Chromebook – Anleitung und Handbuch in Deutsch – Unter Chromebook findet man kein spezielles Notebook oder ein spezifisches Gerät eines Herstellers. Stattdessen steht dieser Begriff für eine ganze Reihe von Geräten, die alle auf das Google Betriebssystem Chrome OS setzen. Die Besonderheit ist dabei, dass die Geräte immer mit dem Internet verbunden sind und Daten und Bilder beispielsweise in der Cloud speichern und nicht direkt auf dem Gerät. Mittlerweile gibt es Chromebook Modelle beispielsweise von Samsung, HP, Acer oder auch Toshiba. Dazu bietet auch Google selbst mit dem Google Pixel ein Chromebook an.

Ein Überblick über die aktuellen Geräte:

Name Hersteller Erscheinungsjahr Preis Pixelbook Go Google 2020 ab 649 € Acer Chromebook Spin 713 Acer 2022 ab 699 € Asus Chromebook Flip CX5401 Asus 2022 ab 899 € Dell Latitude 5400 Chromebook Dell 2022 ab 1.399 € HP Chromebook x360 14c HP 2022 ab 599 € Lenovo Chromebook Flex 5i Lenovo 2022 ab 599 € Samsung Galaxy Chromebook 2 Samsung 2022 ab 799 € Acer Chromebook Spin 714 Acer 2023 ab 799 € Asus Chromebook Flip CX5501 Asus 2023 ab 999 € Dell Latitude 5300 Chromebook Dell 2023 ab 1.499 € HP Chromebook x360 14c-ep HP 2023 ab 699 € Lenovo Chromebook Flex 5i-14ARE05 Lenovo 2023 ab 699 € Samsung Galaxy Chromebook 2 360 Samsung 2023 ab 899 €

Die Reihe wird dabei immer weiter entwickelt und unterschiedliche Hersteller bringen immer neue Geräte auf den Markt, die unter der Bezeichnung Chromebook laufen. Bei der Bedienung gibt es durch das gleiche Betriebssystem aber sehr große Ähnlichkeiten. Auch wenn die Chromebooks von unterschiedlichen Herstellern kommen, sind die wichtigsten Schritte in der Regel gleich. Daher hilft auch eine Standard-Anleitung bei den meisten Geräten sehr schnell und einfach weiter.

Video: Chromebook erste Schritte

Google selbst hat eine Online-Anleitung und einen Hilfebereich in Deutsch veröffentlicht. Dort findet man die wichtigsten Tipps und Tricks rund um das Chromebook. Es geht los bei der Einrichtung und reicht bis zum Drucken. Dieses Handbuch ist hier abzurufen:

Leider steht es nicht als PDF zum Download zur Verfügung. Die jeweiligen Hersteller bieten aber oft noch extra Anleitungen für die Modelle an. Daher sollte man bei Samsung, HP oder auch Acer direkt nach dem jeweiligen Modell suchen.

Ansonsten gibt es mittlerweile auch ein externes Handbuch von Drittanbietern für das Chromebook. Dieses kann beispielsweise bei Amazon bestellt werden:

VIDEO Chhromebook optimal einrichten

