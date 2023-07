iPhone SE (2020) und iPhone SE 3 – deutsches Handbuch und die Anleitung – Apple hat mit dem iPhone SE ein Gerät auf den Markt gebracht, das sich vor allem an Nutzer richtet, die gerne ein kleineres Gerät hätten. Mit 4 Zoll Display war das erste iPhone SE dabei bereits klein, mittlerweile ist der Bildschirm auf 4,7 Zoll gewachsen (beim iPhone SE 3), aber auch die 2022er Modelle der iPhone SE Reihe sind im Vergleich zu den normalen iPhone noch klein. Im Inneren des iPhone SE werkelt aber die aktuelle Technik, die man aus den anderen iPhone Modellen kennt. In diesem Bereich muss man also keine Abstriche machen, was Leistung und Speed der Geräte angeht. Apple schreibt selbst zum Prozessor im iPhone SE 2022:

Die Power des Apple Chips ermöglicht branchenführende Leistung und innovative Funktionen auf dem iPhone. Der superschnelle A15 Bionic, der mit den iPhone 13-Modellen eingeführt worden ist, kommt in das iPhone SE und sorgt für ein noch besseres Nutzererlebnis — vom Starten von Apps bis hin zum mühelosen Ausführen anspruchsvoller Aufgaben. Der A15 Bionic verfügt über eine leistungsstarke 6-Core CPU, die schnellste CPU in einem Smartphone, mit zwei Kernen mit hoher Leistung und vier Kernen mit hoher Effizienz. Damit ist das iPhone SE bis zu 1,8-mal schneller als das iPhone 8 und sogar noch schneller im Vergleich zu älteren Modellen. Die 16-Core Neural Engine kann 15,8 Billionen Rechenoperationen pro Sekunde ausführen und ermöglicht schnelleres maschinelles Lernen in Apps anderer Anbieter sowie On-Device Features wie Diktieren und Live Text in der Kamera App mit iOS 15. Der A15 Bionic ist perfekt für Fotografie, Gaming und Augmented Reality-Erlebnisse und sorgt dafür, dass sich jede Aktion flüssig anfühlt.

Auch bei Preis hat sich Apple (etwas) nach unten bewegt. Während man die aktuelle Top-Modelle ab etwa 900 Euro aufwärts bekommt, gab es das erste iPhone SE in Deutschland bereits ab etwa 490 Euro ohne Vertrag. Mittlerweile sind die Modelle etwas teurer geworden und liegen über 500 Euro, aber sie sind nach wie vor die billigsten iPhone Modelle, die man neu kaufen kann. Eine gedruckte Anleitung und ein Handbuch für die iPhone SE (2020 oder 2022) legt Apple aber leider nicht bei, das ist aber auch bei den teureren Modellen nicht der Fall.

Video: Tipps und Tricks zum iPhone SE 3

iPhone SE (2020) und iPhone SE 3 – deutsches Handbuch und die Anleitung

Apple hat keine spezielle Anleitung für das iPhone SE auf den Markt gebracht. Das ist an sich auch nicht notwendig, weil sich das Bedienkonzept nicht geändert hat. Stattdessen gibt es wie immer die Anleitung speziell für das Betriebssystem, in dem Fall für iOS 15, mittlerweile sind aber auch bereits neuere Varianten als Update verfügbar. Die deutschen Version der Anleitung steht dabei kostenfrei zum Download bereit, man kann sich dabei entscheiden, ob man sie entweder über iTunes nutzt oder direkt die Webversion, die in alle Browsern aufrufbar ist.

Webversion:

Direkt in iTunes (kostenfrei) nutzen:

Eine kleine Info-Broschüre gibt es mittlerweile für das iPhone SE 3: https://manuals.info.apple.com/MANUALS/2000/MA2062/de_DE/iPhone-se-3gen-D03405083-info.pdf

Für den Einstieg bei Apple sind die iPhone SE Modelle auf jeden Fall eine interessante Alternative und mittlerweile gibt es auch (unabhängig von Apple) eine Menge Literatur von Drittanbietern, bei denen die Nutzung und die Funktionen von iOS erklärt werden und bei denen man einen einfachen Einstieg in die Welt von Apple bekommt. Das ist dann zwar kein direktes Handbuch von Apple zu den Geräten, aber dennoch meistens ein sehr hilfreicher Einstieg. Man findet solche Anleitungen bei Amazon und im normalen Buchhandel.

Video: Wahrheit über das iPhone SE im Vergleich

Weitere Anleitungen zu Apple Modellen

Weitere Links rund um das iPhone

Die neusten Artikel rund um Apple