iPhone SE, SE 2 und SE 3 – Apps löschen, deinstallieren und entfernen – Das iPhone SE ist die etwas abgespeckte Version des normalen iPhone und bietet in der kleinsten Konfiguration nur 16GB internen Speicher. Das ist eher wenig im Vergleich zu anderen Modellen und daher sollte man gerade mit Apps aufpassen, denn diese können den Speicher sehr schnell füllen. Vor allem wenn man auch noch Fotos und Videos speicher möchte, kann der interner Speicher schnell voll sein. Um das zu vermeiden kann man aber glücklicherweise ein paar Apps löschen und das ist beim iPhone SE (wie auch bei den anderen iPhone Modellen und auch beim iPad) sehr einfach möglich.

Mittlerweile sind die neueren Modelle bereits auf dem Markt, aber auch bei diesen iPhone SE Varianten hat sich in Sachen Apps recht wenig geändert. Man kann daher auch diese Anleitung nutzen und genau so bei allen Variante der iPhone SE Serie vorgehen.

So löscht man Apps beim iPhone SE

Das Entfernen von Apps ist beim iPhone 7 (Plus) nicht schwer. Bei Android-Handys muss man sich dafür durch ein paar Menüs klicken. Hat man ein iPhone, bleibt einem das erspart und man kann eine App wie ein Widget unter Android löschen. Eine gelöschte App hat man auch nach dem Löschen vom Gerät noch immer gekauft – am Status im App-Store ändert sich also durch die Löschung nichts. Bei Bedarf kann man sich die Apps also wieder ohne Umwege herunter laden.

Man startet damit, dass man den Homescreen anwählt und die ungewollte App aussucht. Dann hält man den Finger darauf. Wenn die App anfängt zu vibrieren hat man den Finger lange genug drauf und fängt an die App zum X-Symbol zu schieben. Hat man das Symbol erreicht lässt man das Appsymbol los und löscht so die zugehörige App.

Einige Apps ließen sich bisher so leider nicht löschen. Bei vorinstallierten Apps wurde hier meist das X-Symbol nicht angezeigt. Unter iOS 10 wird man zwar immer noch vorinstallierte Apps nicht vollständig löschen können, dafür wird die App aber deaktiviert. Um vorinstallierte Apps unter iOS 10 zu deaktivieren geht man genau so vor wie bisher auch beim normalen Löschen von Apps. Man hält den Finger auf die jeweilige App und zieht sie zum X-Symbol. Hierbei wird die Verknüpfung der App vom Homescreen entfernt und Nutzerdaten in der App werden gelöscht, aber das Programm bleibt weiterhin auf dem iPhone. Grund dafür, dass man diese Apps noch immer nicht löschen kann ist, dass sie fester Bestandteil des Betriebssystems sind und eine Entfernung der Apps die Sicherheit des Systems gefährden würde.

