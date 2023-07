Vodafone APN Einstellungen – so setzt man die mobilen Internet Einstellungen für D2 und Vodafone –Die Fortschritte der Technik sind immens, wenn man bedenkt wie viele verschiedene Funktionen ein Smartphone oder ein iPhone abdecken. Ein schönes Bildmotiv entdeckt, schnell das Handy zücken und fotografisch festhalten. Im Kaffee auf die Schnelle das Trinkgeld ausrechnen oder im Supermarkt den Überblick behalten wollen, schnell das Handy zücken und nachrechnen. Bei einem Städtetrip kurzzeitig die Orientierung verlieren, kein Problem, Handy zücken und das Navigationsgerät fragen. Langeweile bei der Bahnfahrt kein Problem, Handy zücken Kopfhörer anschließen Musik hören oder Videos ansehen. Hinzukommen noch Apps die man sich auf das Handy herunterladen kann, von der Bahn-App um zu sehen wann die nächste Bahn kommt bis hin zur Wasserwaagen-App um ein Bild passend auszurichten.

Einige dieser oben erwähnten Funktionen benötigen allerdings den Zugriff auf das Internet. Da wir uns so an die Funktionen und Apps gewöhnt haben, ist es umso ärgerlicher wenn diese nicht nutzbar sind. Der Hauptgrund ist meist eine fehlende Internetverbindung.

Was können die Gründe dafür sein? Zunächst sollte man prüfen, ob überhaupt Netz verfügbar ist. Falls telefonieren und SMS schreiben möglich ist (die Simkarte also korrekt erkannt wurde), aber keine Verbindung zum Internet besteht ist so ist der Grund hierfür meist falsche oder fehlende APN-Einstellung am Handy.

Was ist APN? Dies ist die Bezeichnung für Access Point Name, darunter versteht man den Zugangspunkt oder die Adresse der Hardware – beispielsweise Smartphone oder iPhone – zum mobilen Datennetz des Anbieters. Im Regelfall werden die APN-Einstellungen (und SMS/MMS-Einstellung) automatisch übernommen sobald die SIM-Karte im Gerät eingelegt ist und der Vertrag aktiv ist. Die APN Einstellungen sind allerdings nur für das mobile Internet auf Handys und Smartphones wichtig. Vodafone DSL- und Kabelanschlüssen nutzen diese nicht. Sollte damit Probleme geben, hilft eventuell dieser Artikel weiter: kein DSL oder Kabel Internet bei Vodafone

So erkennt man fehlerhafte APN Einstellungen

Wer sich ein neues Smartphone gekauft hat und/oder zu Vodafone gewechselt ist, hat unter Umständen trotz aktiver SIM-Karte keine Internetverbindung. Die Ursache hierfür ist meist, dass die APN-Einstellungen nicht automatisch übernommen wurden und diese manuell eingetragen werden müssen. Im Vodafone-Forum schrieb ein User:

Hallo zusammen, habe heute im media-markt ein Vodafone WebSessions Prepaid-Paket mit SIM-Karte gekauft, Preis 4,95 EUR. Die Freischaltung mit Personalausweis hat funktioniert, inzwischen konnte ich mich auch ins Netzwerk von mobilcom-debitel einloggen – o.k. so weit so gut. Wie geht`s jetzt weiter ?? aufladen der Karte funktioniert nicht, folgende Fehlermeldung: Entschuldigung…Derzeit ist ein Zugriff auf Vodafone Center nicht möglich, da Sie per W-LAN verbunden sind.

Bitte trennen Sie die Verbindung per W-LAN und starten Sie eine neue Verbindung mit dem Internet mit Ihrer Vodafone-SIM.

Dies ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die Vodafone APN-Einstellungen nicht korrekt hinterlegt sind und das man diese Einstellungen prüfen und gegebenenfalls auch aktualisieren sollte.

Wo findet man die APN-Einstellung am Handy?

Hinweis: Vodafone bietet an, die APN Daten per SMS automatisch setzen zu lassen. Das sollte man nutzen, bevor man sie manuell eingibt. Wie das geht haben wir hier beschrieben: APN automatisch einstellen. Anleitungen für die manuelle Konfiguration gibt es hier: APN Einstellungen Android | APN Einstellungen iPhone und iPad

Die APN Einstellungen findet man unter Zugangspunkt.

Wo man die Einstellungen findet ist je nach Hersteller, Betriebssystem und Handy unterschiedlich.

