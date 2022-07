Huawei Watch, Watch 2, 3 und Watch GT – Anleitung und Handbuch in deutsch

Huawei Watch und Watch GT – Anleitung und Handbuch in deutsch – Die Huawei Watch ist die erste Smartwatch des Unternehmens für den deutschen Markt und Huawei hat sich dabei nicht zurückgehalten. Die Uhr ist stylisch, in verschiedenen Varianten vorhanden und bietete eine große Auswahl an Armbändern.

Im Inneren werkelt ein Android Wear Betriebssystem das die Daten über das 4,2 cm (1,4 Zoll) AMOLED Touchscreen Display zur Verfügung stellt. Die Smartwatch arbeitet mit Smartphones mit Android Betriebssystem ab Version 4.3 zusammen.

Update: Mittlerweile bietet das Unternehmen die überarbeitete Huawei Watch GT und die Watch 3 sowie die Watch FIT an. Die Produktpalette wird also stetig erweitert. Die entsprechende deutsche Anleitung für diese Modelle haben wir ebenfalls unten mit verlinkt.

Bisher gibt es von Huawei selbst noch keine Anleitung zur Smartwatch, man kann aber bei Google die deutsche Anleitung für Android Wear nutzen. Diese steht hier kostenfrei zur Verfügung. Dazu haben wir auch die jeweils deutschen Anleitung für Huawei Watch und Watch GT verlinkt. Auch diesen können kostenlos als PDF Dateien herunter geladen werden.

Huawei Watch Anleitung: https://support.google.com/androidwear/?hl=de#topic=6056405

Huawei Watch GT Anleitung: PDF Download

Huawei Watch GT2: PDF download

Für die Huawei Watch 3 Reihe hat das Unternehmen noch keine Dokumente veröffentlicht. Wir aktualisieren dies, sobald die Dokumente erscheinen

Huawei und die neuen Android Versionen

Huawei nutzt bei allen Modellen Android als Betriebssystem und das Unternehmen stellt in der Regel auch immer die passenden Updates auf neue Versionen zur Verfügung. Allerdings gibt es für die meisten Modelle (vor allem für die Topmodelle) lediglich zwei größere Major-Updates und dann endet der Support. Ein Gerät mit Android 7 würde also noch Android 8 und Android 9 bekommen und dann gibt es keine neuen Updates mehr. In der Regel ändert sich aber mit einer neuen Android Version die Bedienung nicht grundlegend. Es kommen zwar oft einige neue Funktionen dazu, die wesentlichen Anwendungen und Elemente bleiben aber meistens gleich. Es ist daher in der Regel nicht notwendig, dass man sich mit einer neuen Android Version auch eine neue Anleitung besorgt. Das Handbuch zur ersten Android Version reicht für die normale Nutzung meistens komplett aus. Allerdings ändert Huawei oft auch die EMUI Benutzeroberfläche mit den neuen Versionen und dann kann es sowohl beim Aussehen des Betriebssystems als auch bei der Anwendung größere Unterschied geben. Hier kann man aber keine konkrete Aussage machen – sollte man mit dem Gerät an einer Stelle nicht weiter kommen, ist es auf jeden Fall zu empfehlen, die jeweils neuste Anleitung herunter zu laden.

Daneben bietet Huawei in regelmäßigen Abständen auch Sicherheitsupdates an. Diese kommen in der Regel direkt von Google und sichern die Geräte gegen bekannt geworden Sicherheitsprobleme ab. Dabei wird an der Bedienung nur sehr selten etwas geändert – in der Regel kann man diese Updates also einspielen, ohne das man eine neue Anleitung oder ein neues Handbuch benötigen würde.

Video: Huawei Watch einrichten

