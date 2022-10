Windows 10 und Windows 11 – So ändert man die Sprache des Betriebssystems – Je nachdem in welchem Land man Windows 10 gekauft hat, ist die entsprechende Sprache vorinstalliert. Wenn man jedoch beispielsweise in den USA einen Laptop mit Windows 10 gekauft hat oder die kostenlose virtuelle Maschine mit Windows 10 direkt von Microsoft heruntergeladen hat, sind alle Optionen und Menüs auf Englisch eingestellt. Die kostenlosen Maschinen dienen hauptsächlich Entwicklern, denn somit lassen sich Programme oder Apps in verschieden Betriebssystemen testen. Aber auch wenn man kein Entwickler ist, kann man somit testen welche Windows-Version für einen persönlich am besten passt. Im nachfolgenden Artikel wird beschrieben, wie man die Sprache bei Windows 10 ändern kann.



Anleitung – Sprache ändern bei Windows 10 und Windows 11

Bei der Beschreibung wird davon ausgegangen, dass der PC oder Laptop auf Englisch voreingestellt ist. Schwieriger wird es, wenn chinesisch oder kyrillisch eingestellt ist – dann lassen sich die Menüpunkte oft nicht erkennen.

Über das Startmenü öffnet man die neue Systemsteuerung beziehungsweise „Settings“.

In der Rubrik „Time & Language“ wählt man die Option „Region & Language“.

Bei „Country or Region“ kann man über ein Dropdown-Menü „Germany“ oder auch ein anderes Land wählen.

Auf der gleichen Seite weiter unten ist die Kategorie „Languages“, dort lässt sich das jeweilige Sprachpaket installieren. Diesbezüglich klickt man auf „Add a language“ und sucht nach „German“ beziehungsweise einer anderen Sprache und bestätigt die Auswahl.

Anschließend wird das entsprechende Sprachpaket heruntergeladen, dies kann einige Minuten dauern. Somit ist die erste Hürde gemeistert, allerdings bedarf es noch ein paar weitere Schritte bevor die Sprachumstellung vollständig ist.

Auf der selben Seite, kann man die neue Sprache als Standard einrichten, diesbezüglich klickt man auf die Sprache und wählt dann links die Option „Set as Default“.

Für viele Sprachen bietet Microsoft neben dem Text weitere optionale Dateien an, beispielsweise eine Sprachausgabe oder Erkennung von Handschriften. Die Herangehensweise ist mit dem vorherigen Punkt nahezu identisch, nur anstatt „Set as Default“ wählt man die Rubrik „Options“ aus. Dort sind die für die gewählte Sprache verfügbaren optionalen Dateien hinterlegt und können gegebenenfalls heruntergeladen werden.

Im finalen Schritt muss man in die alte Systemsteuerung wechseln. In dem Menü Systemsteuerung beziehungsweise „control panel“ geht man zu „Language“ und klickt auf die gewünschte Sprache. Anschließend den Button „Make this the primary language“ betätigen.

Abschließend fordert Microsoft den Nutzer dazu auf sich aus – und wieder einzuloggen. Danach ist die Sprachumstellung abgeschlossen.

Unter Windows 11 ist das noch etwas einfacher geworden. Man kann recht einfach direkt in die Einstellungen wechseln und dort die Sprache ändern. Microsoft beschreibt den Weg wie folgt:

Wählen Sie Start > Einstellungen > Zeit und Sprache > Sprache und Region aus. Wählen Sie im Menü Windows-Anzeigesprache eine Sprache aus, oder wählen Sie neben bevorzugten Sprachen die Option Hinzufügen einer Sprache aus, um die gewünschte Sprache zu installieren, wenn sie nicht aufgeführt ist.

