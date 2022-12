Appdated wünscht frohe Weihnachten

Das Appdated-Team wünscht allen Lesern, Twitter-Followern, Facebook-Fans, Instagramm-Fans und natürlich auch den YouTube-Abonnenten ein besinnliches Weihnachtsfest und erholsame Feiertage mit der Familie. Wir hoffen, dass alle eure Wünsche in Erfüllung gehen und vielleicht das ein oder andere elektronische Gerät unter dem Weihnachtsbaum auf euch wartet.

Wir werden in den kommenden Tagen einen Gang runterschalten und die Feiertage mit der Familie sowie Freunden verbringen. Nichtsdestotrotz werden wir euch natürlich weiterhin über die wichtigsten Nachrichten informieren, allerdings nicht in der gewohnten Vielfalt.

An dieser Stelle wollen wir uns noch mal ganz herzlich für die regelmäßigen Besuche, zahlreichen Kommentare, netten Mails und Unmengen an Tipps bedanken, denn ohne euch wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Wir sind mittlerweile bald drei Jahre für euch da und hoffen natürlich, dass wir uns im nächsten Jahr in neuer Frische wieder sehen. Ansonsten solltet ihr die Feiertage genießen und viel Zeit mit der Familie verbringen.

In diesem Sinnen wünschen wir euch allen frohe Weihnachten!