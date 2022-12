Mailbox abschalten, aktivieren und einstellen – so geht es bei Telekom, Vodafone und O2 – Damit man wirklich immer und überall erreichbar ist, ist bei allen Mobilfunkanbietern die Mailbox automatisch bei Vertragsabschluss aktiviert. Diese nimmt Anrufe entgegen, wenn besetzt ist, also wenn der Angerufene gerade telefoniert, das Handy bereits mehrmals geklingelt hat und der Anruf nicht rechtzeitig entgegengenommen wird („verzögerte Rufumleitung“), das Mobiltelefon ausgeschaltet, im Flugmodus ist oder keinen Empfang hat. Wer genervt von der Mailbox ist und gern auf sie verzichten kann, kann sie in der Regel ganz leicht deaktivieren. Denn eigentlich lässt sich der mobile Anrufbeantworter bei jedem Anbieter auf irgendeiner Art und Weise ausschalten: Meist hat man sogar mehrere Möglichkeiten und kann die Mailbox entweder über eine kurze Zahlenkombination oder über die Einstellungen im Smartphone abschalten. Diese Codes gelten dabei sowohl für die Netzbetreiber selbst als auch für Discounte-Tarife im gleichen Netz – man kann damit die Mailbox undbahängig vom Tarif abschalten, egal ob man eine Prepaid Allnet Flat, einen großen Smartphone Tarif ohne Datenlimit oder eine Freikarte nutzt.

Die Mailbox abschalten bei allen Anbietern

Abhängig davon, in welchem Netz der Mobilfunk-Anbieter seine Tarife anbietet, gestaltet sich auch die Aktivierung, Deaktivierung und Einstellung der Mailbox. Wem die Mailbox einfach nur zu früh anspringt, hat die Option, die Zeit, nach der der mobile Anrufbeantworter die Anrufe entgegen nimmt, einzustellen.

Telekom Mailbox abschalten & anschalten

Im D1-Netz der Telekom lässt sich die mobile Sprachbox so deaktivieren:

Im Smartphone oder Handy das Wahlfeld aufrufen.

Den Code ##002# eingeben.

eingeben. Auf den grünen Telefonhörer zum Wählen tippen.

Und so lässt sich die Mailbox im Telekom-Mobilfunknetz wieder einschalten:

Das Feld zum Wählen der Telefonnummer aufrufen.

Den Code **62*3311# eingeben.

eingeben. Auf den grünen Hörer zum Wählen tippen.

Diese Codes funktionieren für alle Anbieter im Telekom Netz, gelten daher auch genau so für D1 Prepaid Anbieter wie Congstar oder EDEKA Smart.

Vodafone Mailbox abschalten & anschalten

Im D2-Mobilfunknetz von Vodafone schaltet man den mobilen Anrufbeantworter so ab:

Die Mailbox unter der Nummer 5500 anrufen.

anrufen. Im Menü nacheinander 272 wählen.

Um die Mailbox wieder zu aktivieren, ist Folgendes notwendig:

Sprachbox anrufen unter der Nummer 5500 .

. Im Menü nacheinander 271 wählen.

Hinweis: Mit den obigen Codes lässt sich die Mailbox ausschalten bzw. anschalten, nicht aber die Rufumleitung. Wer nicht will, dass der Anrufer auf einer inaktiven Mailbox landet, der sollte also auch die Rufumleitung abschalten – entweder über die Einstellungen am Smartphone oder per Code: ##002#

Die Mailbox springt normalerweise nach 20 Sekunden an. Man kann das Zeitintervall, nachdem die Mailbox den Anruf entgegennimmt, persönlich ein- und umstellen. Dafür geht man folgendermaßen vor: **61*Netzvorwahl (z.B. 0162, 0172, 0173)50 und Ihrer mobilen Telefonnummer ohne Netzvorwahl **Zeit# Sende-Taste (grüne Hörertaste). Für „Zeit“ muss man dann noch die gewünschte Zeit eingeben, nach der die Mailbox anspringen soll. Man kann zwischen den Intervallen 5, 10, 15, 20 oder 30 Sekunden wählen. Man muss dafür nur die gewünschte Verzögerungszeit in die Tastenkombination eingeben und bestätigen. Dies ist allerdings nur in 5-er Schritten möglich.

O2 Mailbox abschalten & anschalten

Um den mobilen Sprachspeicher im O2-Mobilfunknetz auszuschalten, ist Folgendes nötig:

Das Wahlfeld des Smartphones oder Handys öffnen.

Die Tastenkombination ##002# wählen und auf den grünen Hörer tippen.

oder

vom Handy die kostenlose Kurzwahl 333 wählen und das Sprachmenü nutzen.

