vorgängermodellen und der Adaptive Pixel Technologie – kann die Kamera viel Licht einfangen und so Details klar hervorheben sowie Farben brillanter wiedergeben, auch bei Dunkelheit. Sowohl das Galaxy S22 als auch das S22+ sind mit einer leistungsstarken 50-MP-Hauptkamera, einem 10-MP-Teleobjektiv und einem 12-MP-Ultraweitwinkelobjektiv ausgestattet. Der Brennweitenbereich der hochwertigen Objektive deckt fast jede Shooting-Situation ab und lädt zum kreativen Experimentieren ein. Bei Videoaufnahmen mit Freunden erkennt und verfolgt die neue Auto Framing-Funktion3 bis zu zehn Personen und passt den Fokus der Kamera automatisch an. Beide Modelle sind mit anspruchsvoller Bildstabilisierungstechnologie ausgestattet, die Erschütterungen reduzieren kann und auch bei Bewegung nahezu ruckelfreie und scharfe Aufnahmen ermöglicht.

Die neue Technik hat leider auch ihren Preis und vor allem die günstigeren Galaxy S22 Modelle sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich teurer geworden. Die Preise starten ohne Tarif und Vertrag ab 849 Euro und gehen bis weit über 1.000 Euro, wenn man das Galaxy S22 ultra mit mehr Speicher haben möchte. Viele Verbraucher setzen daher lieber auf die Galaxy S22 mit Vertrag und Allnet Flat, weil sich die hohen Kosten für den Kauf so auf 24 oder sogar 36 Monate verteilen lassen. Inzwischen gibt es auch viele Anbieter, bei denen man die Galaxy S22 Modelle mit Vertrag und Tarif findet und in diesem Artikel wollen wir die Aktuellen Deals und Angebote rund um die neuen Geräte zusammenstellen und immer aktuell halten.

TIPP: Die Galaxy S22 Modelle sind vor allem dann richtig stark, wenn sie das mobile Internet schnell nutzen können. Dazu ist aber auch jeden Fall genug Datenvolumen zu empfehlen, 10 GB Volumen, 20 GB Flatrates oder gleich unbegrenztes Datenvolumen sind auf jeden Fall eine Überlegung wert. Rein technisch kann man die Modelle aber natürlich auch mit normalen Prepaid Allnet Flat oder auch einer kostenlosen Sim Karte betreiben.

02.07.2022 -Samsung Galaxy S22 128 GB: 99€ Zuzahlung im o2 Grow mit 40 GB 5G/LTE für 29,99€ monatlich / Anschlusspreis: 0€ + alle 12 Monate 10 GB mehr! (nur bist 05.07.2022 verfügbar )- Effektivpreis: 34,12€ pro Monat

10.06.2022 – Samsung Galaxy S22 128 GB: 49€ Zuzahlung im Vodafone Smart L Classic Giga für 29,99€ monatlich mit 25 GB LTE / Anschlusspreis: 39,99€ / + Samsung Galaxy Buds Live – Effektivpreis: 33,70€ monatlich

01.06.2022 – Samsung Galaxy S22 5G 128 GB: Zuzahlung 49€ im o2 Free M Boost für 34,99€ monatlich mit 40 GB 5G/LTE / Anschlusspreis: 39,99€ / Deal-Laufzeit: bis mindestens 07.06.2022 – Effektivpreis: 38,70€ monatlich

01.04.2022 – Samsung Galaxy S22 (128 GB) für 49 € Zuzahlung + 100 € Startguthaben über die App + Vodafone Smart XL (30 GB und 500 Mbit/s) für 39,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 999,75 € (inkl. 39,99 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 49 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 1048,75 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 43,70 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 849 € idealo-Preis für’s Smartphone, 100 € Startguthaben und 100 € Tauschprämie) => -0,01 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 849 € idealo-Preis für’s Smartphone und 100 € Startguthaben) => 4,16 € monatlich

09.03.2022 – Samsung Galaxy S22 mit O2 Free M (20GB) Allnet Flat für 59.99 Euro monatlich bei 1 Euro Kaufpreis und 44.98 Euro Anschlusspreis.

Wer etwas sparen möchte, kann sich auch die Deals zum Galaxy S21 oder auch die Galaxy S20 mit Allnet Flat anschauen. Die Geräte sind technisch natürlich nicht so aktuell wie die Samsung Galaxy S22, aber man bekommt dennoch solide Technik zu teilweise deutlich besseren Preisen. Vergleichbare Technik und Preise findet man bei den aktuellen Topmodellen der anderen Anbietern: iPhone 13 mit Vertrag | Xiaomi 11 mit Vertrag

Die Galaxy S22 Modelle (unabhängig vom Typ) können ihre Stärken vor allem dann ausspielen, wenn sie eine gute und schnelle Internet-Verbindung haben. Dann kann man Fotos schnell und einfach posten und Stream direkt auf den Geräten anschauen. In diesem Zusammenhang kann es sich lohnen, bei den Geräten direkt auf unbegrenztes Datenvolumen zu den Handyverträgen und Allnet Flat zu setzen. Besonders O2 und die O2 Deal-Partner bieten immer wieder unlimitiertes Datenvolumen zu den Galaxy S22 Handybundles zu recht günstigen Preisen an. Man bekommt die Geräte inklusive Unlimited-Tarif teilweise bereits ab um die 70 Euro monatlich in den ersten 24 Monaten.

In den Netzen von Telekom und Vodafone sind die Handytarife und Allnet Flat, die unbegrenztes Datenvolumen bieten, derzeit noch die Ausnahmen und in der Regel auch deutlich teurer als bei O2. Die Telekom bietet die MagentaMobil XL Flatrate beispielsweise bereits als reinen Tarif ab 85 Euro an, dazu würde dann noch der Prepaid für die Galaxy S22 Modelle kommen. Das entspricht dann Preisen von um die 100 Euro oder darüber und das dürfte nur für die wenigsten Nutzer interessant sein.

TIPP: Neben unbgerenztem Datenvolumen zu den Galaxy S22 Verträgen kann es auch sinnvoll sein, direkt auf 5G zu achten. Alle Modelle der Galaxy S22 Serie unterstützen die neue Technik und wenn man bereits 5G Netze in der eigenen Region hat, kann man damit noch schneller und stabiler surfen.

Samsung Galaxy S22 mit Prepaid Karte – gibt es diese Alternative?

Im Prepaid Bereich gibt es derzeit die Simkarten leider in erster Linie ohne Hardware. Vor allem die Topmodelle wie die Galaxy S22 sind so teuer, dass sie sich über eine Prepaid Sim Karte nicht refinanzieren lassen. Man kann aber natürlich die Galaxy S22 als freies Gerät kaufen und dann eine eigenen Prepaid Sim nach Wahl einlegen. Die Smartphones funktionieren mit allen Prepaid Sim auf dem deutschen Markt. Auch hier gilt aber: viel Datenvolumen kann nicht schaden und hohe Geschwindigkeiten (LTE max oder sogar 5G) sind durchaus ein Vorteil.

