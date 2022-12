Kein Netz oder Empfang bei der Telekom? – Das kann man tun wenn das Netz weg ist – Die Telekom bietet im eigenen Handy-Netz sehr leistungsstarke Mobilfunk-Tarife an: unbegrenztes Datenvolumen gibt es ebenso wie Flat mit 10 Gigabyte Volumen und mehr und dank Telekom Sonderaktionen ist das oft auch etwas günstiger. Da ist es natürlich sehr ärgerlich, wenn nicht mehr geht und man die Tarife nicht mehr nutzen kann, weil der Empfang weg ist und man kein Netz findet.

Die Gründe warum das Handy keinen Empfang hat können vielfältig sein. Nicht selten, befindet man sich gerade in einem Funkloch oder die Probleme liegen im Handy selbst, aber auch Netzstörungen können eine Ursache sein. Wenn eine sogenannte Netzstörung tatsächlich vorliegt, dann bemerkt man das unter anderem, das man keine Anrufe erhält, man selbst nicht telefonieren kann oder Anrufe einfach abbrechen. Zudem ist das Surfen im Internet nur sehr langsam möglich oder funktioniert erst gar nicht. Aus welchen Gründen man auch immer keinen Empfang hat, zunächst gilt es zu prüfen, ob es nicht einfach am Gerät selbst liegt, bevor man eine Netzstörung bei der Telekom verdächtigt.

Wichtig: In diesem Artikel geht es um das Handy-Netz der Telekom. Bei Problemen mit dem Telekom Festnetz und dem DSL bzw- VDSL Anschluss, haben wir in diesem Beitrag Tipps und Tricks zusammen gestellt.

HINWEIS: Die hier gezeigten Lösung bei Empfangsproblemen gelten für alle Mobilfunk-Tarife der Telekom. Neben den MagentaMobil Angeboten werden auch die Prepaid Allnet Flat der Telekom dabei mit erfasst und auch die Datenflat und Tablet Tarife des Unternehmens. Auch Empfangsprobleme mit einer Telekom Pluskarte kann man so beheben.

Kein Empfang? – Eventuell vorübergehender Software-Fehler

Es gibt eine Reihe von Punkten, um nachvollziehen, ob das Gerät eventuell nur einen vorübergehenden Software-Fehler hat.

Flugmodus eventuell aktiviert. Hierzu den Flugmodus aus- und wieder anschalten, um wieder eine Verbindung zum Netz zu erhalten. Oder alternativ Gerät neu starten.

Prüfen, ob der Netzbetreiber/Netz korrekt angewählt ist.

Falls es nur Probleme mit dem Datennetz gibt: Sind die mobilen Datenübertragungen aktiviert? Sind die APN Zugangsdaten korrekt hinterlegt? Details dazu gibt es hier: APN Daten der Telekom

Befindet man sich gerade außerhalb, dann einfach einmal die Position ändern. Es ist möglich, dass man sich gerade nur in einem Funkloch befindet. Besonders in Gebäuden kann der Empfang durchaus gestört werden.

Diese Hinweise hören sich an sich recht einfach an und in der Regel checkt man dies auch vor der Fehlersuche, aber da es sehr ärgerlich ist, wenn man nach mehreren Stunden Suche merkt, dass es nur am Flugmodus lag, ist es auf jeden Fall sinnvoll, diese Einstellungen nochmal zu prüfen. Mit etwas Glück löst sich das Problem dann bereits von alleine.

Hinweis: Optionen zum Flugmodus, zu mobilen Datenverbindungen oder Netzbetreiber findet man je nach Betriebssystem und genutztem Handy teilweise unter anderem Menüs, in den meisten Fällen sind diese Einstellungen aber unter Optionen/Daten oder Optionen/Mobilfunk zu finden.

Durch die 3G Abschaltung gibt es noch eine weitere Fehlerursache, die man untersuchen sollte. Kann das Handy keine 4G/LTE Verbindungen nutzen oder ist im Handy 3G fest als Netzstandard eingestellt, kann es passieren, dass man keinen Netzempfang bekommt, weil das Handy sich versucht, mit dem 3G Netz zu verbinden, das nicht mehr vorhanden ist. Bei alten Handys hilft in dem Fall leider nur der Wechsel auf ein moderneres Gerät, bei Netzstandard kann man in den Mobilfunk-Einstellungen den Standard auf automatisch setzen, dann werden auch die neuen Bereiche der Netz mit genutzt.

Liegt eine Netzstörung bei der Telekom vor?

Sollte sich trotzdem noch immer kein Empfang einstellen, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass eine Netzstörung im Netz der Telekom vorliegt. In so einem Fall lohnt sich ein Blick auf eine der vielen Störungs-Webseiten im Netz. Betroffene Nutzer können hier Störungen und Probleme melden. Sollten zu einem bestimmten Zeitpunkt vermehrt Meldungen auf der Übersichtsseite zu sehen sein, dann liegt höchstwahrscheinlich eine größere Störung bei der Telekom vor. In der Regel findet man in solchen Fällen auch die Frage oder Hinweise von anderen Betroffenen in den sozialen Netzwerken wie beispielsweise Facebook. Auch dies ist in der Regel ein sicheres Zeichen dafür, dass es sich im ein größeres Problem mit dem Handy-Netz der Telekom handelt.

Die Telekom selbst listet bekannte Störungen hier auf:

Es kann natürlich auch sein, dass man von einer neuen Störung betroffen ist, die noch nicht in diesem Bereich mit aufgeführt wird.

Liegt tatsächlich eine Netzstörung vor, dann kann man leider nur abwarten. In den meisten Fällen lösen sich die Netz-Probleme nach wenigen Minuten oder Stunden wieder auf. Teilweise veröffentlicht die Telekom im Forum dazu auch einen Überblick oder eine Meldung, das ist aber nicht immer der Fall und hat teilweise auch etwas Verzögerung.

SIM-Karte eventuell defekt oder gesperrt?

Hat nur das eigene Gerät keinen Empfang, könnte auch die SIM-Karte defekt sein. Hier einfach einmal die SIM-Karte entnehmen und die Kontakte vorsichtig mit einem Microfaser-Tuch reinigen. Eventuell kann aber auch eine Simlock-Sperre vorliegen. Diese erkennt man in der Regel daran, dass nach dem Einschalten des Gerätes eine weitere PIN-Abfrage erfolgt und man ohne diese PIN das Gerät nicht nutzen kann.

Man kann recht einfach prüfen, ob es eventuell an der Simkarte liegt, in dem man die Handykarte in einem anderen Geräte ausprobiert. Wenn die Sim auch dort keinen Empfang hat, liegt es wahrscheinlich an der Handykarte selbst (eventuell wird sie wegen eines Defektes einfach nicht mehr erkannt). Sollte die Simkarte dagegen in einem anderen Handy ohne Probleme funktionieren, liegt wahrscheinlich das Problem am eigenen Gerät und man sollte dort prüfen, ob es Probleme gibt.

Weiterhin kein Empfang – Telekom Kundenservice kontaktieren

Sollte es vorkommen, dass die Netzstörungen dauerhaft sind oder die SIM-Karte bzw. das Gerät defekt ist, dann unbedingt den Kontakt zum Telekom-Kundenservice aufnehmen. Einige Probleme können nur im direkten Gespräch gelöst werden.

Solche Probleme sind im Übrigen nicht nur im Telekom Netz vorhanden. Auch in den Netzen von o2 oder von Vodafone kann es zu Ausfällen und Störungen kommen. In dem Fall gelten grundsätzlich die gleichen herangehensweise, nur die APN Daten und die Kontakt-Daten sind natürlich anders.

