Handy und Smartphones entsperren – so entfernt man Simlock oder Netlock – Je nach Anbieter und Handy gibt es auch bei modernen Smartphones oft noch eine eingebaute Gerätesperre. Der Simlock oder Netlock soll dabei verhindern, dass die Geräte mit einer fremden Simkarte genutzt werden. Bei einem Simlock können die Modelle nur mit der dazu gelieferten Simkarte eingesetzt werden, bei einem Netlock funktioniert das Smartphone nur mit der Simkarte aus dem passenden Netz. Diese Form der Sperren findet man derzeit in erster Linie beim Prepaid Handys. Teilweise wird der Simlock bzw. Netlock aber beispielsweise auch noch beim iPhone eingesetzt.

Legt man eine andere Simkarte ein, gibt es in solchen Fällen in der Regel eine Fehlermeldung. Es wird dann ein sogenannten Entsperrcode gefordert, der die Geräte entsperren kann. Bei einigen Herstellern (beispielsweise bei Lenovo/Motorola) wird dieser Entsperrcode auch Subsidy-Code genannt.

Wichtig: Die hier aufgeführten Möglichkeiten, ein Handy zu entsperren, beziehen sich nur auf Sperren durch Simlock oder Netlock. Die Gerätesperre(PIN, Muster usw) von Android und deren Entfernung haben wir hier beschrieben.

HINWEIS: Die Discounter haben in der Regel keinen Simlock und keine Sperre bei den Prepaid Geräten. ALDI Talk und andere Prepaid Marken verkaufen die Geräte daher frei, eine Entsperrung ist nicht notwendig. Dabei macht es keinen Unterschied, ob man eine normale Prepaid Sim, eine kostenlose Sim Karte oder eine Prepaid Allnet Flat nutzt.

Wie kann man Geräte mit Simlock und Netlock wieder entsperren?

Ansprechpartner für die Entsperrung von Simlock und Netlock ist in der Regel immer der Anbieter, bei denen man die Geräte gekauft hat. Dieser Stelle in den meisten Fällen auch die Entsperrcodes zur Verfügung. Meistens gibt es dabei spezielle Unterseiten bei den Mobilfunk-Anbietern, über die man als Kunde sehr einfach den Entsperrcode anfordern kann. Zum Entsperren per Code ist immer die IMEI-Nummer nötig. Diese wird meist auf der Rückseite des Handys (unter dem Akku) angegeben, kann aber bei den meisten Modellen auch mit der Kurzwahl *#06# abgerufen werden. Mehr dazu haben wir in diesem Artikel zusammen gestellt.

Die Entsperrung der Geräte erfolgt teilweise auch automatisch. Bei den meisten iPhone Modellen wird nach einiger Zeit per Software-Update eine Entsperrung durchgeführt. In solchen Fällen muss man als Kunden nicht selbst aktiv werden.

Wird ein Entsperr-Code benötigt, ist die Vorgehensweise bei fast allen Anbietern gleich. Der Code kann in den ersten 24 Monaten gegen eine Gebühr angefordert werden. Diese beträgt je nach Anbieter etwas weniger oder etwas mehr als 100 Euro. Nach zwei Jahren ist die Entsperrung dann frei und man kann den Entsperr-Code anfordern, ohne das eine zusätzliche Gebühr berechnet wird.

Handy Entsperren bei der Telekom (D1)



Hinweis: Die Telekom hat diesen Service mittlerweile entfernt. Man kann Telekom Simlock damit NICHT MEHR entsperren!

Dazu wird die IMEI Nummer benötigt. Das Unternehmen schreibt dazu:

Die IMEI ist die Identifikationsnummer Ihres Mobiltelefons. Sie finden sie in der Regel auf Ihrem Gerät unterhalb des Akkus, sie enthält 15 Ziffern, keine Buchstaben und keine Bindestriche. Bei einigen Modellen werden Ihnen auch längere IMEIs angezeigt. Bitte geben Sie dann nur die ersten 15 Ziffern – von links beginnend – an. Die IMEI können Sie auch durch die Eingabe der Tastenkombination *#06# direkt auf Ihrem Mobiltelefon aufrufen. Schalten Sie das Mobiltelefon dazu an, legen Sie eine SIM-Karte ein und geben Sie dann die Tastenkombination ein. In seltenen Fällen enthalten IMEIs auch weniger als 15 Stellen. Ist dies der Fall, senden Sie uns bitte eine E-Mail

Handy Entsperren bei Vodafone (D2)



Vodafone hat ebenfalls eine eigene Unterseite, über die man Handys und Smartphones entsperren kann. Dabei wird nochmal unterschieden, ob es sich um ein iPhone handelt oder man ein Prepaid Smartphone entsperren will. Beim iPhone gibt es keine Möglichkeit, den Netlock selbst zu entfernen. Stattdessen wird dieser zu einem festen Datum von selbst aufgehoben- manchmal ist noch eine Synchronisierung notwendig.

