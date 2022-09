Datenautomatik: Alles zur Deaktivierung, Kündigung und Abschaltung

Datenautomatik: Informationen zur Deaktivierung, Kündigung und Abschaltung – Seit einigen Jahren werben viele Mobilfunkanbieter mit der Datenautomatik. Das durch diese hohe Kosten entstehen können ist vielen Nutzern im ersten Moment nicht bewusst, da der Begriff „Datenautomatik“ als Euphemismus (Beschönigung) angesehen werden kann. Nahezu jeder Tarif, welcher im Netz von O2, E-Plus und Vodafone angeboten wird, enthält die so genannte Datenautomatik.

Mit der Datenautomatik wird nach dem Verbrauch des Datenkontingents weiteres Datenvolumen bereitgestellt. Für dieses fallen jedoch zusätzliche Kosten an. Dabei ist die Datenautomatik meistens voreingestellt, sodass bei günstigen Tarifen schlussendlich hohe Kosten anfallen können. In diesem Zusammenhang können die vermeintlichen Internetflatrates eine gewisse Unsicherheit in Bezug auf die Kosten bewirken, was der Definition einer Flatrate widerspricht. Im Folgenden werden daher die Möglichkeiten beschrieben, dieser potentiellen Gefahr entgegenzuwirken.

Mittlerweile haben viele Anbieter bereits wieder auf die Datenautomatik verzichtet. So gibt es in den neuen O2 Free Tarifen diesen Mechanismus nicht mehr, die älteren O2 Blue Handytarife haben diese Automatik aber noch. Smartmobil (Drillisch) hat diese Automatik in den neuen O2 Tarifen auch wieder abgeschaltet, mittlerweile wieder aktiviert (mehr dazu: Smartmobil Netz). Besonders in den Alttarifen ist es daher wichtig zu wissen, wie man die Datenautomatik auch wieder abschalten kann.

TIPP: Die Datenautomatik ist vor allem bei Tarifen und Allnet Flat mit kleinerem Datenvolumen ein Problem, weil man dort eher an die Drosselgrenze kommt und daher häufiger Datenvolumen kostenpflichtig nachgebucht wird. Bei größeren Allnet Flat mit 10 GB Datenvolumen oder auch 20 GB Flat ist es seltener ein Problem, bei den Tarifen mit unbegrenztem Datenvolumen spielt so eine Automatik natürlich keine Rolle mehr. Im Prepaid Bereich gibt es diese Automatik nicht, alle Prepaid Allnet Flat drosseln also sofort.

Die Deaktivierung/Kündigung der Datenautomatik bei O2:

O2 hatte in einigen älteren Tarifen eine Datenautomatik verbaut. Mittlerweile nutzen die neuen O2 Free Tarife keine Automatik mehr, dennoch kann es sinnvoll sein, hier zu prüfen, welche Tarif-Version man hat und diese entsprechend zu deaktivieren.

O2 beschränkt sich auf eine Variante. Hierbei wird nach dem Verbrauch des Datenkontingents 100 Megabyte zusätzliches Datenvolumen für 2 Euro bereitgestellt. Die „Daten-Snacks“ können dreimal pro Monat genutzt werden. Werden alle verfügbaren „Daten-Snacks“ in drei aufeinander folgenden Monaten verbraucht, erfolgt auch bei O2 ein automatische Upgrade in den nächsthöheren Datentarif.

Bei O2 kann die Datenautomatik per Kontaktformular, im O2 Chat und durch einen Anruf bei der o2-Hotline deaktiviert werden. Die Rufnummern lauten:

aus dem o2-Mobilfunk-Netz: 55222 (0,20 € pro Anruf)

aus dem Festnetz: 01804 055222 (0,20 € pro Anruf)

Die Deaktivierung/Kündigung der Datenautomatik bei Drillisch (smartmobil.de, Sim.de, winSIM und maXXim):

Immer mehr der Mobilfunk-Discounter führen die Datenautomatik ein. Daher ist bei vielen Discountern, wie beispielsweise yourfone.de, smartmobil.de, maXXim.de, simply, helloMobil, DeutschlandSIM, mcSIM, winSIM, PremiumSIM, Phonex, sim.de oder discoTEL stets darauf zu achten, ob eine Internetflatrate oder lediglich ein Internet-Highspeed-Volumen mit Datenautomatik in dem Tarifpaket enthalten ist. Das ist besonders dann ein Problem, wenn die Tarife sehr günstig sind, weil die Datenautomatik dann eine relativ hohe Kostensteigerung bedeutet. Bei einer 5 Euro Flat sind 3 Euro mehr eine Steigerung um mehr als die Hälfte. Besonders bei Discount-Tarifen sind Datenautomatiken daher oft ein Ärgernis.

Bei WinSIM heißt es beispielsweise dazu:

Was bedeutet Datenautomatik? – Sie haben, je nach Tarif, ein bestimmtes Inklusiv-Datenvolumen. Nach Verbrauch des monatlichen Inklusiv-Volumens wird automatisch bis zu 3 x pro Monat 200 MB zusätzliches Datenvolumen für jeweils nur 2 € aufgebucht. Die Datenautomatik ist deaktivierbar. Sie werden mit Erreichen von 80 % und 100 % Ihres Inklusiv-Volumens automatisch per SMS benachrichtigt, sowie nach jeder automatischen Erweiterung.

