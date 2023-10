iPad, iPad mini und iPad pro – Screenshot erstellen und speichern

iPad – Screenshot erstellen und speichern – Wer sich nichts unter diesem Anglizismus vorstellen kann, für den sei erwähnt das ein Screenshot ein Bildschirmfoto ist. Es ist ein unterschätze aber sehr hilfreiche Funktion. Viele kennen diese Funktion möglicherweise vom PC oder Laptop daheim. Wie der Name schon sagt, fotografiert er den Bildschirm des iPads im Jetzt-Zustand. Dies ermöglicht die Aufnahme eines Beweisfotos vom persönliche Punktrekord bei einer Spiele-App oder von wichtigen Daten, Dokumente, Tabellen, Artikel oder ähnliches, welche so im Fotoordner hinterlegt sind. Hilfreich sind Screenshots auch beim Städtekurztrip im Ausland. Die meisten Handys besitzen zwar Apps mit Straßenpläne und Routenplaner, aber um darauf zugreifen zu können benötigt man eine Internetverbindung. Gerade im Ausland können dadurch Kosten entstehen. Mit den Screenshot kann man vorab den Stadtplan abfotografieren und hat diesen dann offline im Fotoordner jederzeit verfügbar.

Wie funktioniert der Screenshot auf dem iPad?

Manche Funktionen sind schwierig zu finden und man muss erst mehrere Unterkategorien anklicken um zum Ziel zu kommen. Der Screenshot ist hingegen sehr simple zu finden. Das ist auch logisch, denn sobald man beispielsweise “Einstellungen” oder eine anderen Button anklickt ändert sich natürlich auch der aktuelle Screenshot.

Letztlich sind nur zwei Schritte nötig. Zunächst ruft man die Bildschirmseite von der ein Screenshot gemacht werden soll. Es spielt keine Rolle, ob es sich dabei um ein Foto, einen Screen von einer App, einer Internetartikel oder einen Screenshot von Kontaktdaten handelt. Je nach Motiv ist auch Querformat möglich, vorher muss natürlich die Option “Bildschirm drehen” aktiviert sein. Der zweite Schritt ist lediglich die Home-Taste unterhalb des Displays gedrückt zuhalten und gleichzeitig kurz auf die Ein- und Ausschalttaste oben am iPad zu drücken. Eine kurze Animation und ein Kameraverschlusston zeigen an, dass der Screenshot erstellt wurde. Die Herangehensweise ist für die meisten iPads und iPhones identisch, je nach Gerät kann der Ein-und Ausschaltknopf mal oben und mal an der rechten Seite liegen.

Ab 2018 ändert sich allerdings etwas. Bei den neuen iPad pro Modellen mit 11 und 12,9 Zoll gibt es den physischen Home-Button nicht mehr und daher wurde auch die Art und Weise der Anfertigung von Screenshots angepasst. Die Tastenkombination besteht nun aus der Power-Taste sowie dem Lauter-Button. Diese drückt man gleichzeitig und hält sie so lange gedrückt, bis der Bildschirm aufblitzt und anzeigt, dass ein Screenshot angefertigt wurde.

Wo finde ich den Screenshot?

Der Screenshot befindet sich direkt in der Bildergalerie des iPad. Es ist dort als neustes Foto in der Übersicht. So kann man den Screenshot per E-Mail verschickten, per WhatsApp verschicken, als Post in Facebook hochladen oder als Tweet bei Twitter zwitschern.

Welche Drittanbieter-Apps gibt es, wenn man einen Screenshot beim iPad machen möchte?

Es gibt eine Reihe von Drittanbieter-Apps für Screenshots auf dem iPad. Diese Apps bieten zusätzliche Funktionen, die über die Standardfunktionen von iOS hinausgehen.

Hier sind einige beliebte Drittanbieter-Apps für Screenshots auf dem iPad:

Screenshot Assistant ist eine einfache App, die eine Reihe von Funktionen für das Erstellen und Bearbeiten von Screenshots bietet.

ist eine einfache App, die eine Reihe von Funktionen für das Erstellen und Bearbeiten von Screenshots bietet. Tailor: Screenshot Stitching ist eine App, mit der Sie mehrere Screenshots zu einem einzigen Bild zusammenfügen können.

ist eine App, mit der Sie mehrere Screenshots zu einem einzigen Bild zusammenfügen können. Screenshot Leicht ist eine App, mit der Sie Screenshots schnell und einfach erstellen und bearbeiten können.

Gibt es Einschränkungen?

