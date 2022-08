Im ICE oder der Bahn die WLAN kostenlos Verbindung nutzen – so geht es – ist man längere Zeit mit dem Zug unterwegs, wird man es sicherlich bevorzugen, wenn die Internetdaten, die man während der Fahrten verbraucht, noch für eine Webseite, eine Nachricht oder ein Bild reichen würden. Doch wer nur begrenzten Datenvolumen hat, musste früher den Gebrauch von mobilen Daten regulieren und mit Bedacht nutzen. Nun bietet die Deutsche Bahn allen Fahrgästen der ICE-Züge kostenlosen Zugang zum WLAN. Mehr dazu im folgenden Artikel.

Um das gewährleisten zu können, verbündete sich die DB mit dem schwedischen Telekommunikationsunternehmen Icomera AB. Zusammen schafften sie ein System, das auf drei führende Mobilfunknetzanbieter anknüpft: Telekom, o2 und Vodafone. Dadurch wird eine sichere Verbindung aufgebaut, die beim Wegfall der einen, durch zwei andere immer noch unterstützt werden kann.

HINWEIS: In der Bahn helfen oft auch große Tarife wie 10 GB Flat oder 20 GB Datenvolumen nicht, weil die Verbindung oft schlecht ist und nicht dem Netz außerhalb der Züge entspricht. Selbst unbegrenztes Datenvolumen hilft da nicht weiter, weil der Empfang das Problem ist und nicht das Datenvolumen.

Wer sich sorgen über die Verbindungssicherheit macht, sollte wissen, dass die DB auf mehrere Technologien zurückgreifen. Unter anderem wird auch das System von „Client Isolation“ genutzt, die jeglichen Datenzugriff zwischen Geräten im WLAN unterbinden. Zusätzlich empfiehlt die Deutsche Bahn den Zugang via VPN und den ausschließlichen Aufruf von Webseiten mit dem Zusatz „https://“ zu nutzen. Damit sollte die Verbindung sicherer, als die in den Cafés und anderen öffentlichen Orten sein. Mehr dazu haben wir hier zusammengestellt: WLAN Sicherheit | Hotspot Sicherheit

WLAN und Hotspot Sicherheitstipps des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik

Quelle

Um die wohl wichtigste Frage vorwegzunehmen: nein, der Internet ist nicht unbegrenzt, es sei denn, man fährt als Passagier der ersten Klasse. Alle Fahrgäste der zweiten Klasse werden die Daten auf 200 MB pro Tag beschränkt. Die Datenrate wird nach Verbrauch gedrosselt, was die Nutzung des kostenloses Internets jedoch nicht behindert. DB sagt folgendes dazu:

„Die Geschwindigkeit wird nämlich nicht so reduziert, wie man das beispielsweise von Mobilfunkanbietern kennt, sondern genügt dann immer noch für einfache Internetanwendungen“.

Was die Datennutzung für Passagiere der zweiten Klasse betrifft, so äußert sich das Unternehmen folgendermaßen dazu:

„In Bezug auf die Surf-Geschwindigkeit und die Netzabdeckung wird die Internet-Kapazität durch die Verfügbarkeit der Mobilfunkanbieter entlang der Strecke vorgegeben. Das System in den ICE-Zügen ist fairerweise so ausgestattet, dass allen Reisenden auf ihren Endgeräten im Schnitt die gleiche Geschwindigkeit zur Verfügung steht. Damit alle Kunden in der 2. Klasse vom WLAN profitieren können und nicht nur Einzelpersonen mit Video-Streams die Geschwindigkeit für alle anderen Mitreisenden senken, wird das Datenvolumen nach der Nutzung von 200 MB pro Tag gedrosselt“.