Android: „Berechtigung verweigert.“ – So kann man die Fehlermeldung umgehen – Der Messenger-Dienst WhatsApp, das Videoportal Youtube oder der Musikstreaming-Dienst Spotify sind in unserer Alltagswelt zum integralen Bestandteil geworden. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl weiterer Apps, welche man gerne mal probeweise herunterlädt. Dabei verliert man schnell den Überblick, welche Berechtigung man jeweils erteilt hat. Oftmals lädt man eine App herunter und drückt aus Gewohnheit auf “bestimmte Daten zulassen”. Natürlich benötigen einige Apps den Zugriff auf persönliche Daten, um effizient arbeiten zu können. Nichtsdestotrotz gibt es mitunter Anwendungen, welche Berechtigungen anfragen die nicht zwingend benötigt werden. Die angefragten Berechtigungen sind beispielsweise: Körpersensoren, Kamera, Kalender, Standort, Mikrofon, Telefon, SMS und Speicher. In der heutigen Zeit, lohnt es sich allein aus Datenschutzgründen die App-Berechtigungen für Anwendungen selbst zu verwalten. Bei Apps, die für Android 6.0 und höher entwickelt wurden, kann man die Berechtigungen bei der ersten Verwendung gewähren oder verweigern.

Allerdings gibt es dabei auch ein Problem. Hat eine Apps nicht genug Rechte, kann diese unter Umständen nicht korrekt funktionieren. Dann kommt die Fehlermeldung: „Berechtigung verweigert. Sie können die unter Einstellungen-Apps ändern“. In dem Fall muss man selbst aktiv werden und die Rechte manuell setzen. Wie das geht haben wir in diesem Artikel erklärt.

App Berechtigung neu setzen

Sollte die Fehlermeldung „Berechtigung verweigert.“ kommen, deutet das in der Regel darauf hin, dass bei der Installation der App bestimmte Berechtigungen nicht gegeben wurden, die aber für den Betrieb (oder für bestimmte Funktionen) notwendig sind. Am einfachsten kann man dieses Problem lösen in dem man die App nochmal löscht und komplett neu installiert. Die kann man über Einstellungen>Apps>Daten löschen für die jeweilige App erzwingen und danach wird die App nochmal neu installiert und man kann auch die Berechtigungen nochmal neu vergeben.

Berechtigung abschalten

Wer diese Fehlermeldung bekommt, kann das System Berechtigungen komplett abschalten (was aber nicht anzuraten ist). Google schreibt dazu in den FAQ:

Die App-Berechtigungen können in der App “Einstellungen” Ihres Geräts jederzeit geändert werden. Beachten Sie dabei jedoch, dass das Deaktivieren von Berechtigungen dazu führen kann, dass die Apps nicht mehr richtig funktionieren. Hinweis: Wenn Sie ein Google-Konto für Arbeit, Schule oder Regierung verwenden, setzt der Administrator eventuell die Device Policy App zum Verwalten bestimmter Berechtigungen ein.

Berechtigungsdetails vor der App-Installation prüfen

Es ist ratsam sich bereits vor der Installation zu informieren, welche App-Berechtigungen erteilt werden müssen. Um zu prüfen, welche Berechtigungen eine App unter Android hat, gehen Sie folgendermaßen vor:

Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Geräts. Tippen Sie auf Apps & Benachrichtigungen. Tippen Sie auf Alle Apps anzeigen. Suchen Sie die App, deren Berechtigungen Sie prüfen möchten. Tippen Sie auf Berechtigungen.

In der Liste der Berechtigungen werden alle Funktionen angezeigt, auf die die App zugreifen darf. Für jede Berechtigung wird angegeben, ob die App den Zugriff immer, nur während der Nutzung der App oder jedes Mal fragen darf.

App-Berechtigungen aktivieren und deaktivieren

Um die Berechtigungen von Apps unter Android zu ändern, gehen Sie folgendermaßen vor:

Um die Berechtigung für eine App zu ändern, tippen Sie auf die Berechtigung und wählen Sie dann Zulassen oder Ablehnen.

Wenn Sie eine Berechtigung für eine App ändern, kann dies die Funktionsweise der App beeinträchtigen. Beispielsweise kann eine App, die auf Ihren Standort zugreifen muss, nicht mehr funktionieren, wenn Sie den Zugriff verweigern. Es ist wichtig, die Berechtigungen von Apps zu überprüfen, bevor Sie sie installieren. So können Sie sicherstellen, dass die App nur die Berechtigungen erhält, die sie tatsächlich benötigt.

Welche Berechtigungen kann ich ändern?

Die Berechtigungen, die Sie ändern können, hängen von der App und der Android-Version ab. In der Regel können Sie jedoch die folgenden Berechtigungen ändern:

Standort: Die App kann Ihren Standort bestimmen.

Kamera: Die App kann Ihre Kamera verwenden, um Fotos und Videos aufzunehmen.

Mikrofon: Die App kann Ihr Mikrofon verwenden, um Audioaufnahmen zu machen.

Kontaktliste: Die App kann Ihre Kontaktliste lesen und schreiben.

SMS: Die App kann Ihre SMS-Nachrichten lesen und schreiben.

Telefon: Die App kann Ihre Telefonanrufe tätigen und empfangen.

Medien: Die App kann auf Ihre Mediendateien, wie Fotos, Videos und Musik, zugreifen.

Gerätedaten: Die App kann auf Ihre Gerätedaten, wie Speicher, Bluetooth und WLAN, zugreifen.