Wer die Mailbox reaktivieren möchte, macht Folgendes:

Das Tastenfeld des Handys aufrufen.

Die Tastenkombination **004*333# eingeben und auf den grünen Hörer tippen, um zu wählen.

oder

Vom Handy die kostenlose Kurzwahl 332 oder 333 wählen und dich vom Sprachmenü leiten lassen.

Diese Angaben gelten auch für alle O2 Discounter wie beispielsweise ALDI, Fonic oder Netzclub.

Um die Zeitspanne zu ändern, nachdem die Mailbox anspringen soll, muss man die Tastenkombination **61*333**Zeit# (für „Zeit“ das gewünschte Intervall einsetzen) wählen. Standardmäßig schaltet sich die O2-Mailbox nach 20 Sekunden ein. Mögliche Zeit-Intervalle, zwischen denen man wählen kann sind 5, 10, 15, 20, 25 und 30 Sekunden, bevor die Mailbox den Anruf entgegen nimmt.

Die Mailbox bzw. Rufumleitung direkt im Smartphone ausschalten

Über die oben genannten Wege deaktiviert man die komplette Mailbox. Im Prinzip ist es aber gar nicht nötig, die komplette Sprachbox abzuschalten. Eigentlich reicht es aus, die Rufumleitung direkt im Smartphone zu deaktivieren. Diese sorgt nämlich dafür, dass Anrufende mit dem mobilen Anrufbeantworter verbunden werden. Deaktiviert man die Rufumleitung, werden die Anrufer gar nicht erst zur Mailbox weitergeleitet. Stattdessen hört der Anrufer, wenn er beispielsweise anruft, das Telefon aber ausgeschaltete ist, eine Ansage wie: „Der Teilnehmer ist nicht erreichbar, wird aber per SMS über Ihren Anruf benachrichtigt.“

Rufumleitung bei Android deaktivieren

Nutzt man das Betriebssystem Android kann man die Mailbox auf folgende Art aktivieren und deaktivieren bzw. einstellen, in welcher Situation der Anrufende mit der Sprachbox verbunden werden soll:

Einstellungen –> Mein Gerät –> Anrufeinstellungen –> Zusätzliche Einstellungen –> Rufumleitung –> Sprachanruf

Dort stehen die Optionen zur Rufweiterleitung auf die Mailbox zur Wahl: Die Weiterleitungen lassen sich zum Beispiel komplett aktivieren/deaktivieren. Es ist aber auch möglich, einzustellen, dass Anrufe nur an die Mailbox weitergeleitet werden, wenn besetzt ist.

Rufumleitung bei iOS deaktivieren

Bei iPhones muss man die Deaktivierung bzw. Konfiguration der Rufumleitung auf die Mailbox per Tastenkombination vornehmen. Dafür muss man den Ziffernblock auswählen und folgende Tastenkombinationen nutzen:

##61# : Verhindert, dass die Mailbox nach mehrfachem Klingeln drangeht.

: Verhindert, dass die Mailbox nach mehrfachem Klingeln drangeht. ##62# : Deaktiviert die Mailbox, wenn das iPhone keinen Empfang hat oder ausgeschaltet ist.

: Deaktiviert die Mailbox, wenn das iPhone keinen Empfang hat oder ausgeschaltet ist. ##67# : Schaltet die Sprachbox ab, wenn das iPhone besetzt ist.

: Schaltet die Sprachbox ab, wenn das iPhone besetzt ist. ##21#: Deaktiviert die globale Rufweiterleitung. Das heißt: Egal, was passiert – kein Anruf landet mehr auf der Mailbox.

Allgemeine Handy Codes (alle Netze)