Bei den Mobilfunk-Discounters besteht die Möglichkeit, die Datenautomatik per Kontaktformular zu deaktivieren. Es ist jedoch ratsam, dass diese telefonisch gekündigt wird. Für den Fall, dass die Mitarbeiter der Anbieter die Möglichkeit der Deaktivierung abstreiten, kann die Verbraucherzentrale als Hilfe dienen.

Service-Hotlines:

McSIM: (06181) 7083060

smartmobil.de: (06181) 783030

maXXim: (06181) 7083020

simply: (06181) 7083063

helloMobil: (06181) 7083025

winSIM: (06181) 7083094

DeutschlandSIM: 06181/7083093 (die abschaltbare Datenautomatik scheint nur noch für Tarife ohne Laufzeit zu gelten und ist in den Handytarifen Tarifen mit Smartphone immer zwangsweise aktiv)

Einige Anbieter und Marken von Drillisch wurden mittlerweile auch schon wieder etwas umgebaut. So gibt es bei Smartmobil mittlerweile keine Datenautomatik mehr. Hier surft man also ohne Nachbuchung, auch wenn man das monatliche Datenvolumen überschreitet. Andere Marken wie McSIM oder auch hellomobil wurden mittlerweile sogar ganz aus der Vermarktung genommen. Mehr zu diesen Anbietern: WinSIM Netz

Die Deaktivierung/Kündigung der Datenautomatik bei Vodafone:

Bei Vodafone steht das SpeedGo als Synonym für die Datenautomatik. Nachdem 90 Prozent des Datenkontingents verbrauch sind, erhält der Nutzer eine Kurzmitteilung. Wird auf diese mit dem Wort „Langsam“ geantwortet, wird kein zusätzliches Datenvolumen bereitgestellt. Wird hingegen nicht auf die Kurmitteilung geantwortet, wird je nach dem vorhandenen Tarif entweder 100 Megabyte für 2 Euro oder aber 250 Megabyte für 3 Euro zur Verfügung gestellt. Auch bei Vodafone ist es möglich, dass das SpeedGo dreimal pro Monat genutzt wird. Das Unternehmen schreibt dazu:

Du zahlst nur dann, wenn Du Dein Datenvolumen verbraucht hast und weitere Highspeed-MB bekommst. Je nach Tarif kostet Dich das dann jeweils 2 Euro pro 100 MB oder 3 Euro pro 250 MB. Du bekommst bis zu 3 Highspeed-Pakete pro Abrechnungszeitraum. Du zahlst also höchstens 6 Euro oder 9 Euro pro Monat. Tipp: Du kannst vor den jeweiligen Buchungen in jedem Monat per SMS widersprechen. Vor der ersten Buchung bekommst Du eine Info-SMS von uns.

Das SpeedGo von Vodafone kann nicht vollständig deaktiviert werden. Die einzige Verhinderung des zusätzlichen Datenkontingents besteht darin, dass auf die Kurzmitteilung mit dem Wort „Langsam“ geantwortet wird.

Kündigung der Datenautomatik bei den Telekom Netz Tarifen

Die Telekom bietet derzeit in keinem Tarif eine Datenautomatik an und auch andere Discounter und Drittanbieter im Telekom Netz haben keine solche Automatik. Daher muss man bei den Mobilfunk-Anbieter im D1 Netz der Telekom diese Angebote auch nicht deaktivieren, sondern kann direkt und ohne Probleme los surfen.

Alttarife (nicht mehr nutzbar)

Die Deaktivierung/Kündigung der Datenautomatik bei Base:

Hinweis: BASE wurde mittlerweile komplett eingestellt, es dürfte also keine Tarife dieser Marke mehr aktiv geben.

Bei Base muss zwischen drei verschiedenen Datenautomatik-Varianten unterschieden werden. Enthält der vorhandene Tarif ein Inklusivvolumen bis 250 Megabyte, werden nach dem Verbrauch des Datenkontingents 50 Megabyte für jeweils 1,50 Euro bereitgestellt. Ist das Tarifpaket hingegen mit einem Datenvolumen bis 2000 Megabyte ausgestattet, werden nach dem Verbrauch 100 Megabyte für 3 Euro zur Verfügung gestellt. Die dritte Variante liefert bei einem Datenvolumen ab 5000 Megabyte jeweils 750 Megabyte für 5 Euro.

Der Vorgang kann bei allen drei Varianten dreimal pro Monat genutzt werden. Geschieht dies wiederum in drei aufeinander folgenden Monaten, erfolgt ein automatisches Upgrade in den nächsthöheren Datentarif. Ist dies nicht gewünscht, kann der Vorgang innerhalb von 14 Tagen rückgängig gemacht werden.

Um die Datenautomatik zu kündigen hat Base eine Datenautomatik-Hotline eingerichtet. Diese ist von Montag bis Sonntag zwischen 8:00 Uhr und 23:00 Uhr erreichbar. Die Rufnummern lauten: