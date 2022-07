Sendung von Netflix herunterladen – So geht´s – Wer gerne die Netflix-Serien und -Filme unterwegs ansehen möchte, der kommt an der Frage nicht vorbei: Kann ich Netflix Videos auch herunterladen und wenn ja, wie? Generell gibt es hierzu zwei Methoden – Entweder die Funktion „Zum Download verfügbar“ auf der mobilen Version von Netflix wählen oder einfach ein Video per Computerbildschirm aufnehmen.

HINWEIS: Die hier gezeigt Möglichkeit zum Download von Netflix Content ist absolut legal und wird so auch von Netflix selbst angeboten. Man muss also keine Bedenken wegen Abmahnungen oder Sperren haben.

Videos offline anschauen (iPhone/Android)

In der mobilen Variante von Netflix gibt es die Möglichkeit Videos offline zu sehen. Das ist sehr praktisch, sollte einmal der Internet-Empfang unterwegs schlecht sein oder möchte man einfach Datenvolumen sparen und lädt die Videos vorher per W-Lan herunter. Das ist auch besser, deshalb zum Download:

Zuerst mit einem drahtlosem Netzwerk verbinden, um nicht bspw. das Datenvolumen eines Mobilfunkvertrags nicht aufzubrauchen. Netflix-App installieren oder aktualisieren: Bei einem mobilen Gerät, wie bspw. einem Smartphone oder Tablet kann die Netflix-App verwendet werdeb, um einige Netflix-Inhalte offline zu speichern. Die Netflix-App steht kostenlos im jeweiligen Store (Apple/Android) zum Download zur Verfügung. Um Inhalte offline speichern zu können, sollte die Netflix-App immer auf dem aktuellen Stand sein. Netflix-App öffnen. Über die Home-Bildschirm oder die Schaltfläche „Öffnen“ im jeweiligen Store. Mit dem Benutzer-Konto anmelden. Sollte die App das erste Mal verwendet werden, muss hierzu erst einmal ein Account erstellt werden. Auf Schaltfläche „ ☰ “ klicken. Diese befindet sich oben links im Bildschirm. Weiter auf die Schaltfläche „Zum Download verfügbar“ wechseln. Wir diese Option nicht angezeigt, wird entweder eine ältere Version der Netflix-App verwendet oder in dem Land sind keine Offline-Inhalte verfügbar. Allerdings stehen längst nicht alle Titel des Streaming-Angebotes zum Download zum Download zur Verfügung. Daher bietet es sich logischerweise an, die Liste mit verfügbaren Offline-Inhalte zu durchsuchen. Auf Schaltfläche Herunterladen klicken. Ist beim Netflix-Stream

Tippe auf einer Film- oder Serienseite auf die Schaltfläche Herunterladen. Das Symbol sieht aus wie ein Pfeil, der auf eine gerade Linie zeigt. Diese Schaltfläche erscheint auf der Filmseite oder im Falle einer zum Download verfügbaren Serie, neben jeder Episode. Siehst du diese Schaltfläche nicht, ist der ausgewählte Titel nicht zum Download verfügbar.

Zum Download muss neben der neusten Version der Netflix App auch die Hardware passen. Netflix schreibt selbst zu den Voraussetzungen für den Download von Inhalten:

iPhone, iPad oder iPod touch mit iOS 9.0 oder höher

mit iOS 9.0 oder höher Android-Smartphone oder -Tablet mit Android 4.4.2 oder höher

mit Android 4.4.2 oder höher Amazon Fire-Tablet mit Fire OS 4.0 oder höher

mit Fire OS 4.0 oder höher Tablet oder Computer mit Windows 10 (Version 1709 oder höher) oder Windows 11

Ausgewählte Chromebook- und Chromebox-Modelle

