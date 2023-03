Kein Netz bei O2? – Das man tun kann

Kein Netz bei O2? – Was man tun kann – Wie andere Netzanbieter auch, arbeitet O2 ständig am Ausbau seines Mobilfunknetzes, dennoch kann es durchaus einmal vorkommen, dass man bei O2 kein Netz hat. Wenn eine sogenannte Netzstörung und das Smartphone kein Netz mehr hat, dann bemerkt man das unter anderem dadurch, das man keine Anrufe erhält, man selbst nicht telefonieren kann oder Anrufe einfach abbrechen. Zudem ist das Surfen im Internet nur sehr langsam möglich oder funktioniert erst gar nicht. Welche Möglichkeiten zur Problembehebung man dann in so einem Fall hat, hier kurz im folgenden Artikel erklärt.

HINWEIS: Die nachfolgenden Tipps gelten generell für alle Tarife von O2. Es macht also keinen Unterschied ob man eine Flat und unbegrenztes Datenvolumen nutzt, eine Prepaid Allnet Flat im Einsatz hat oder die O2 Freikarte benutzt.

Kein Empfang? – Eventuell ein vorübergehender Software-Fehler im Gerät

Sollten oben genannte Probleme beim Handy-Empfang eintreten, dann gilt es zunächst einmal zu prüfen, ob es am Gerät selbst liegt oder tatsächlich im Mobilfunknetz eine Störung vorliegt. Bei Probleme mit der Simkarte wird beispielsweise oft die Fehlermeldung ausgegeben, dass die Sim nicht erkannt werden konnte.

Um wieder Empfang auf dem Handy zu haben, können folgende Möglichkeiten helfen, um auszuschließen, ob vielleicht nur ein vorübergehender Software-Fehler die Ursache ist:

Einfach zunächst das Gerät neu starten.

Alternativ, kann man aber auch den Flugmodus aus- und wieder anschalten, um wieder eine Verbindung zum Netz zu erhalten.

Darüber hinaus lohnt es sich zu prüfen, ob alle mobilen Datenverbindungen aktiviert sind (und im Ausland beispielsweise auch das Roaming)

Befindet man sich gerade außerhalb, dann einfach einmal die Position ändern. Es ist möglich, dass man sich gerade nur in einem Funkloch befindet. Besonders in Gebäuden kann der Empfang durchaus gestört werden.

Die Tipps hören sich recht banal und einfach an, aber nichts ist ärgerlicher als Stunden mit der Suche nach einer Lösung zugebracht zu haben um dann festzustellen, dass es an einer simplen Einstellung lang. Daher ist es durchaus sinnvoll, alle Einstellungen zu prüfen und erst dann zu den komplexeren Fehlern überzugehen.

Sollte sich trotzdem noch immer kein Empfang einstellen, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass eine Netzstörung vorliegt. Die Ursachen können vielfältiger Natur sein. Zum Beispiel, kann das Mobilfunknetz vorsichtshalber einfach abgeschaltet sein, um sich kurzfristig gegen großangelegte Hackangriffe zu schützen, wie erst die Reaktion mit der Wannacry-Software bei O2 zeigte.

TIPP: Mit einer kostenlosen Sim als Ersatzkarte kann man recht einfach prüfen, ob das Netz oder die eigene Simkarte das Problem ist. Im O2 Netz gibt es einige Anbieter mit solchen Freikarten.

Netzprobleme aufgrund der O2 Sim Karte

In einigen Fällen kann auch die Sim Karte bzw. der dazugehörige Tarif dafür sorgen, dass es Probleme mit dem O2 Netz gibt. Vor allem im Prepaid Bereich arbeiten viele O2 Netz Anbieter mit sehr kurzen Laufzeiten. Die Sim Karte ist dann nur wenige Monate aktiv, wenn sie nicht genutzt wird, danach kündigt der Anbieter die Sim Karte. Bei Lebara ist beispielsweise bereits nach 3 Monaten ohne Nutzung Schluss. In den AGb des Unternehmens heißt es:

Der Vertrag endet wegen Nicht-Inanspruchnahme der Dienste automatisch nach 110 Tagen. Eine Nicht-Inanspruchnahme der Dienste liegt vor, wenn der Kunde für einen ununterbrochenen Zeitraum von 90 Tagen keinen entgeltpflichtigen Dienst (entgeltpflichtige abgehende Anrufe, SMS oder Datenverbindungen, Aufladung des Guthabens oder Buchung einer Tarifoption) in Anspruch genommen hat. Im Fall einer solchen Nicht-Inanspruchnahme der Dienste bleibt das Kundenkonto für einen Übergangszeitraum von 20 Tagen weiterhin aktiviert, so dass der Kunde ankommende Gespräche und SMS empfangen kann. Innerhalb dieses Übergangszeitraumes von 20 Tagen kann der Kunde den Kundendienst von Lebara kontaktieren (siehe Ziff. 13.5) und sein Kundenkonto wieder aktivieren. Wird eine solche Aktivierung vorgenommen, kann der Kunde die Dienste, sein Kundenkonto, seine SIM-Karte und ein gegebenenfalls noch vorhandenes Guthaben weiterhin nutzen. Falls der Kunde sein Kundenkonto nicht wieder aktiviert, stehen ihm nach Ablauf des Übergangszeitraums von 20 Tagen die Dienste nicht mehr zur Verfügung.