Bei Online-Banking-Apps ist ein Screenshot meist nicht möglich, aus gutem Grund da es sich um sensible Daten handelt. Falls einem das iPad geklaut wird und der Dieb fände dann die Login-Daten und PINs als Screenshot im Fotoordner wäre das nicht nur ärgerlich, sondern schon grob fahrlässig. Des Weiteren schränkt Apple mit seinen aktuelleren Versionen Screenshot ein, wenn mit dem Screenshot das Urheberrecht verletzt wird. Dies betrifft aktuell beispielsweise Anwendung von Streaming-Diensten wie Netflix oder Sky. Ein entsprechender Screenshot würde nur einen schwarzen Screenshot zeigen

Scrollshot auf dem iPad aufnehmen

Ein Scrollshot ist ein Screenshot, der einen längeren Bereich als einen normalen Screenshot erfasst. Normale Screenshots erfassen nur den aktuellen Bildschirminhalt, während Scrollshots den Inhalt eines gesamten Dokuments, einer Webseite oder eines Chatverlaufs erfassen können.

Scrollshots werden häufig verwendet, um lange Texte, Listen oder Tabellen zu erfassen, die nicht auf einem einzigen Bildschirm dargestellt werden können. Sie können auch verwendet werden, um den Inhalt einer Webseite oder eines Chatverlaufs zu erfassen, der über mehrere Seiten oder Nachrichten hinweggeht.

Um einen Scrollshot auf dem iPad zu machen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Öffnen Sie die App oder Webseite, die Sie aufnehmen möchten. Drücken Sie gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste und die Lauter-Taste. Wenn der Screenshot aufgenommen wurde, sehen Sie eine Vorschau in der unteren linken Ecke des Bildschirms. Tippen Sie auf die Vorschau, um den Screenshot zu bearbeiten. Um den Scrollshot zu erstellen, tippen Sie auf das Symbol mit den zwei Pfeilen in eckigen Klammern. Scrollen Sie auf dem Bildschirm nach unten, um den gewünschten Bereich aufzunehmen. Tippen Sie auf den Bildschirm, um den Scrollshot zu erstellen.

Der Scrollshot wird dann als PDF-Datei im Datei-Manager gespeichert.

Alternativ können Sie auch die Funktion “Scrollshot” in der Notizen-App verwenden:

Öffnen Sie die Notizen-App. Tippen Sie auf das Pluszeichen und wählen Sie “Neue Notiz”. Tippen Sie auf das Symbol mit den zwei Pfeilen in eckigen Klammern. Öffnen Sie die App oder Webseite, die Sie aufnehmen möchten. Scrollen Sie auf dem Bildschirm nach unten, um den gewünschten Bereich aufzunehmen. Tippen Sie auf den Bildschirm, um den Scrollshot zu erstellen.

Der Scrollshot wird dann in der Notiz gespeichert.

Hinweis:

Scrollshots können nur in Apps und Webseiten erstellt werden, die die Funktion unterstützen.

Die Größe des Scrollshots hängt von der Größe des Bildschirms und dem Umfang des aufgenommenen Bereichs ab.

Scrollshots können in der Notizen-App, der Fotos-App oder einem anderen PDF-Viewer angesehen werden.

Hinweise zum Screenshot

Screenshots werden meistens gemacht, um sie zu veröffentlichen. Teilweise werden sie dabei nur an Freunde und Bekannte geschickt (beispielsweise über WhatsApp) aber oft wird ein Screenshot mehr oder weniger öffentlich ins Netz gestellt (auf Facebook, Instagramm oder auch Twitter).

Das ist in vielen Fällen auch kein Problem, aber man sollte sich bewußt sein, dass ein Screenshot auch immer eine ganze Reihe von Daten über das eigene Smartphone und dessen Nutzung enthält. So werden bei einem Screenshot auch die Statussymbole mit erfasst und daher sieht man auf dem Screenshot auch, welchen Netzbetreiber man nutzt, ob man im WLAN eingeloggt ist und ob andere Systeme (NFC oder Bluetooth) aktiviert sind.

Einige Messenger (zum Beispiel bei Facebook) blenden auch direkt auf dem Bildschirm die Bilder bzw. Avatare der Kontakte ein, die gerade aktiv sind. Auch das würde auf dem Screenshot mit erscheinen und Auskunft darüber bieten, mit wem man in Kontakt ist.

Als dritten Punkt zeigt ein Screenshot (je nachdem wo man ihn aufnimmt) auch einen Teil der Apps auf dem Gerät und wenn man die Einstellungen aufnimmt können auch dort Daten enthalten sein, die ein Dritter ansonsten nicht kennen könnte.

Man sollte daher prüfen, welche Daten man über den Screenshot wirklich frei geben möchte und welche nicht. Im Zweifel kann man den Screenshot bearbeiten und beispielsweise die Statusleiste abschneiden. Das geht mit fast allen Standard-Bearbeitungsprogrammen recht gut. Alternativ kann man auch Sticker über Bereiche legen, die man nicht zeigen möchte.

