Apple iPad, iPad Mini und Air – Anleitung und Handbuch in Deutsch – Apple hat die Benutzung der iPad Modelle weiter entwickelt und setzt bei iPad, iPad Air und iPad Mini inzwischen auf das eigene Betriebssystem iPad. iPadOS ist ein auf iOS basierendes Betriebssystem, das speziell für die iPads von Apple entwickelt wurde. Es wurde erstmals im Jahr 2019 veröffentlicht und bietet zusätzliche Funktionen und Optimierungen, die die Nutzung des iPads als Tablet-Computer verbessern.

Zu den wichtigsten Funktionen von iPadOS gehören:

Multitasking: Mit iPadOS können Sie mehrere Apps gleichzeitig verwenden. Sie können zum Beispiel zwei Apps nebeneinander in Split View oder in einem schwebenden Fenster über einer anderen App verwenden.

Apple Pencil Unterstützung: iPadOS unterstützt den Apple Pencil, mit dem Sie auf dem iPad zeichnen, schreiben und Notizen machen können.

Smart Keyboard Unterstützung: iPadOS unterstützt das Smart Keyboard, mit dem Sie aus Ihrem iPad ein kleines Notebook machen können.

Erweiterte Gesten: iPadOS bietet eine Reihe von Gesten, mit denen Sie das iPad schneller und einfacher bedienen können.

Dateien App: Mit der Dateien App können Sie alle Ihre Dateien auf dem iPad verwalten, egal ob sie auf dem Gerät selbst, in der iCloud oder in einem anderen Cloud-Dienst gespeichert sind.

HomePod Unterstützung: Mit iPadOS können Sie den HomePod als Smart Speaker verwenden, um Musik abzuspielen, Alarme einzustellen und vieles mehr.

iPadOS wird ständig weiterentwickelt und mit neuen Funktionen ausgestattet. In der aktuellen Version iPadOS 17 (Stand: Februar 2024) wurden unter anderem folgende Neuerungen eingeführt:

Verbesserter Sperrbildschirm: Der Sperrbildschirm kann nun mit Widgets und Fotos personalisiert werden.

Der Sperrbildschirm kann nun mit Widgets und Fotos personalisiert werden. Neue Funktionen in Nachrichten: Mitteilungen können nun bearbeitet oder gelöscht werden, nachdem sie versendet wurden.

Mitteilungen können nun bearbeitet oder gelöscht werden, nachdem sie versendet wurden. Live Text in Videos: Live Text kann nun auch in Videos verwendet werden, um Text zu kopieren oder zu übersetzen.

Live Text kann nun auch in Videos verwendet werden, um Text zu kopieren oder zu übersetzen. Verbesserte Multitasking-Funktionen: Mit Stage Manager können Sie mehrere Apps in einem übersichtlichen Fensterlayout anordnen.

iPadOS ist dabei wie iOS sehr intuitiv, aber natürlich kann es nicht schaden, wenn man bei Probleme oder Frage ein passendes Handbuch zur Verfügung hat.

Um den Überblick zu behalten, können im Folgenden die diversen Anleitungen eingesehen werden:

iPad Benutzerhandbuch (iPadOS 17): hier

iPad Benutzerhandbuch (iPadOS 16): hier

iPad Mini / iPad Air (online): hier

Die Bedienung der iPad Modelle unterscheidet sich dabei allerdings nicht grundlegend von dem Zugriff auf das iPhone. Wer also beim iPhone keine Probleme mit der Bedienung hat und damit gut zurecht kommt, wird sich sicher auch auf dem iPad (egal in welcher Variante) zurecht finden und in der Regel ist dann ein Blick in die Anleitung bzw. das Handbuch nicht notwendig. Einen Unterschied gibt es allerdings ab den Modellen seit 2018. Dort wurde der physische Home-Button entfernt. Damit ändern sich einige Bedienungsweisen ab.

Gerade bei den älteren iOS Versionen ist aber dringend ein Update auf die neuste zur Verfügung stehende Variante angeraten. Darüber hinaus stehen auf der Video-Plattform YouTube einige nützliche Videos bereit. In diesen werden verschiedene Funktionen näher erläutert:

Zuletzt aktualisiert: 2. Februar 2024