*#06# Seriennummer bzw. IMEI des Telefons aufrufen *135# Abfrage der eigenen Rufnummer **04*alte PIN*neue PIN*neue PIN# PIN ändern **05*alte PUK*neue PIN*neuer PIN# Gesperrte PIN mit PUK entsperren **042*alte PIN2*neue PIN2*neue PIN2# PIN2 ändern **052*alte PUK2*neue PIN2*neue PIN2# Gesperrte PIN2 mit PUK2 entsperren *31#<Rufnummer> Eigene Rufnummer wird bei Anruf mit übermittelt, <Rufnummer> ist ensprechend durch die wählende Nummer zu ersetzen #31#<Rufnummer> Eigene Rufnummer wird bei Anruf nicht mit übermittelt *30# Rufnummernanzeige eingehender Anrufe einschalten (CLIP ein) #30# Rufnummernanzeige eingehender Anrufe ausschalten (CLIP aus) *43# Anklopfen ein #43# Anklopfen aus **21*<Nummer># Rufumleitung für Gespräche auf <Nummer> einschalten ##21# Rufumleitung automatisch abschalten *#21# Status-Abfrage der Rufumleitung für Gespräche *21# Rufumleitung automatisch einschalten **62*<Nummer># Rufumleitung einschalten, wenn nicht erreichbar auf angegebene <Nummer> ##62# Rufumleitung ausschalten bei Nichterreichbarkeit *62# Rufumleitung einschalten bei Nichterreichbarkeit *#62# Status-Abfrage der Rufumleitung bei Nichterreichbarkeit **61*<Nummer># Rufumleitung nach dem 5. Klingeln auf angegebene Nummer einschalten **61*<Nummer>*<Zeit># Rufumleitung nach angegebener Zeit auf angegebene Nummer einschalten ##61# Rufumleitung nach bestimmter Zeit ausschalten (nach 5-Mal Klingeln) *61# Rufumleitung nach bestimmter Zeit einschalten *#61# Status-Abfrage der Rufumleitung **67*<Nummer># Rufumleitung im Besetzfall auf angegebene Nummer einschalten ##67# Rufumleitung im Besetzfall ausschalten *67# Rufumleitung im Besetzfall einschalten *#67# Status-Abfrage der Rufumleitung im Besetzfall ##002# Alle Rufumleitungen automatisch ausschalten *002# Alle Rufumleitungen automatisch einschalten ##004# Alle bedingten Anrufumleitungen ausschalten (Besetzfall, nach 5. Klingeln, Nichterreichbarkeit) *004# Alle bedingten Anrufumleitungen einschalten

Welcher Anbieter gehört zu welchem Netz?

Um die Mailbox deaktivieren und einstellen zu können, muss man wissen, in welchem Netz man surft und telefoniert, da dieser Faktor darüber bestimmt, ob man die Mailbox von O2, Vodafone oder Telekom nutzt. Das gilt auch für Kunden von Drittanbietern, also zum Beispiel Discount-Anbietern die sich nur in ein bestimmtes Netz einmieten, um ihre Tarife günstig vermarkten zu können.

Die O2 Mailbox nutzen: 1&1, Aldi Talk, Base, BILDconnect, Blau.de, BossMobile, Fonic, GMX Mobil & Web.de-Mobil, Klarmobil, Netzclub, Phonex, Simfinity, Simyo, Tarifhaus, Tchibo Mobil, WhatsApp Sim, Yourphone und die meisten Drillisch-Marken (Discotel, DeutschlandSim, HelloMobil, Maxxim, McSim, Sim.de, SimDiscount, Simply, Smartmobil, WinSim, PremiumSim etc.)

Die Vodafone Mailbox nutzen: Callmobile, BILDmobil, Edeka Mobil, EWE Mobilfunk, Fyve, FreenetMobile, Klarmobil, Lidl Connect, Otelo,Vodafone Mobilfunk

Die Mailbox der Telekom nutzen: Congstar, Chixx, Klarmobil, Sparhandy, Telekom Magenta Mobil

Video: Mailbox im iPhone abschalten

Video: Mailbox abschalten bei Android Smartphones

Was bringt mir die Deaktivierung der Mailbox?

Was sind eigentlich die Vor- und Nachteile einer deaktivierten Mailbox? Eine Situation, in der sich das Abschalten der Mailbox in jedem Fall lohnt, ist bei Auslandsaufenthalten außerhalb der EU. Wenn man im Nicht-EU-Ausland unterwegs ist, und Anrufe auf die Mailbox weitergeleitet werden, fallen dafür die entsprechenden Roaming-Gebühren an – plus die Kosten für ein Auslandstelefonat. Ein Anruf auf die Mailbox im Ausland wird also quasi wie zwei Gespräche abgerechnet. Da sich das ganze schnell auf mehrere Euro pro Minute summiert, gerät man leicht in eine versteckte Kostenfalle. Ist die Sprachbox abgeschaltet, muss man diese Kosten nicht fürchten. Sollte der Netzbetreiber für die Weiterleitung von Anrufe an die Mailbox Gebühren erheben, kann man auch diese durch die Deaktivierung der Mailbox einsparen. Allerdings ist man nicht erreichbar – Überhaupt nicht. Auch nicht über die Mailbox. Das kann Fluch und Segen zugleich sein. Da man allerdings davon ausgehen kann, dass man bei wirklich wichtigen Dingen auch ein zweites mal angerufen wird, muss man sich darum nicht allzu große Sorgen machen.

