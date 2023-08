Deinstallierte Apps aus Google Play Store entfernen oder wiederfinden

Entfernte Apps wiederfinden oder aus dem Play Store löschen. Wer kennt das nicht? Man hat unzählige Apps auf dem Smartphone von denen man viele nicht mehr nutzt. Will man eine neue installieren stellt man dann auf einmal fest, dass das Handy keinen Speicherplatz mehr hergibt. In aller Eile löscht man dann beliebige Anwendungen und merkt ein paar Wochen später, dass man sie doch wieder brauch. Doch wie findet man diese Apps dann wieder? Hier kann der Google Play Store Abhilfe schaffen. Die Apps sind zwar nicht mehr installiert, werden aber unter dem Menüreiter “Meine Apps” weiterhin angezeigt.

Google schreibt selbst dazu:

Apps, die Sie bei Google Play gekauft haben, können Sie auf jedem beliebigen Android-Gerät nutzen, ohne noch einmal dafür bezahlen zu müssen. Auf jedem Gerät muss jedoch dasselbe Google-Konto verwendet werden. Sie können jetzt:

eine App auf mehr als einem Android-Gerät installieren

eine App auf einem neuen Android-Gerät installieren

eine bereits gekaufte, aber wieder gelöschte App neu installieren

Wenn Sie eine auf Ihrem Gerät vorinstallierte App deaktiviert haben, können Sie sie auch wieder aktivieren.

HINWEIS: Google identifiziert die Geräte per Google Account. Um auf anderen Geräten die gleichen Apps wiederzufinden und zu nutzen, muss also immer der gleiche Google Account installiert sein. Nur dann kann man auf bereits gekaufte Apps zurückgreifen. Sollte man auch den Google Account vom Handy gelöscht haben, muss man ihn eventuell neu verbinden um die Apps wiederzufinden.

VIDEO Gelöschte Appe unter Android wiederfinden

So findet man entfernte Apps im Play-Store

Um dort hin zu gelangen öffnet man zuerst einmal den Google Play Store. Dieser ist entweder als Shortcut auf dem Homescreen vorhanden oder über das Menü erreichbar. Hat man den Store geöffnet, kann man über die Optionen Taste das Menü zum Markt öffnen. An der ersten Stelle findet man hier den Eintrag “Meine Apps”. Bei Auswahl leitet dieser zu einem entsprechendem Untermenü weiter. Hier werden unter dem Reiter “Installiert” auf dem Smartphone vorhandene Apps angezeigt und unter dem Reiter “Alle” alle bisher über den Google Play Store installierten Apps. Um zu diesem Reiter zu gelangen reicht es einmal auf den Display zur Seite zu wischen. Im Reiter angekommen hat man nun verschiedene Möglichkeiten. Wählt man eine beliebige App aus gelangt man auf die Shop-Seite im Store und kann die App wieder bequem installieren. Will man einen App-Eintrag im Playstore endgültig löschen, reicht es bei entfernten Apps auf das Kreuz im oberen rechten Bereich des Eintrags zu klicken. Danach erscheint eine Bestätigungsabfrage, die man mit “Ok” beantworten muss um die App endgültig aus dem Store zu löschen. Danach ist der Eintrag aus der Liste entfernt. Dies ist vor allem ratsam wenn man sich eine bessere Übersicht in der Sektion “Meine Apps” im Play Store verschaffen will.

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

Weitere Beiträge zum Thema Android

Neue Artikel rund um Android