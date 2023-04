Nickname ändern bei Pokemon GO

Den Usernamen bei Pokemon GO ändern. Pokemon GO ist derzeit eines der beliebtesten Spiele auf dem Smartphone. Ständig und überall findet man Spieler in Parks, oder stadtbekannten Pokestops. Für manche Städte scheinen Pokemon-Spieler schon eine echte Belastung zu sein. So verbot die Stadt Bayreuth vor einiger Zeit das Spiel in vielen öffentlich zugänglichen Parks. In vielen anderen Städten können die Spieler die Gegend jedoch weiterhin ohne Probleme erkunden. Seit einiger Zeit ist auch ein Patch (Patch 1.3.0) für das Spiel verfügbar. Dieser fügte unter anderem die Option hinzu seinen Namen einmalig ändern zu können. Mittlerweile ist es also kein Problem mehr, den Namen des eigenen Charakters zu ändern.

Um das neue Feature zu nutzen sind nur einige wenige Schritte notwendig. Danach kann man problemlos seinen neuen Namen verwenden. Allerdings ist die Änderung einmalig, danach verfällt das Recht seinen Namen ändern zu können. Dementsprechend sollte man sich die Änderung gut überlegen. Um den Namen letztendlich zu wechseln muss man nun folgendes tun.

Zuerst sollte man Pokemon GO starten Befindet man sich nun im Spiel klickt man auf den Pokeball am unteren Bildschirmrand Danach öffnet man die Einstellungen Anschließend klickt man auf “Spitznamen ändern” Dann bestätigt man den erscheinenden Dialog und gibt seinen neuen Namen ein Danach bestätigt man erneut und die Änderung wird übernommen

Weitere Änderungen mit dem neuen Patch

Eine weitere Änderung durch den Patch ist eine Warnung für Autofahrer. Viele Pokemon GO Spieler sammeln mit dem Auto zusätzliche Kilometer um ihre Eier aus zu brüten. Da es hierbei schon vereinzelt zu Unfällen gekommen ist hat der Hersteller reagiert und eine Warnung für Autofahrer implementiert die angezeigt wird, wenn man mit mehr als 50 km/h unterwegs ist. Weiterhin weist die Warnung den Spieler darauf hin, dass er nicht selber fahren sollte.

Weitere Änderungen betreffen zusätzliche Warnmeldungen die von Trainern ausgegeben werden, sowie eine Anpassung der Fluchtwahrscheinlichkeit der Pokemon und der Wurfgenauigkeit von Pokebällen.