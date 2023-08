[gelöst] iPhone vibriert nicht – das lässt bei Problemen mit dem Vibrationsalarm tun

iPhone vibriert nicht – das lässt bei Problemen mit dem Vibrationsalarm tun – Es ist ärgerlich, wenn man wichtige Anrufe verpasst nur weil der Vibrationsalarm nicht funktioniert. Bevor man jedoch das iPhone voreilig in dem Shop bringt, lohnt es sich vorher mögliche Ursachen selbst zu testen. Generell taucht dieses Problem leider vergleichsweise oft auf. So schreibt ein Nutzer im iPhone Forum:

Hallo, ich habe an meinem Iphone SE 2020 folgendes Problem. Wenn mein Iphone lautlos gestellt ist vibriert es nicht immer. Mal bekomme ich eine Whatapp Nachricht mit Vibration, mal nicht. In den Einstellungen ist die Option “bei Klingelton / lautlos vibrieren” an. Das komische ist, dass es mal vibriert und mal nicht…. Gleiches Problem hatte ich übrigens bei meinem vorherigen Iphone 8.