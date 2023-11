Windows 10 und Windows 11: So stoppt man Werbung und Werbeeinblendungen – Das Betriebssystem des US-amerikanischen Unternehmens Microsoft wurde am 29. Juli 2015 veröffentlicht. Windows 10 war für Besitzer von Windows 7, Windows 8.1 und Phone 8.1 im ersten Jahr kostenlos. Mittlerweile ist es kostenpflichtig, die Windows Home Version ist ab 145 und die Windows Pro Version 259 Euro erhältlich. In der Windows 10 Home Version häuft sich indes die Werbung. Zunächst erschienen Anzeigen im Startmenü inzwischen wird der Nutzer auch im Datei-Explorer auf zusätzliche Angebote hingewiesen. Dabei handelt es sich bisher ausschließlich um Windows-Produkte, wie OneDrive oder das Office Paket. Wer diese Information nicht benötigt, kann die nachfolgend beschriebene Anleitung benutzen, um die die Werbung zu deaktivieren.

In Deutschland scheint aber die Frequenz der Werbung eher gering zu sein. Nur wenige Nutzer bemerken dies überhaupt, daher scheine die Werbung zumindest hierzulande für die Windows 10 Nutzer kaum ein Problem darzustellen. Abschalten kann man sie aber natürlich dennoch und ist dann auch auf der sichereren Seite, falls Microsoft mehr Werbung einblenden will.

Windows 10 – Werbeeinblendung unterbinden

Die Einstellung ist schnell vorgenommen, obgleich der Name der Option etwas kryptisch klingt. Hinter „Benachrichtigungen des Synchronisierungsanbieters anzeigen“ vermutet man auf Anhieb keine Werbeerlaubnis. Mit folgenden Schritten kann man die Option deaktivieren:

Zunächst den Datei-Explorer öffnen. Anschließend in der Menüleiste auf den Reiter „Ansicht“ gehen. Danach oben rechts auf „Optionen“ klicken. Es öffnet sich ein neues Fenster „Ordneroptionen“ , dort erneut auf den Karteireiter „Ansicht“ tippen. Unter der Auflistung „Erweiterte Einstellungen“ findet sich nun die gesuchte Option „Benachrichtigungen des Synchronisierungsanbieters anzeigen“ . Das Häkchen vor dem entsprechenden Feld per Klick entfernen. Abschließend auf „ Übernehmen“ drücken und mit „OK“ bestätigen.

Vermutlich wird sich die Werbung von Windows-Systemen auf dem PC in Zukunft mehren. Microsoft ist sich bewusst, dass man vom Lizenzverkauf allein „nicht mehr reich wird“ und versucht nun die Kunden zum Abschluss von Abo-Modellen zu bewegen. Mit der oben beschrieben Anleitung ist man auf der sicheren Seite und bekommt die kostenpflichtigen Angebote nicht mehr angezeigt. Wer die Angebote hingegen hilfreich findet, kann die Funktion wieder anzeigen lassen, indem man wieder den Haken bei „Benachrichtigungen des Synchronisierungsanbieters“ setzt.

Werbung in Windows 11 abschalten

Microsoft schaltet in Windows 11 Werbung an verschiedenen Stellen ein, z. B. in der Einstellungen-App, im Startmenü und im Sperrbildschirm. Um diese Werbung auszuschalten, müssen Sie die entsprechenden Einstellungen ändern.

Einstellungen-App

Öffnen Sie die Einstellungen-App mit der Tastenkombination Windows + i.

Klicken Sie auf “Datenschutz & Sicherheit”.

Klicken Sie auf “Allgemein”.

Deaktivieren Sie die Option “Vorgeschlagene Inhalte in der Einstellungs-App anzeigen”.

Startmenü

Öffnen Sie die Einstellungen-App mit der Tastenkombination Windows + i.

Klicken Sie auf “Personalisierung”.

Klicken Sie auf “Start”.

Deaktivieren Sie die Option “Zeige relevante Benachrichtigungen manchmal im Startmenü”.

Sperrbildschirm

Öffnen Sie die Einstellungen-App mit der Tastenkombination Windows + i.

Klicken Sie auf “Personalisierung”.

Klicken Sie auf “Sperrbildschirm”.

Deaktivieren Sie die Option “Unterhaltung, Tipps, Tricks und mehr auf dem Sperrbildschirm anzeigen”.

Weitere Einstellungen

Deaktivieren Sie die Option “Apps die Anzeige personalisierter Werbung mithilfe meiner Werbe-ID gestatten”. Diese Option finden Sie unter “Datenschutz & Sicherheit” > “Berechtigungen für Apps” > “Werbung”.

Deaktivieren Sie die Option “Benachrichtigungen des Synchronisierungsanbieters anzeigen”. Diese Option finden Sie unter “Datei-Explorer” > “Optionen” > “Ansicht”.

Nachdem Sie diese Einstellungen vorgenommen haben, sollte die Werbung in Windows 11 reduziert oder vollständig entfernt sein.

Hinweise:

Einige der Einstellungen sind standardmäßig aktiviert.

Wenn Sie die Werbung in bestimmten Apps oder Spielen ausschalten möchten, können Sie dies in den Einstellungen der jeweiligen App oder des Spiels tun.

Microsoft kann die Werbung in Windows 11 jederzeit ändern.

Weitere Links rund um Windows und PC