Bei den Prepaid Handys von Vodafone sieht es anders aus. Dafür muss ein Entsperrcode angefordert werden. Vodafone schreibt dazu auf der Webseite:

Geben Sie die IMEI-Nummer Ihres Handys in das Feld “IMEI-Nummer” ein.

IMEI (International Mobile Equipment Identify) ist die elektronische Gerätenummer Ihres Mobiltelefons. Sie finden die 15-stellige Nummer auf dem Typenschild unter dem Akku oder auf der Originalverpackung Ihres CallYa-Handys.

Mit der Tastenkombination *#06# wird Ihnen die IMEI direkt auf dem Display Ihres CallYa-Handys angezeigt.

Geben Sie die IMEI-Nummer immer korrekt ohne Bindestriche und Leerzeichen ein. Ansonsten könnte der Entsperr-Code falsch sein. Klicken Sie auf Absenden. Der Entsperr-Code für Ihr Handy wird Ihnen angezeigt. Legen Sie eine andere SIM-Karte in Ihr Handy ein und schalten es ein. Folgen Sie der Entsperr-Anleitung für Ihr CallYa-Handy und geben Sie den Entsperr-Code ein. Wichtig: Wenn Sie den Entsperr-Code 5-mal hintereinander falsch eingeben, wird Ihr CallYa-Handy dauerhaft gesperrt. Ihr SIM-Lock-Handy ist jetzt entsperrt und kann mit anderen SIM-Karten genutzt werden.

Die Entsperrung kann hier vorgenommen werden: https://www.vodafone.de/privat/hilfe-support/callya-handy-entsperren.html

Handy Entsperren bei O2

Bei O2 gibt es keine öffentliche Seite, um die Geräte zu entsperren. Stattdessen findet man die Möglichkeit, den Entsperrcode für Handys und Smartphones anzufordern direkt im Kundenbereich bei O2. Das Unternehmen schreibt dazu:

Jedes O 2 Prepaid-Handy wird vom Hersteller mit einer Sperre versehen, damit das Handy nur mit einer bestimmten SIM-Karte genutzt werden kann. Damit du dein O 2 Prepaid-Handy auch mit anderen SIM-Karten nutzen kannst, benötigst du einen Entsperrcode. Du findest den Code (etwa 24 Monate nach Kauf des Handys) und Entsperranleitungen für dein Handy unter SIM-Lock entsperren. Nutze den hier genannten Link oder gehe auf Mein O 2 > Tarif & Sim-Karte. Hier findest du das Ablaufdatum der Sperrfrist und Anleitungen zur Entsperrung für dein Gerät. Nach Ablauf der 24 Monate erhältst du den Code auch über unseren Kundenservice. Bitte halte die IMEI-Nummer (die Gerätenummer deines Mobiltelefons) deines O 2 Prepaid-Handys bereit.

Man kann diesen Code aber auch direkt über den Support bei O2 anfordern – also entweder über das Forum oder per Mail. Allerdings wird auch hier der IMEI Code des Gerätes benötigt. Ehemalige Eplus Simkarten lassen sich mittlerweile auch bei O2 entsperren.

Wer sein Handy bei einem Provider wie Mobilcom oder Debitel gekauft hat kann es ebenfalls über den entsprechenden Netzanbieter entsperren lassen.

Im Discounterbereich haben viele Anbieter den Simlock gleich ganz entfernt. Gerade bei kleineren Anbietern bekommt man auch Prepaid Geräte in der Regel ohne Sperren. So verkauft Congstar alle Handys (auch mit Prepaidkarte) komplett frei und ohne einen Simlock oder Netlock. Bei den meisten anderen Discountern verhält es sich ähnlich.

Die Kosten für eine Entsperrung in den ersten 24 Monaten

Wer sein Handy bereits vor Ablauf der ersten 24 Monate entsperren möchte, kann dies in der Regel tun, zahlt dafür aber eine Gebühr, die vergleichsweise hoch liegt. Ja nach Anbieter zahlt man um die 100 Euro dafür.

Die Gebühr beträgt:

D1: 99,50 Euro

Vodafone: 100 Euro

E-Plus: 100 Euro

O2: 99,70 Euro

Das Guthaben muss vor der Entsperrung auf der Karte vorhanden sein, damit das Handy entsperrt werden kann. Bei E-Plus müssen mindestens 105 Euro vorhanden sein.

Weitere Artikel rund um Simkarten und PIN

Neue Artikel zum Thema Sim Karte

Handy und Smartphones entsperren – so entfernt man Simlock oder Netlock

iPhone und iPad entsperren – So hebt man Sim-Lock und andere Gerätesperren auf

Die SIM PIN Abfrage am Handy deaktivieren – so schaltet man die Sperre aus 1 2 3 … 429 Nächste Seite