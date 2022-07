Fritzbox 7590 – Handbuch und Anleitung in Deutsch – Die Fritzbox 7590 ist das neue Topmodell bei Fritzbox und soll die aktuelle Fritzbox 7490 ablösen. Dabei setzt das Unternehmen auf ein komplett neues Design beim Äußeren. Bei der Technik hat das Unternehmen ebenfalls aufgerüstet. So unterstützt der neue Router bereits VDSL Supervectoring 35 und damit sehr schnelle Geschwindigkeiten von bis zu 300MBit/s – so es das Netz bereits zulässt. Aber auch andere Standards wie Supervectoring (Annex Q), VDSL und ADSL lassen sich nutzen. WI-FI 6 steht ebenfalls zur Verfügung und mittlerweile gibt es auch mit der Fritzbox 7590 Fiber auch eine Glasfaser-Variante. AVM schreibt selbst dazu:

Der Berliner Kommunikationsspezialist AVM präsentiert auf der Kongressmesse ANGA COM 2022 vom 10. bis 12. Mai die aktuelle Produktgeneration für Breitbandanschlüssen über Kabel, Glasfaser und DSL. Mit dem Motto „The Smart Wi-Fi Experience“ bringt AVM den Nutzen der FRITZ!-Produkte auf den Punkt: FRITZ!Box und FRITZ!Repeater bringen schnelles Internet und weitreichendes WLAN Mesh an jeden Anschluss und in jede Wohnung. Alle Aufgaben von Entertainment bis Homeoffice lassen sich so spielend leicht meistern. Für schnelle DOCSIS 3.1-Kabelanschlüsse präsentiert AVM die FRITZ!Box 6690 Cable, die hohe Gigabit-Geschwindigkeiten bei geringer Latenz bietet. Das neue Premium-Modell ist mit Wi-Fi 6 (4 x 4) und 2,5-Gigabit-LAN ausgestattet. Ebenfalls zeigt AVM sein neues Glasfaser-Flaggschiff FRITZ!Box 5590 Fiber, das sich für alle gängigen Glasfaseranschlüsse europaweit eignet. Fiber-Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde verteilt das High-End-Gerät drahtlos per Wi-Fi 6 (4 x 4), vier Gigabit-LAN und über einen 2,5-Gigabit-schnellen LAN-Anschluss im Heimnetz. Für DSL steht die FRITZ!Box 7590 AX bereit, die mit Supervectoring und Wi-Fi 6 das Maximum aus den DSL-Netzen herausholt. Mit der FRITZ!Box 4060 präsentiert AVM einen Wi-Fi 6-fähigen Triband-WLAN-Router, der sich ideal für den Anschluss an einem Glasfaser- oder Kabelmodem eignet. In dieser Produktkategorie ist neben dem starken, intelligenten WLAN Mesh und einem 2,5-Gigabit-WAN-Anschluss erstmals DECT für die Nutzung von Smart-Home-Anwendungen und Telefonie integriert.