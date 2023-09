Android: Updates und Sicherheit auf allen Modellen prüfen – Android ist mittlerweile das meist genutzte Betriebssystem im mobilen und internationalen Bereich. Google setzt dabei seit einige Zeit verstärkt auf Sicherheit und versucht, bekannte und öffentliche Sicherheitslücken relativ schnell zu schließen. Dazu gibt es mittlerweile ein monatliches Sicherheitsupdate bei Google, mit dem das Unternehmen jeweils die neusten Sicherheitslücken schließt. Das Unternehmen erklärt dabei auch im monatlichen Sicherheitsbulletin, welche Lücken geschlossen wurde. Den Überblick über die aktuellen Sicherheitspatches von Google gibt es auf dieser Webseite.

Allerdings setzen nicht alle Anbieter diese Sicherheitspatches auch gleich schnell um. Einige Unternehmen sind dabei schneller, andere lassen sich mehr Zeit. Das kann problematisch sein, denn bekannte Sicherheitslücken unter Android werden in der Regel auch schnell ausgenutzt. Am schnellsten bekommt man die neusten Sicherheitsupdates in der Regel für die Nexus-Geräte, meistens stehen die passenden Versionen sofort bereit, wenn das Sicherheitsupdate da ist. Andere Anbieter müssen diese Patches erst in ihre eigenen Software-Versionen integrieren und dann kann es einige Zeit dauern, bis das durchgeführt wird.

Bei älteren Geräten gibt es teilweise gar keine Sicherheitsupdates mehr, besonders bei älteren Android-Versionen ist das oft der Fall. Dann hat man als Kunde bzw. Nutzer nur noch die Wahl entweder mit den bekannten Sicherheitslücken zu leben oder aber sich ein neues Gerät zu holen.

Unter Android wird mittlerweile angezeigt, welches Sicherheitslevel ein Gerät nutzt bzw. auf welchem Stand der Sicherheitsupdates das System ist. Die entsprechende Datumsangabe ist unter “Sicherheitspatch-Ebene” zu finden und zeigt das Datum des letzten Sicherheitsupdates an, das eingespielt wurde. Je aktueller dieses Datum ist, desto mehr bekannte Sicherheitslücken sind bereits geschlossen, im besten Fall hat man ein Datum aus dem laufenden Monat.

Sicherheitsstand auf den Google Pixel prüfen

Die Google Pixel Geräte bekommen die Sicherheitsupdates meistens sehr schnell und sich daher in der Regel auf den neusten Stand. Aber auch hier kann man natürlich abfragen, welcher Sicherheits-Stand gerade aktiv ist. Für die Nexus Geräte schreibt Google dazu:

Die Android-Versionsnummer Ihres Geräts, den Stand der Sicherheitsupdates und die Google Play-Systemebene finden Sie in den Einstellungen. Sobald ein Update verfügbar ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Sie können auch nach Updates suchen.

Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone die Einstellungen. Tippen Sie unten auf System => Erweitert => Systemupdate. Hier können Sie Ihre Android-Version und den Stand der Sicherheitsupdates sehen.

Liegt das Datum zu lange zurück, sollte man prüfen, ob es eventuell ein Update von Android gibt und dieses Einspielen.

Sicherheitsstand auf den Huawei Modellen prüfen

Sicherheits-Level bei Huawei anzeigen

Bei Huawei findet man die Angaben zur Sicherheit trotz der unternehmenseigenen EMUI Oberfläche fast auf die gleiche Weise wie bei den Google Nexus Modellen auch:

Öffne die App Einstellungen auf deinem Gerät.

auf deinem Gerät. Scrolle nach ganz unten und tippe auf Über das Telefon oder Über das Tablet > Android-Sicherheitspatch-Ebene .

oder . Das angezeigte Datum ist das Datum, an dem das letzte Sicherheitsupdate veröffentlicht wurde.

Huawei ist leider oft etwas langsamer bei den Sicherheitspatches. Auf den aktuellen Modellen (Stand Oktober) ist beispielsweise oft noch der Sicherheitsstand von Juni. Das kann ein Problem sein, daher sollte man auch hier immer wieder prüfen, ob es bereit eine neue Version des Betriebssystems gibt.