Android

Bei Android-Betriebssystemen findet man die APN-Einstellungen meist unter der Rubrik “Einstellung”. Wenn man dieses Feld anklickt öffnen sich weitere Unterkategorien. Hier sucht man nach “Mobilfunknetze” oder “mobile Netzwerke” und klickt dies an. Dann erscheint das Feld “Zugangspunkt”, in diesem Menüpunkt kann man die APN-Einstellungen einsehen. Die Herangehensweise ist bei allen Android-Handys gleich,egal welche Hardware, Geräte oder Hersteller man nutzt.

iOS

Die Vorgehensweise ist bei iOS-Betriebssystemen ähnlich. Zunächst klick man auch dort auf “Einstellung”. Im zweiten Schritt geht man zur Rubrik “Allgemein” und sucht dort nach “Netzwerk”. Anschließend klickt man auf das Feld “Mobiles Datennetzwerk”, wo man die APN-Einstellungen einsehen und gegebenenfalls ändern kann. Der beschriebene Ablauf gilt auch für das iPad.

Apple gibt dabei selbst folgende Navogationspfade vor:

“Einstellungen” > “Mobiles Netz” > “Datenoptionen” > “Mobilfunknetz”

“Einstellungen” > “Mobile Daten” > “Datenoptionen” > “Mobiles Datennetzwerk”

Um zur Standard-APN-Einstellung deines Mobilfunkanbieters zurückzukehren, wähle “Einstellungen” > “Mobiles Netz” bzw. “Mobile Daten” > “Mobiles Datennetzwerk” > “Einstellungen zurücksetzen”. Wenn du ein Konfigurationsprofil installiert hast, werden dabei stattdessen die Standarddaten des Profils verwendet.

Video: Das können die neuen GigaMobil Tarife von Vodafone

Welche APN-Einstellung muss man bei Vodafone hinterlegen?

Bezeichnung Einstellungen Profilname VFD2 Web APN (Zugangspunkt) web.vodafone.de (Vertrag) oder event.vodafone.de (Websessions, CallYa) 1. Server (Auch: DNS1 oder Primär-DNS) 139.007.030.125 2. Server (Auch: DNS2 oder Sekundär-DNS) 139.007.030.126

Quelle: APN Datenbank

WICHTIG: Vodafone unterscheidet zwischen Prepaid und Postpaid bei den APN Daten, für die Prepaid Allnet Flatrates und die Vodafone Freikarte muss man daher andere APN Einstellungen setzen. Ansonsten sind die APN aber immer gleich, auch 5G Handytarife und Flat mit unbegrenztem Datenvolumen nutzen die gleichen APN.

Will man die APN über Vodafone einrichten, reicht es in der Regel aus, den Profilnamen und den APN als Zugangspunkt zu Vodafone hinterlegen. Der Rest sollte von alleine eingetragen werden oder einfach frei bleiben. Sollte es mit diesen Daten dennoch nicht funktionieren bietet Vodafone den Service sich die APN-Einstellungsdaten direkt per SMS auf das Handy zu schicken:

Man kann die Daten abschreiben und selber eintragen oder man speichert die Daten-SMS von Vodafone. Womit die APN-Einstellungen automatisch im jeweiligen Handy hinterlegt werden. Auch bei Discounter-Prepaidkarten welche auf das Vodafone-Netz zugreifen sind die APN-Daten von Vodafone gültig. Vereinzelte kann es bei diesen Anbietern leichte Abänderungen der APN geben. Es empfiehlt sich deswegen bei den FAQ des jeweiligen Anbieters nachzuschauen.

Vodafone APN Einstellungen bei den eSIM Karten

Bei einigen (wenigen) Tarifen und Flatrates unterstützt Vodafone auch bereits fest verbaute Simkarten und man kann die Tarife des Unternehmens daher direkt auf die eSIM laden. Eine Plastik-Simkarte ist in diesem Fall dann nicht mehr notwendig. Für die APN Daten macht es aber keinen Unterschied, ob man eine herkömmliche Simkarte oder eine eSIM nutzt. Die Daten müssen auch bei einer eSIM als Zugangspunkt vorhanden sein und es sind bei der eSIM die gleichen APN wie bei einer Plastik Sim. Man kann daher auch einfach von eSIM auf Plastik und umgekehrt wechseln, ohne an den APN Zugangsdaten Änderungen vornehmen zu müssen.

Vodafone APN Einstellungen im Ausland

Die Vodafone Tarife können auch im Ausland genutzt werden und im EU Ausland ist das Roaming derzeit sogar kostenfrei. Man nutzt dort also die gleichen Verbindungspreise und Flatrates wie auch im Inland.

Beim Wechsel in ein Netz im Ausland muss man dabei aber erfreulicherweise keine Änderungen an den APN Einstellungen vornehmen, denn durch das Roaming bei den Vodafone Netzpartnern im jeweiligen Land werden die Einstellungen ganz normal akzeptiert. Auch für Reisen ins Ausland muss man daher die APN Daten von Vodafone nicht ändern und hat dennoch Zugriff auf das jeweilige Partnernetz im Reiseland.

Video: Die APN Einstellungen bei Vodafone

Weitere Artikel zum Netz und der Netzabdeckung

Weitere Artikel rund um Simkarten und PIN

Neue Artikel zum Thema Sim Karte