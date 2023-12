Musik aufs Smartphone laden und das legal – Amazon Prime

Musik aufs Smartphone laden und das legal – So gehts – Keine Musik auf dem Tablet oder Smartphone? Für viele Menschen ist das unverzichtbar geworden. Dabei soll diese möglichst aktuell und am besten überall erreichbar sein. Wer dabei auf der legalen Seite bleiben möchte, für den ist das mit größeren Kosten verbunden. Mittlerweile gibt es aber viele legale Wege. Doch welche Variante empfiehlt sich hierfür besonders, um sich bergeweise Musik auf das Smartphone und Tablet zu laden? Zum Beispiel wäre da Amazon Prime. Wie das genau geht, kurz im folgenden Artikel erklärt.

Amazon Prime – Musik einfach legal herunterladen

Ist man Kunde bei Amazon Prime profitiert man nicht nur von vielen Filmen und Serien, sondern auch von Musik. Hierzu benötigt man allerdings die Amazon Music App, die man sich zuerst aus dem Store für das jeweilige Betriebssystem aufs mobile Gerät laden muss. Die App bietet den Vorteil, dass man sich einfach komplette Alben oder einzelne Songs seiner Lieblingsband anhören kann. Alles was man dafür tun muss, ist den Künstlernamen im Suchfeld einzugeben und die App zeigt anschließend eine Übersicht aller passenden Inhalte an. Wählt man die Künstlerseite, so lässt sich das bestimmte Album direkt aussuchen und noch dazu werden alle zugehörigen Songs des Albums angezeigt. Diese können dann einfach heruntergeladen werden.

Das geschieht über den Reiter im Menü der sich “Ihre Musikbibliothek” nennt. Darüber kann wahlweise Musik in der Amazon-Cloud gespeichert oder eben direkt auf dem eigenen Gerät abgespielt werden. Alle verfügbaren Inhalte sind in der Ansicht der gewählten Bibliothek gespeichert. Übrigens erkennt die App auch, welche anderen Audiodateien auf dem Gerät gespeichert sind und kann diese ebenfalls abspielen. Auf diese Art lässt sich so eine umfangreiche Bibliothek einrichten, sollte man mal keinen mobilen Empfang haben oder soll Datenvolumen eingespart werden.

Das Unternehmen schreibt zu den Einschränkungen dieses Downloads:

Wenn Amazon Music HD-Abonnenten Inhalte in HD oder Ultra HD streamen möchten, müssen Sie die für die Offline-Wiedergabe heruntergeladene Musik erneut herunterladen. Qualitativ hochwertige Audiodateien sind größer und benötigen mehr Speicherplatz auf dem Gerät.

Prime Music kann nur zusammen mit der Amazon Music-App genutzt werden. Man kann keine Titel exportieren, um sie dann auf anderen Apps und Geräten zu nutzen. Prime Music kann nicht auf CDs oder andere externe Speicher kopiert werden.

Amazon Music Unlimited-Titel sind nur über die Amazon Music-App zugänglich. Man kann keine Titel exportieren, um sie dann auf anderen Apps und Geräten zu nutzen. Amazon Music Unlimited-Titel können nicht auf CDs oder andere externe Speichermedien kopiert werden.

Prime Music kann für die Offline-Wiedergabe auf bis zu vier autorisierte Geräte heruntergeladen werden. Wenn Sie versuchen, Inhalte auf ein fünftes Gerät herunterzuladen, erscheint die Aufforderung, ein Gerät zu deaktivieren.

Zudem unterstützt der integrierte Player diverse Wiedergabemodi und auch Playlisten, sodass abwechslungsreiche Musikwiedergabe möglich ist und einem dabei nicht langweilig wird. Als Amazon Prime Kunde muss man für die Nutzung auch nichts zahlen und ist auf der legalen Seite. Sollten aber bestimmte Songs nicht mit im Angebot enthalten sein, dann werden diese entweder ausgeblendet oder so dargestellt, dass mögliche Zusatzkosten vorab erkennbar sind.

Alternative zu Amazon Prime: Spotify

Im Übrigen bietet diese Möglichkeit legal Musik herunterzuladen auch Spotifiy, als weiterer Musik-Spezialist für mobile Geräte. Gewünschte Playlist oder ganze Alben können direkt unter dem jeweiligen Songtitel mithilfe des Download-Button auf das Gerät geladen werden. Pro Account können so auf fünf Geräten bis zu 10.000 Songs gespeichert werden. Das ist eine ganze Menge. Das Unternehmen schreibt selbst zu diese Möglichkeit:

Nimm deine Musik und Podcasts überall dorthin mit, wo du kein Internet hast.

Mit Premium kannst du Alben, Playlists und Podcasts herunterladen.

Mit Spotify Free kannst du Podcasts herunterladen.

Du kannst auf maximal 5 verschiedenen Geräten jeweils bis zu 10.000 Songs herunterladen. Hinweis: Damit deine Downloads nicht gelöscht werden, muss du mindestens einmal alle 30 Tage online gehen. So kann Spotify nachverfolgen, wie oft Songs abgespielt werden, um Künstler*innen zu vergüten.