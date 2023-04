Quick Charge – was steckt hinter der schnelle Auflade-Technik für Smartphones? – Die Technologiebranche ist ständig im Umbruch. Immer wieder kommen leistungsfähigere Smartphones raus, die neue Features mit sich bringen. Mit der Leistungsfähigkeit steigt allerdings auch der Energieverbrauch der Geräte. Doch auch hier legen Hersteller nach, die Ladetechniken werden immer effizienter und intelligenter. So beispielsweise Qualcomm mit Quick Charge. Einer Ladetechnologie, die die Ladezeit für Smartphone extrem verringern soll und dies in der Praxis auch wirklich umsetzt. Mittlerweile wäre es an der Zeit für einen weiteren Schritt bei dieser Technik.

Quick Charge 5 – ab Q3 2020 auf dem Markt

Quick Charge 5 wurde im Juli 2020 vorgestellt und bietet seit Herbst 2020 die neuste Form der Schnellladetechnik von Qualcomm. Mehr Speed beim Laden der Handy-Akkus gibt es aktuell bei Qualcomm und mit dieser Technik nicht. Das Unternehmen setzt dabei auf Aufladungen mit 100 Watt und mehr und auch sowohl die Effizienz als auch der Speed der Aufladung wurde verbessert. Das neue Verfahren ist 4x so schnell wie der Vorgänger und die Wärmeentwicklung ist geringer. Qualcomm schreibt von etwa 10 Grad weniger Hitzeentwicklung während der Aufladung. Damit bleibt mehr Energie für die eigentliche Akkuladung.

Video: Quick Charge 5 vorgestellt

Funktionsweise von Quick Charge 4.0+

Quick Charge wurde vom Qualcomm entwickelt und gibt es mittlerweile schon in der 4. Generation. Dadurch wird ein schnelleres Laden von Smartphones ermöglicht. Diese müssen allerdings mit dem entsprechenden SoC (System on a Chip) ausgestattet sein, damit der Ladealgorithmus funktionieren kann. Qualcomm selbst schreibt zu den Vorteilen:

When Quick Charge 4 was announced, it promised to bring even faster charging than its predecessor, allowing a device to go from empty to 50 percent in just 15 minutes. We added new technologies designed to further extend battery cycle life, enhance safety, and expand charging intelligence. These features come standard with a device that includes Quick Charge 4.

Ein normales USB-Ladegerät lädt mit 5 Volt und 1-2 Ampere, dementsprechend maximal 10 Watt. Lädt man mit Quick Charge 4.0 ist man um einiges schneller. Denn hier ist man dank höherer Spannung und mehr Stromstärke zu mehr Ladeleistung fähig. So sind Maximalwerte von 3 Ampere und 12 Volt möglich. Allerdings schlägt Quick Charge nur im imttleren Ladebereich an um den Akku nicht über zu strapazieren. Befindet man sich in einem anderen Ladebereich wird der Lademodus automatisch gewechselt. Auch kann man die Maximalleistung von 17 Watt nicht vollkommen ausnutzen. Außer man verfügt über einen USB Typ-C. Nutzt man einen anderen USB-Stecker kommt man auf 18 Watt Ladeleistung. Als Faustregel kann man jedoch festhalten, dass mit Quick Charge 4.0 der Akku innerhalb von 15 Minuten von 0% auf 50% geladen werden kann.

In der Praxis macht sich das sehr deutlich bemerkbar, denn die Ladezeiten der Geräte sinken deutlich. Dazu unterstützen auch die ersten drahtlosen Ladegeräte diese Technik, wodurch das Aufladen noch einfacher wird.

Voraussetzungen für Quick Charge

Um Quick Charge 2.0 nutzen zu können benötigt man unterschiedliche Dinge. Zum einen braucht man ein Smartphone mit dem richtigen Prozessor. Folgende Prozessoren unterstützen Quick Charge 4.0+:

AGM X3•BQ Aquaris X2•BQ Aquaris X2 Pro•Hisense U30•LG G7 ThinQ*•LG G8 ThinQ*•LG V40 ThinQ*•LG V50 ThinQ*•nubia mini•nubia Z17•nubia Z18•Qiku N7 pro•Razer Phone•Razer Phone 2•Redmi Note 7*•Smartisan R1•Xiaomi Mi 8•Xiaomi Mi 8 Explorer Edition•Xiaomi Mi 8 Pro•Xiaomi Mi 9•Xiaomi Mi A2•Xiaomi Mi MIX 3•Xiaomi Mi MIX 3 5G•Xiaomi Poco F1•ZTE AXON Pro 9•ZTE AXON 10 Pro

Zudem muss das Smartphone Qualcomm lizenziert sein. Heißt, der Smartphone Hersteller muss an Qualcomm Lizenzgrbühren zahlen, damit Quick Charge 2.0 nutzbar ist.

Zusätzlich muss man noch über ein Qualcomm zertifiziertes Ladegerät verfügen. Auf dem Ladegerät findet sich in dann meist ein Aufkleber auf dem steht “Qualcomm Quick Charge 4.0”. Meist sind die Standard Ladegeräte, die man mitgeliefert bekommt auch zertifizierte Ladegeräte. Falls das nicht der Fall ist kann man sich eins bei Amazon für rund 13 Euro holen. Viele der neuen Topmodelle setzen bereits auf diese Technik.

Das neuste Feature: Quick Charge 4.0+

Die neuste Variante ist das sogenannten Quick Charge 4.0+ Damit wird der 4.0 Standard umgesetzt, aber es gibt mehr Sicherheit und eine verbessere Wärmekontrolle.

Das Unternehmen schreibt dazu:

But we haven’t been resting on our accomplishments since then. In fact, since that time we developed new enhancements and created a special program for those device and accessory manufacturers who design their products with these new features included. We call this the “plus” program, as in Quick Charge 4+.

