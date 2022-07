Google Chromecast, Chromecast 2 und 3. Gen. – Anleitung und Handbuch – Google bietet mit den Chromcast Sticks in den verschiedenen Varianten eine sehr einfache Möglichkeit, um TV Inhalte, Videos und Musik auf herkömmliche Fernsehgeräte zu streamen. Der Stick wird dabei einfach an den HDMI Port des Fernseher gesteckt und lässt sich dann über das Smartphone (soweit kompatibel) per App ansteuern. Auf diese Weise kann man die Inhalte des Handys auf den Fernseher bringen. Dazu ist der Chromcast-Stick auch in den neusten Varianten relativ preiswert und daher sehr beliebt – auch weil er qualitativ überzeugen kann.

Dieses System funktioniert in der Regel sehr einfach und ist selbsterklärend, für Probleme und Schwierigkeiten hat Google aber auch einen umfangreichen Online-Bereich mit Hilfestellungen und Anleitungen veröffentlicht. Diese Dokumente für die Chromcast Sticks stehen auch auf Deutsch zur Verfügung. Dabei macht es auch an sich kaum einen Unterschied, welche Generation oder Version der Chromcast man nutzt – die Bedienung ist bei allen Geräten sehr ähnlich.

Die Anforderungen an die Hardware sind auch recht vergleichbar:

Android-Smartphone mit Android 8.0 oder höher

Android-Tablet mit Android 8.0 oder höher

iPhone oder iPad mit iOS 14.0 oder höher

Alle Chromecast-Geräte erfordern einen Fernseher mit HDCP 1.3 oder höher (High-Bandwidth Digital Content Protection). Für die Unterstützung von 4K-Inhalten ist HDCP 2.2 erforderlich. Die meisten Fernseher, die fünf Jahre alt oder neuer sind und HDMI-Ports haben, verfügen über mindestens einen Port, der HDCP 2.2 unterstützt.

Mittlerweile kann man den Chromecast auch leider nicht mehr über den PC einrichten, das Setup erfolgt stattdessen komplett über mobile Geräte (beispielsweise Handy).

Chromecast und Chromecast 2 und Audio – Anleitung und Handbuch

Leider ist Google (wie bei den meisten Produkten) auch beim Chromecast eher sparsam was Unterlagen zu den Geräten betrifft. Das Unternehmen setzt vor allem auf den Online-Support und weniger auf PDF und andere Dokumente. Alle Bedienungsanleitungen für den Chromast, Chromcast 2 und Chromecast Audio können hier eingesehen und herunter geladen werden:

Es gibt aber dafür mittlerweile Bücher und Anleitungen von Drittanbietern, die sich mit diesem Thema auseinander setzen:

Eine Alternative zum Chromecast sind die Fire TV Sticks von Amazon, die teilweise sogar noch günstiger sind.

Video: Chromecast einrichten