iPhone SE (2020) und SE 3 (2022) – Screenshot erstellen und speichern – Die iPhone SE Modelle sind generelldie preiswertesten Smartphones, die man bei Apple bekommen kann und das hat sich auch 2022 mit der iPhone SE 3 Version nicht geändert. Man finde die aktuellen Version ab etwa 420 Euro. Bei der Technik gibt es dabei den neusten Prozessor, in anderen Bereichen muss man einige abstriche machen. Apple schreibt zur Technik den neuen Modellen:

Das iPhone SE kommt in einem kompakten und robusten Design und bietet zusammen mit iOS 15 ein reibungsloses Nutzererlebnis. Das neue iPhone SE umfasst beeindruckende Upgrades, unter anderem die Power des A15 Bionic. Der Chip ermöglicht fortschrittliche Kamerafunktionen und verbessert nahezu jedes Erlebnis, von Fotobearbeitung bis hin zu leistungsintensiven Anwendungen wie Gaming und Augmented Reality. Das iPhone SE bietet 5G, längere Batterielaufzeit, ist noch robuster und in drei wunderschönen Farben, Mitternacht, Polarstern und (PRODUCT)RED, verfügbar.

„Das iPhone SE ist dank seines ikonischen Designs, seiner außergewöhnlichen Leistung und seines günstiges Preises eine äußerst beliebte Wahl bei bestehenden Anwender:innen und bei neuen iPhone Kund:innen. In diesem Jahr haben wir das bisher leistungsstärkste und robusteste iPhone SE entwickelt. Dank des A15 Bionic, dem gleichen Chip wie in unserer iPhone 13 Produktfamilie, hat es eine bessere Batterielaufzeit und macht fortschrittliche Kamerafunktionen wie Smart HDR 4, Fotografische Stile und Deep Fusion möglich“, sagt Kaiann Drance, Vice President Worldwide iPhone Product Marketing bei Apple. „Und mit 5G bietet das iPhone SE Anwender:innen schnellere Down- und Uploads, Videostreaming in höherer Qualität, Echtzeit-Interaktivität in Apps und vieles mehr. Die neueste Generation an Technologie und diese unglaublichen Leistung zu diesem Preis —das kann nur Apple.“