Man sollte daher prüfen, ob der Tarif und die Sim Karte noch aktiv ist, um sicherzustellen, dass der Tarif oder Vertrag auch noch genutzt werden kann.

Es kann auch passieren, dass die Sim Karte defekt ist. Das kommt selten vor, passiert aber ab und an. Generell kann man Probleme mit der Sim oder dem Handyvertrag recht einfach testen. Funktioniert die SIm auch in einem anderen Handy nicht, liegt es wahrscheinlich an der Handykarte oder dem Mobilfunk-Tarif und man sollte prüfen lassen, ob der Vertrag noch aktiv ist.

Probleme nach der 3G Netzabschaltung

O2 hat Ende 2021 das komplette 3G Netz abgeschaltet und setzt die freigewordenen Bereiche nun ein, um die 4G und 5G Netzbereiche weiter auszubauen und zu verbessern. Die Abschaltung sollte an sich auch kein Problem sein, denn O2 hat alle Drittanbieter für LTE freigeschaltet und damit können mittlerweile die 4G/LTE Netzbereiche als Alternative zu 3G genutzt werden. Sollte es dennoch Probleme geben, kann es daran liegen, dass man ein älteres Smartphone nutzt, das unter Umständen noch keine LTE Verbindungen unterstützt. Dann bleibt nur das 2G Netz von O2 als Alternative und damit sind kaum schnelle Datenverbindungen möglich. Leider gibt es auch schnelle Lösung für dieses Problem – man benötigt einfach ein neues Smartphone, dass bereits LTE kann.

Netzstörung – Informationen auf allestörungen.de oder auf O2 Live-Check

Liegt tatsächlich eine Netzstörung vor, dann empfiehlt sich ein Blick auf eine der vielen Störungswebseiten im Internet. Betroffene Nutzer können hier Störungen und Probleme melden. Sollten zu einem bestimmten Zeitpunkt vermehrt Meldungen auf der Übersichtsseite zu sehen sein, dann liegt höchstwahrscheinlich eine größere Störung bei O2 vor.

Doch auch O2 selbst informiert über Netzstörungen. Hier lohnt sich ein Blick auf den Echtzeit-Check von O2. Über den sogenannten Live-Check kann man unter Angabe seiner Adresse samt PLZ, dass Ergebnis erhalten, ob tatsächlich am Standort Netzprobleme vorliegen. O2 gibt an, die Informationen alle 30 Minuten zu aktualisieren. Es kann also einige Minuten dauern, bis die Information dort auch angegeben werden, falls eine Störung vorliegt. Zumindest aber hat man über den Live-Check einen genauen Überblick darüber, ob O2 überhaupt einen Empfang am persönlichen Standort anbietet.

Sollte es jedoch vorkommen, dass die Netzstörungen dauerhaft sind, dann unbedingt den Kontakt zum O2-Support aufnehmen. Denn ist eine Netzstörung ebenfalls ausgeschlossen, dann kann eventuell die SIM-Karte defekt sein oder Probleme vorliegen, welche nur im direkten Gespräch gelöst werden können.

Zusammenschlusses von O2 und E-Plus

UPDATE: Mittlerweile gibt es keine Eplus Bereiche mehr. O2 hat alle Netzbereiche übernommen, daher sollte dies kein Problem mehr sein.

In der Vergangenheit haben sich die beiden Mobilfunknetze O2 und E-Plus zu einem zusammengeschlossen, um eine bessere Netzqualität und -Versorgung garantieren zu können. Hierbei werden O2-Kunden die an ihrem Standort nur eine GSM-Verbindung haben, über E-Plus mit dem verbesserten UMTS versorgt. Das Handy wählt sich automatisch in das jeweilige Netz ein. Das funktioniert auch soweit durchaus gut und es gab bisher kaum Hinweise auf Probleme oder Netzausfälle aufgrund dieses Systems. Dazu arbeitet O2 daran, die beiden Netze weiter zusammen zu führen, so dass in immer mehr Bereichen in Deutschland nur noch ein großes O2 Netz verfügbar sein sollte. Mittlerweile ist dieser Zusammenschluss abgeschlossen. Es gibt also an sich keine Netzbereiche von Eplus mehr, stattdessen können Kunden das komplette größere O2 Netz utzen-

Zum Schluss noch einen Hinweis: Bei einigen Herstellern und Anbietern gab es immer mal wieder Netzprobleme in Zusammenhang mit den Updates der Geräte auf neue Versionen. Dann waren teilweise komplett oder auch nur für einzelne Netzbetreiber die jeweiligen Zugänge nicht mehr verfügbar (oder beispielsweise kein LTE nutzbar). In solchen Fällen kann man an sich nur auf eine ältere Version zurück wechseln (soweit das möglich ist) oder darauf hoffen, dass der Anbieer möglichst schnell ein neues Update ohne Fehler veröffentlicht.

Für einzelne Anbieter haben wir spezielle Tipps auch hier zusammen gestellt:

Video: Hilfe bei fehlendem Netz auf dem iPhone

Weitere Artikel rund um Anrufe und Rufnummern

Weitere Artikel zum Netz und der Netzabdeckung

Weitere Artikel rund um Simkarten und PIN

Neue Artikel zum Thema Sim Karte

Kein Netz bei O2? – Das man tun kann

Samsung Galaxy S22 ohne Vertrag: Preis startet ab 670 Euro 1 2 3 … 421 Nächste Seite