Sicherheitsstand auf den Samsung Modellen prüfen

Samsung hat neben den normalen Android-Sicherheitsmerkmalen noch KNOX installiert, das einige zusätzliche Features und Absicherungen für Android mit bringt. Trotzdem sollte natürlich auch hier Android auf dem neusten sicherheitstechnischen Stand sein. Samsung setzt bei der Benutzeroberfläche auf das OneUI-System und daher unterscheidet sich die Abfrage der Sicherheitsdaten etwas von normalen Android Systeme. Man findet die Infos auf diese Weise:

Öffne die App Einstellungen auf deinem Gerät.

auf deinem Gerät. Scrolle nach ganz unten und tippe auf Geräteinformationen

Im Unterpunkt Softwareinfo > Android-Sicherheitspatch-Ebene .

. Das angezeigte Datum ist das Datum, an dem das letzte Sicherheitsupdate veröffentlicht wurde.

Auch hier gilt: je neuer das Datum des Sicherheitspatches, desto besser ist es. Bei zu alten Daten kann es helfen zu prüfen, ob es eventuell bereits neuere Software-Versionen für Samsung gibt, die man auf dem Gerät installieren kann. Mehr dazu: Samsung Updates

VIDEO Update auf Samsung Smartphones machen

Firmware-Update bei Xiaomi machen

Um die Android Version bei Xiaomi Handys zu prüfen, gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem Xiaomi Handy. Tippen Sie auf “Über das Telefon”. Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf “MIUI-Version”.

Die Android Version ist in der MIUI-Version angegeben. Zum Beispiel: “Android 13, MIUI 14”.

Um ein Firmware Update bei Xiaomi Smartphones durchzuführen, gibt es zwei Möglichkeiten:

1. OTA-Update

OTA steht für “Over-the-Air” und bedeutet, dass das Update direkt über das Internet auf das Smartphone heruntergeladen und installiert wird.

So führen Sie ein OTA-Update durch:

Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem Xiaomi Smartphone. Tippen Sie auf “Über das Telefon”. Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf “MIUI-Version”. Tippen Sie auf “Auf Updates prüfen”.

Wenn ein Update verfügbar ist, wird es angezeigt. Tippen Sie auf “Downloaden und installieren”, um das Update herunterzuladen und zu installieren.

2. Update über Mi Flash Tool

Wenn Sie ein Update manuell installieren möchten, können Sie das Mi Flash Tool verwenden. Das Tool ist auf der Xiaomi-Website verfügbar.

So führen Sie ein Update über das Mi Flash Tool durch:

Laden Sie das Mi Flash Tool herunter und installieren Sie es auf Ihrem Computer. Laden Sie die Firmware für Ihr Xiaomi Smartphone herunter. Schalten Sie Ihr Xiaomi Smartphone aus und starten Sie es im Fastboot-Modus. Verbinden Sie Ihr Xiaomi Smartphone mit Ihrem Computer. Starten Sie das Mi Flash Tool und wählen Sie die heruntergeladene Firmware aus. Klicken Sie auf “Flash”.

Das Update wird nun auf Ihr Xiaomi Smartphone installiert.

Sicherheitsstand auf anderen Android Modellen überprüfen

Bei anderen Herstellen wie Sony, LG oder den vielen anderen Anbietern funktioniert die Abfrage des aktuellen Sicherheitslevels eines Handys und Smartphones ähnlich. Man findet die entsprechenden Daten in der Regel unter Einstellungen => Geräteinfo, wobei die Bezeichnung der Menüpunkte teilweise abweichen kann. Hier hilft es, in den Anleitungen und Handbüchern der Geräte nachzuschauen, wenn man es selbst nicht sofort findet. Bei Xiaomi gibt es hier einen Artikel dazu: Xiaomi Updates

Weitere Sicherheitstipps für Android und Handys und Smartphones haben wir hier zusammengestellt: Android Sicherheitstipps | Samsung Smartphones Sicherheit | Handy Sicherheit

Weitere Beiträge zum Thema Android

Neue Artikel rund um Android