Wie erstellt und löscht man ein Fotoalbum auf dem iPhone? Heutzutage gehören iPhones und Smartphones zu unseren alltäglichen Begleitern. Mittlerweile sind die Kameras in den Handys ein Ersatz für einen Fotoapparat geworden. Die Megapixel-Auflösung der neuen Mobilfunktelefone wird immer besser, so dass die Schnappschüsse auch eine sehr gute Qualität haben. Dementsprechend greift man schnell zum iPhone, um wichtige Ereignisse bildlich festzuhalten. Mit der Zeit füllt sich jedoch die Galerie, und es wird schwer in dem “Foto-Wirrwarr” die Übersicht zu behalten. Im folgenden Artikel wird beschrieben, wie man die Bilder in Fotoalben ordnet und gegebenenfalls wieder löscht.

Wie erstellt man ein Fotoalbum auf dem iPhone?

Zunächst öffnet man die Foto-App auf dem iPhone und drückt rechts unten in der Menüleiste auf “Alben”. Sodann werden alle Alben angezeigt, im nächsten Schritt klickt man oben links auf dem Display das “+”-Zeichen an. Damit öffnet sich ein neues “Neues Album”-Fenster. Danach den gewünschten Ordnernamen ins Eingabefeld tippen und unten rechts in dem Fenster “sichern” wählen. Daraufhin wird man zu “Alle Fotos” weitergeleitet, nun die entsprechenden Fotos für das neu erstellte Album aussuchen und anklicken. Die ausgewählten Fotos erhalten jeweils einen blauen Kreis mit einem weißen Haken in der Mitte, zum Schluss oben rechts auf “Fertig” klicken und man wird direkt zum neuen Album geleitet.

Neue Fotos in Album hinzufügen: dazu geht man zu “Alle Fotos” und tippt rechts oben auf “Auswählen”. Anschließend die entsprechenden Fotos anklicken und unten mittig auf “Hinzufügen” klicken. Nachfolgend öffnet sich die Alben-Übersicht, wo das entsprechende Album angeklickt wird und die Fotos hinzugefügt werden.

Wie löscht man ein Fotoalbum auf dem iPhone?

Man navigiert sich – wie oben beschrieben – zur Alben-Ansicht und klickt rechts oben auf “Bearbeiten”. Dann sucht man den zu löschenden Ordner aus, hierfür klickt man im Vorschaubild oben links auf das “-“-Zeichen. Im Anschluss daran wählt man “Löschen” und bestätigt den Vorgang nochmals. Nachfolgend erscheint der Hinweis, dass die Fotos selbst nicht gelöscht werden, sondern sich weiterhin bei “Alle Fotos” befinden.

Dies ist ein sehr wichtiger Hinweis, denn die Fotos werden nicht in die jeweiligen Alben verschoben, sondern es wird lediglich eine Verknüpfung zu “Alle Fotos” hergestellt. Löscht man also ein Bild innerhalb der Hauptgalerie, dann verschwindet es nicht nur dort, sondern es werden auch alle Verknüpfungen zu Alben entfernt. Dennoch gilt je mehr Fotos in der Hauptgalerie sind, desto ratsamer ist eine Katalogisierung in verschiedene Fotoalben. Somit umgeht man das mühsame und zeitraubende scrollen durch die komplette Galerie. Außerdem kann man von seinem letzten Urlaub, Städte-Kurztrip, Theaterbesuch oder ähnliches die besten 5 bis 10 Bilder in einem Album anlegen und diese seinen Freunden als kurze Dia-Show direkt auf dem iPhone zeigen oder später über WhatsApp senden

Video: Fotoalbum beim iPhone

Wie sichert man Fotoalben auf dem iPhone?



Es gibt zwei Möglichkeiten, Fotoalben auf dem iPhone zu sichern:

1. iCloud-Fotos

iCloud-Fotos ist eine kostenlose Funktion von Apple, mit der Sie Ihre Fotos und Videos in der Cloud speichern können. Wenn Sie iCloud-Fotos aktivieren, werden Ihre Fotos und Videos automatisch auf all Ihren iCloud-fähigen Geräten synchronisiert. Um iCloud-Fotos zu aktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

Öffnen Sie die Einstellungen Ihres iPhones. Tippen Sie auf [Ihr Name]. Tippen Sie auf iCloud. Tippen Sie auf Fotos. Schalten Sie den Schalter neben iCloud-Fotos um.

Sobald iCloud-Fotos aktiviert ist, werden Ihre Fotos und Videos automatisch in iCloud gespeichert. Sie können sie auch manuell auf iCloud hochladen, indem Sie ein Album auswählen und auf die Schaltfläche „In iCloud sichern“ tippen.

2. iTunes

Sie können Ihre Fotoalben auch mit iTunes sichern. Dazu benötigen Sie einen Computer mit iTunes. Um Ihre Fotoalben mit iTunes zu sichern, gehen Sie folgendermaßen vor:

Verbinden Sie Ihr iPhone mit Ihrem Computer. Starten Sie iTunes. Klicken Sie auf das Symbol Ihres iPhones in der linken Seitenleiste. Klicken Sie auf die Registerkarte Fotos. Wählen Sie die Fotoalben aus, die Sie sichern möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Sichern“.

iTunes wird Ihre Fotoalben auf Ihrem Computer sichern. Sie können sie dann von Ihrem Computer wiederherstellen, indem Sie Ihr iPhone mit iTunes verbinden und die Schaltfläche „Wiederherstellen“ klicken.

Welche Methode ist die beste?

Die beste Methode zum Sichern Ihrer Fotoalben hängt von Ihren Bedürfnissen ab. Wenn Sie Ihre Fotos und Videos auf allen Ihren iCloud-fähigen Geräten synchronisieren möchten, ist iCloud-Fotos die beste Option. Wenn Sie Ihre Fotos und Videos auf einem Computer sichern möchten, ist iTunes die beste Option. Hier sind einige Tipps zum Sichern Ihrer Fotoalben:

Sichern Sie Ihre Fotoalben regelmäßig, um sicherzustellen, dass Sie immer eine aktuelle Sicherung haben.

Speichern Sie Ihre Fotoalben an einem sicheren Ort, an dem Sie sie im Falle eines Verlusts oder Diebstahls Ihres iPhones wiederherstellen können.

Erstellen Sie eine Kopie Ihrer Fotoalben auf einem externen Speichergerät, z. B. einer Festplatte oder einem USB-Stick.

